Experten befürchten Pleitewelle im Herbst von Markus Plettendorff

Wochenlang geschlossene Geschäfte, Hotels und Restaurants. Kein Kino, Theater oder Konzert. Die Corona-Pandemie treibt viele Unternehmen an den Rand des Ruins. Bislang ist die Zahl der Konkursanmeldungen allerdings noch gering. Experten rechnen aber mit einem deutlichen Anstieg in den kommenden Monaten.

Vor allem dank staatlicher Hilfe in Form von Soforthilfen, Kurzarbeitergeld und Bürgschaften für Kredite gelingt es vielen Unternehmen noch, sich über Wasser zu halten. Zudem wurde die sogenannte Insolvenzantragspflicht unter bestimmten Umständen ausgesetzt. Diese Regelung endet am 30. September 2020, wie der Vorstand der Bundesagentur für Arbeit, Daniel Terzenbach, mitteilte: "Bis dahin sehen wir aktuell, dass wir auffällig unauffällig sind. Wir haben halb so viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Insolvenzgeld von uns bekommen, wie während der Wirtschaftskrise 2009/2010. Das sieht so aus, als wenn da noch etwas kommen könnte. Wie deutlich und wie groß eine solche Welle werden könnte, können wir aktuell nicht wirklich absehen."

Kreditversicherer erwartet globale Pleitewelle

Laut ifo-Institut rechnet inzwischen jedes fünfte Unternehmen in Deutschland damit nicht unbeschadet durch die Corona-Krise zu kommen. Der Kreditversicherer Euler-Hermes erwartet gar eine globale Pleitewelle und Unternehmensinsolvenzen bis weit in das kommende Jahr hinein. Auch der renommierte Insolvenzverwalter Lucas Flöther glaubt nicht an eine schnelle Erholung aller betroffenen Branchen: "Das ist nicht nur ein vorübergehender Einbruch und im Herbst ist die Welt wieder in Ordnung. Das sind nachhaltige Einbrüche. Und bei solchen nachhaltigen Einbrüchen, um nicht von nachhaltigen Schocks zu sprechen, wird sich vielleicht auch eine Insolvenzwelle, vielleicht sogar eine echte Pleitewelle nicht vermeiden lassen."

Insolvenzen oft zu spät beantragt

So erwartet Euler Hermes bis Ende kommenden Jahres einen Anstieg der Insolvenzen in Deutschland um zwölf Prozent. Um Folgeinsolvenzen zu verhindern und die Gläubiger zu schützen, dürfe aber die Insolvenzantragspflicht nicht einfach weiter langfristig ausgesetzt werden, so Insolvenzverwalter Flöther. Zumal Insolvenzen schon vor Corona häufig viel zu spät beantragt und dadurch Sanierungschancen verspielt wurden: "Wir sind - glaube ich - noch ganz weit weg von angelsächsischen oder US-amerikanischen Chapter-11-Verhältnissen. Wo es ganz normal ist, dass ein Unternehmen in seinem Lebenszyklus auch mal eine Talsohle durchschreiten muss und sich mal unter Gläubigerschutz stellt."

Schwierig den richtigen Zeitpunkt zu ermitteln

Der Gang zum Insolvenzgericht sei - vor allem bei kleinen Unternehmen - noch immer stigmatisiert. Neben der Angst vor dem Eingeständnis des eigenen Scheiterns sei es für Geschäftsführer aber oft auch schwierig festzustellen, wann der späteste Zeitpunkt für einen Insolvenzantrag gekommen ist, sagt Flöther: "Es ist nicht ganz einfach zu ermitteln, ob ich zahlungsunfähig oder überschuldet bin. Selbst bei der Zahlungsunfähigkeit können sich schwierige Rechtsfragen stellen. Noch viel schwieriger wird es bei der Überschuldung. Denn dort muss ich prüfen, erstens, ob ich eine Fortbestehungsprognose habe. Da muss man Wahrscheinlichkeiten berechnen und es kommen noch Bewertungsfragen hinzu. Also kurz gesprochen: schwierig und das können die allerwenigsten Geschäftsführer ganz allein."

Insolvenzrecht bietet viele Chancen

Flöther empfiehlt, sich frühzeitig mit einer möglichen Insolvenz auseinanderzusetzen. Nicht nur, weil das Insolvenzrecht auch viele Chancen - wie zum Beispiel die Beendigung langfristiger Verträge - bietet: "Je früher ich Sanierungschancen nutze, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Unternehmen trotz eines Insolvenzverfahrens, trotz eines Eigenverwaltungs- oder Schutzschirmverfahrens retten kann."

Zurzeit wird eine europäische Richtlinie, die außergerichtliche Sanierungsverfahren ermöglichen soll, in nationales Recht umgesetzt. Vielleicht eine weitere Chance eine echte Pleitewelle zu verhindern.

