Stand: 19.05.2020 17:11 Uhr

Himmelfahrt "droht" bestes Ausflugswetter

Über Himmelfahrt können sich die meisten Norddeutschen über ein paar freie Tage freuen. Zudem sind die Wetter-Aussichten - zumindest für Donnerstag und Freitag - ausgezeichnet.

Einigen Politikern im Norden graut deshalb davor, dass sich Heerscharen von Ausflüglern aufmachen. An beliebten Orten könnte es zu Gedränge kommen, sodass die gebotenen Abstandsregeln nicht eingehalten werden. Deswegen lässt Niedersachsen auf den ostfriesischen Inseln keine Tagestouristen zu. Auch Schleswig-Holstein sperrt Top-Ziele wie St. Peter-Ording, Büsum und die Nordsee-Inseln für Tagestouristen. Aber es gebe für Ausflüge trotzdem eine ausreichende Auswahl an attraktiven Zielen, meint Schleswig-Holsteins Tourismus-Minister Bernd Buchholz (FDP). "Für alle Vernünftigen haben wir so viel Platz, dass es am Strand genügend Ecken gibt, wo man auch an Himmelfahrt mit seiner Familie ganz alleine sein kann."

Freundliches Wetter an Himmelfahrt

Für Himmelfahrt sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) freundliches Wetter für den ganzen Norden voraus. "Es wird am Feiertag eine Mischung aus Sonne und Wolken geben", sagte ein DWD-Sprecher am Dienstag im Gespräch mit NDR.de. "Vielerorts liegen die Temperaturen um 20 Grad, in Niedersachsen sind bis zu 25 Grad möglich."

Vorhersage Wie wird das Wetter im Norden? Regen? Sonne? Sturm? Hier finden Sie das aktuelle Wetter und die Vorhersage für ganz Norddeutschland. mehr

Bis zu 27 Grad am Freitag

Der schönste Tag in dieser Woche wird aus Sicht der Meteorologen der Freitag. "Überall im Norden scheint dann die Sonne und die Tageshöchstwerte steigen auf über 20 Grad, für Niedersachsen können sogar 27 Grad herausspringen", sagt der DWD-Sprecher. An den Küsten wird es ebenfalls sehr angenehm. Auf den Inseln kann es laut DWD am Freitag bis zu 20 Grad warm werden, wenn sich der Seewind nicht zu stark auswirkt. "Aber auch bei 16 Grad und Sonne lässt es sich auf den Inseln sicher gut aushalten."

Wetter-Umschwung am Sonnabend

Das sommerliche Wetter hält aber nicht länger an. Im Westen Niedersachsens ziehen schon am Freitagabend dichte Wolken auf. Der Sonnabend bringt dann für den ganzen Norden wechselhaftes Wetter, Schauer sind möglich. Es wird wieder deutlich kühler, bei Temperaturen unter 20 Grad. Für Hamburg, Kiel und Rostock sind am Sonnabend nur Höchstwerte von 15 oder 16 Grad drin, für Hannover immerhin 17 Grad.

Weitere Informationen Schleswig-Holstein begrenzt Tagestourismus Rund um Himmelfahrt und Pfingsten dürfen Tagestouristen nicht auf die nordfriesischen Inseln, Halligen, nach St. Peter-Ording und Büsum reisen. Helgoland wird für eine Woche gesperrt. mehr

Der Sonntag zeigt sich voraussichtlich wieder freundlicher und etwas wärmer, mit weniger Schauern als am Sonnabend.

"Wer weg will, nimmt das Auto"

Wer sich zu Himmelfahrt für einen Ausflug oder eine Kurzreise mit dem Auto entscheidet, sollte sich zu bestimmten Zeiten auf Staus einstellen. "Wer weg will, wird in diesen Corona-Zeiten wohl das Auto nutzen", sagt ADAC-Sprecher Hans Pieper in Hamburg. Flugzeug und Bahn seien für viele keine Alternative. Vor allem am Mittwochnachmittag ist laut ADAC vermehrt mit Staus auf den Autobahnen zu rechnen.

Rückreise-Verkehr am Sonntagnachmittag

Besonders viel Verkehr erwartet der ADAC auf den Autobahnen, die an die Küste führen - wie die A1 Hamburg in Richtung Lübeck und die A7 Hamburg in Richtung Flensburg. Rund um den Elbtunnel in Hamburg behindern zudem einige Baustellen den Verkehr. "Aber auch auf der A24 in Richtung Berlin kann es häufiger zu Problemen kommen", sagt Pieper. Sein Tipp: Am besten fahren, wenn nicht alle fahren! Vor allem der Freitag biete sich deshalb an. Die größte Rückreise-Welle steht laut ADAC am Sonntagnachmittag an.

Kein Fahrverbot für Lkw

Generell gilt: Autofahrer müssen damit rechnen, dass sie auch am Feiertag und am Sonntag auf Lastwagen treffen. Das sonst übliche Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lkw ist während der Corona-Krise ausgesetzt.

Touristen: Großer Andrang an den Küsten NDR Info - 18.05.2020 21:45 Uhr In Hamburg haben die Maiferien begonnen und mit Himmelfahrt am Donnerstag lockt ein langes Wochenende - der Norden will ans Meer. Allerdings: Der Tagestourismus wird eingeschränkt.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 19.05.2020 | 14:00 Uhr