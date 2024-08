Stand: 08.08.2024 11:01 Uhr Blauzungenkrankheit jetzt auch im Landkreis Göttingen

Im Landkreis Göttingen sind drei Infektionen mit der Blauzungenkrankheit bei Tieren nachgewiesen worden. Das hat das Veterinäramt in Göttingen mitgeteilt. Todesfälle gebe es bisher nicht, nur Krankheitsfälle, sagte ein Sprecher des Landeskreises dem NDR Niedersachsen. Weitere Verdachtsfälle würden noch untersucht. Seit Anfang Juli berichten immer mehr Bundesländer über eine explosionsartige Ausbreitung der Krankheit. Im Landkreis Gifhorn in Niedersachsen wurden vor zwei Wochen Schafe infiziert. Vergangene Woche meldete der Landkreis Holzminden drei erkrankte Rinder. Im Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt ist die Tierseuche ebenfalls bei Rindern festgestellt worden. Auch in Bremen gab es Fälle. Die Blauzungenkrankheit wird durch Mücken übertragen. Nur Wiederkäuer wie Schafe und Rinder erkranken und leiden dann zum Beispiel unter Entzündungen und Fieber. Die Behörden raten dazu, die Tiere zu impfen. Für Menschen sei die Blauzungenkrankheit ungefährlich, ebenso der Verzehr von Milch und Fleisch.

