Fragen und Antworten zur Blauzungenkrankheit

Die Blauzungenkrankheit (BT, vom englischen "Bluetongue disease") ist eine virale Infektionskrankheit von Wiederkäuern, vor allem bei Schafen, aber auch bei Rindern, Ziegen, Lamas oder Alpakas. Bei Wild verläuft die Krankheit meistens symptomlos. Der Name leitet sich von der blauen Farbe (Zyanose) der Zunge ab, einem der Hauptsymptome der Erkrankung, die eine anzeigepflichtige Tierseuche ist.

Das Blauzungenvirus (BTV) wird hauptsächlich durch eine bestimmte Stechmückenart, den sogenannten Gnitzen, übertragen. Eine einmal infizierte Gnitze trägt das Virus ihr restliches Leben lang in sich. Durch Winde können die Mücken bis zu 200 Kilometer versetzt werden und den Erreger weiter verbreiten. Eine Übertragung durch Schmierinfektion unter Tieren ist nicht bekannt. Infizierte Bullen können das Virus allerdings über ihr Sperma übertragen - ebenso wie es durch kontaminierte Spritzen im Rahmen tierärztlicher Tätigkeiten passieren kann.

Typische und schwere Symptome sind meist nur beim Schaf zu finden. Etwa acht Tage nach der Infektion deuten eine erhöhte Temperatur, Apathie und Absonderung von der Herde auf die Krankheit hin. Die Maulschleimhäute sind gerötet und schwellen an, es kommt zu vermehrtem Speichelfluss und Schaumbildung vor dem Maul. Die Zunge schwillt an und kann aus dem Maul hängen. Je nach Ausprägung des Virus und Schafrasse können Tiere auch sterben.



Bei Rindern verläuft die Krankheit in der Regel deutlich milder. Die Symptome ähneln der Maul- und Klauenseuche: Entzündungen der Zitzenhaut und Schleimhäute im Bereich der Augenlider, Maulhöhle und Genitalien. Außerdem kann es zum Milchrückgang kommen.