Gabriel: "Republikaner haben Seele an Gesetzlosen verkauft"

Der frühere Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) gibt den Republikanern eine Mitschuld an den jüngsten Ereignissen in den USA. Die Republikaner hätten ihre Seele an einen Gesetzlosen verkauft, sagte Gabriel auf NDR Info: "Noch viel mehr als das, was Trump gemacht hat, ist für mich erschreckend, dass er offensichtlich seine Partei in weiten Teilen ruiniert hat." Die Republikaner hätten jetzt die Aufgabe, sich endlich von Trump loszusagen. "Sonst ist eine Heilung Amerikas ja fast undenkbar."

Gründe verstehen, warum Menschen Trump gewählt haben

Gabriel mahnte, sich nicht wie in der Vergangenheit zu sehr auf die Person Trump zu fokussieren: "Was uns noch mehr interessieren muss: Was bewegt die Wählerinnen und Wähler in Amerika, nachdem sie gesehen haben, wie er regiert, Trump mit elf Millionen Stimmen mehr zu wählen als beim letzten Mal?" Gabriel sagte auch, es sei zu erfragen und zu verstehen: "Was sind die Gründe, die bei uns ähnliche Bewegungen hervorgebracht haben? In der Tendenz haben wir ja manches auch bei uns.“

USA zu einen, ist Bidens große Aufgabe

Es werde die große Aufgabe für Joe Biden sein, den Versuch zu unternehmen, die beiden zerrissenen Hälfte Amerikas wenigstens ansatzweise wieder in Kontakt miteinander zu bringen. "Unter den entwickelten Industriestaaten sind die Amerikaner das Land, in dem die geringste soziale Mobilität stattfinden." Der Lebenslauf eines Kindes lasse sich ziemlich genau vorhersagen - entlang des Lebenswegs der Eltern. "Da ist nichts mehr vom American Dream, vom Tellerwäscher zum Millionär, sondern dort schaffen es Menschen trotz harter Leistungen nicht mehr, aus den Verhältnissen, in die sie hineingeboren wurden, herauszukommen und sich nach oben zu arbeiten." Es gebe unfassbaren Reichtum, aber auch wachsende Armut, eine Abgehängtheit.

Von den Eliten vergessen?

Viele Anhänger von Trump könnten "richtig was vortragen", warum sie sich von den Eliten der Medien, der Wirtschaft, der Politik in Amerika vergessen gefühlt haben. "An denen muss man arbeiten. Trump selber werden wir nicht mehr ändern."

Strafbares Verhalten

Mit Blick auf die Krawalle am Kapitol sagte der Vorsitzende der Atlantikbrücke für deutsch-amerikanische Freundschaft, Trump und seine Anhänger hätten versucht, ein Verfassungsorgan daran zu hindern, eine Entscheidung zu treffen. In Deutschland würde man Trump belangen, so Gabriel. Die Sache wäre hier "sehr eindeutig". Ein solches Verhalten sei strafbar und werde mit Freiheitsstrafen bestraft.

"Nicht alles bieten lassen"

Zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen Trump so kurz vor der Amtsübergabe an Biden sagte Gabriel: "Manchmal sind Symbole auch vernünftig und notwendig, um zu zeigen, dass sich ein demokratischer Staat nicht alles bieten lässt.“

