Impfstoff-Gipfel: Nord-Länder sehen den Bund in der Pflicht Stand: 01.02.2021 12:23 Uhr Als Reaktion auf die Probleme bei den Corona-Impfungen spricht Kanzlerin Merkel heute mit Ministerpräsidenten und Pharmafirmen. Im Vorfeld forderten die Länder Klarheit über Umfang und Zeitpunkt der zukünftigen Impfstoff-Lieferungen.

Es stockt beim Impfen in Deutschland, unter anderem, weil bisher weniger Impfstoff da ist als geplant. Auch in den norddeutschen Bundesländern kann derzeit nicht so viel geimpft werden wie gewünscht. An der Videokonferenz, die am frühen Nachmittag beginnen soll, nehmen deshalb neben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidentinnnen und -präsidenten auch mehrere Bundesminister sowie Vertreter aus der Pharmaindustrie sowie der EU teil. Eine zentrale Frage dürfte sein, ob es möglich ist, die Produktionskapazitäten für Corona-Impfstoffe in Deutschland auszuweiten.

Schwesig fordert verbindlichen Impfplan

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig fordert vom Bund einen verbindlichen Impfplan, an dem sich die Länder orientieren können. Die Länder bräuchten für die kommenden Monate Planungssicherheit, sagte Schwesig im Hörfunk-Interview auf NDR Info. Es müsse klar sein, wie viel Impfstoff jede Woche geliefert werde. Mecklenburg-Vorpommern ist mit einer Impfquote von 3,5 Prozent das Bundesland mit den bislang meisten Impfungen.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) möchte, dass der Bund klare Wege aufzeigt, wie die Produktion von Impfstoffen beschleunigt werden kann. Sich ständig ändernde Aussagen des Bundes erschwerten nicht nur Ländern und Gemeinden die Arbeit, sondern verunsicherten auch die Bevölkerung, so Weil.

AUDIO: Ärztekammer-Präsident äußert Zuversicht vor dem Impfgipfel

Tschentscher mahnt "Transparenz und Zuverlässigkeit" an

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) kritisierte vor dem Gipfelbeginn die Verzögerungen bei der Lieferung von zugesagten Corona-Impfdosen deutlich und mahnte Verlässlichkeit an. Er verlange "Transparenz und Zuverlässigkeit" bei der Auslieferung der Impfdosen, sagte Tschentscher im Fernsehsender Phoenix. Dabei sieht er die Bundesregierung in der Pflicht: "Der Bund hat zugesagt, dass er sich um die Impfstoffversorgung kümmert."

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) bezweifelt, dass mit dem bisherigen Tempo tatsächlich alle Bürger wie angekündigt bis spätestens September geimpft werden könnten. Merkel und Spahn müssten einen Plan vorlegen, wie dieser Termin gehalten werden könne. Anders als der Bund hätten die Länder ihre Aufgaben bei der Impf-Organisation erledigt, so Bovenschulte.

Der Verband der forschenden Arzneimittelhersteller warnte allerdings vor zu hohen Erwartungen an die Pharmabranche. Eine Impfstoff-Fabrik sei kein Bücherregal aus dem Möbelhaus, das man schnell aufbauen könne. Wäre es so, hätte die Firmen es längst gemacht.

Spahn dämpft Erwartungen der Länder

Dass die Bundesregierung die Wünsche der Länder nach einem verbindlichen Impfplan erfüllen wird, gilt demnach auch eher als unwahrscheinlich. Eine Zusage für noch mehr Impfstoff dürfte es von der Pharmabranche bei der Videoschalte ebenfalls nicht geben. Heute gehe es darum, zu klären, was derzeit in Sachen Impfstoff realistisch möglich und was eben nicht möglich sei, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Er wies Kritik am schleppenden Impfstart und den Impfstoff-Bestellungen im ZDF zurück. Es werde aber in Zukunft mehr Zusammenarbeit zwischen den Pharmaunternehmen geben. Schnell neue Produktionsmöglichkeiten zu schaffen, sei aber nicht so einfach. Die Opposition im Bund sieht das anders. Sie fordert, dass Lizenzen für die Impfstoffherstellung freigegeben werden.

Erste Impfzentren in Niedersachsen in Betrieb

In Niedersachsen nehmen heute die ersten der 50 Corona-Impfzentren den Betrieb auf. So sollen in Hannover, Wallenhorst, Lingen, Papenburg und Georgsmarienhütte die ersten Spritzen gesetzt werden. Eine Reihe von Zentren startet wegen des knappen Impfstoffs erst später - zum Beispiel in Lüneburg, Bad Fallingbostel und Esens. In den anderen norddeutschen Bundesländern arbeiten erste Impfzentren bereits seit Längerem, wenn auch wegen der fehlenden Impfstoff-Dosen eingeschränkt.

