Blauzungenkrankheit erreicht den Landkreis Harburg

Im Landkreis Harburg ist die Blauzungenkrankheit ausgebrochen. Das Virus wurde bei Routine-Untersuchungen jeweils bei einem Rind in den Samtgemeinden Tostedt und Elbmarsch festgestellt, wie das Landratsamt am Dienstag mitteilte. Das Kreisveterinäramt empfiehlt allen Haltern gefährdeter Tiere, zeitnah ihren Tierarzt zu kontaktieren. Das Land Niedersachsen hat die Impfung mit drei regulär noch nicht zugelassenen Impfstoffen erlaubt, um die Verbreitung zu bremsen und die Symptome bei betroffenen Tieren zu mindern. Die Blauzungenkrankheit breitet sich seit Oktober 2023 in Niedersachsen aus. Sie betrifft nur Wiederkäuer wie Schafe, Rinder oder Ziegen und wird von Mücken, sogenannten Gnitzen, übertragen. Für Menschen ist die Krankheit ungefährlich.

