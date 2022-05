Stand: 17.05.2022 06:11 Uhr Erste Soldaten aus Stahlwerk in Mariupol evakuiert

Nach wochenlanger Blockade haben 264 ukrainische Soldaten nach Angaben aus Kiew das Asow-Stahlwerk in Mariupol verlassen. Wie der ukrainische Generalstab mitteilte, wurden sie in ein Gebiet gebracht, das von russischen Truppen besetzt ist. Zu einem späteren Zeitpunkt werde ein Gefangenenaustausch geplant. Laut ukrainischem Verteidigungsministerium sind 53 Soldaten schwer verletzt. Die Kämpferinnen und Kämpfer sollten später in einem Gefangenenaustausch freikommen, hieß es vom Generalstab weiter. Auf dem Gelände sollen sich noch mehrere Hundert Soldaten aufhalten. An ihrer Evakuierung werde weiter gearbeitet. Von russischer Seite wurde ein geplanter Gefangenenaustausch bislang nicht offiziell bestätigt. Das russische Verteidigungsministerium hatte gestern für Mariupol eine Waffenruhe verkündet, um verletzte ukrainische Soldaten aus dem Stahlwerk zu holen.

Erdogan lehnt NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands weiter ab

Im Ringen um eine Zustimmung der Türkei zur Aufnahme Finnlands und Schwedens in die NATO hat deren Generalsekretär Stoltenberg dazu aufgerufen, die Forderungen Ankaras ernst zu nehmen. "In diesem historischen Augenblick müssen wir zusammenstehen", sagte Stoltenberg am Abend nach einem Gespräch mit dem türkischen Außenminister Cavusoglu. Die Türkei wirft Schweden und Finnland vor, kurdische Extremisten nicht auszuliefern. Zudem wird kritisiert, dass auch NATO-Staaten wegen des türkischen Vorgehens gegen entsprechende Gruppierungen die Lieferung von Rüstungsgütern an die Türkei eingeschränkt haben. Man könne nicht einem Beitritt von Ländern zustimmen, die Sanktionen gegen die Türkei verhängten, drohte Erdogan am Montag in Ankara. Mit Blick auf den geplanten Besuch einer finnischen und schwedischen Delegation in der Türkei sagte er, sie sollten sich erst gar nicht bemühen. Wie die Türkei von einem Veto abgehalten werden kann, ist unklar.

EU bewilligt weitere 500 Millionen Euro für Waffen an die Ukraine

Die Außenminister der EU-Staaten haben weitere 500 Millionen Euro für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte bewilligt. Das kündigte der EU-Außenbeauftragte Borrell am Montagabend nach einem Treffen mit den Ministern in Brüssel an. Damit erhöhen sich die für die Ukraine zur Verfügung stehenden EU-Mittel für Militärhilfe auf zwei Milliarden Euro. Mit dem zusätzlichen Geld sollen unter anderem Artilleriegeschütze und Panzerfahrzeuge zur Verfügung gestellt werden.