Neue Sonderfolge: Am UKE in Hamburg wird gerade ein Impfstoff getestet, der von öffentlichen Einrichtungen entwickelt wurde.



Der NDR berichtet in diesem Podcast über aktuelle Entwicklungen bei der Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus: Wie lange dauert es noch, bis ein Mittel zur Verfügung steht? Wer bekommt den Impfstoff zuerst, und wer entscheidet darüber? Wer finanziert die Forschung, wer profitiert?



Aktuelle Informationen immer auch unter ndr.de/impfstoff