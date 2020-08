Stand: 06.08.2020 14:30 Uhr

"Coronavirus-Update": Der Wettlauf um den Impfstoff

Die NDR Info Wissenschaftsredaktion bietet in diesem Sommer drei Sonderausgaben des Podcasts "Coronavirus-Update". Denn der Podcast mit dem Virologen Christian Drosten befindet sich in der Sommerpause. Stattdessen diskutieren vier hochkarätige Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachbereichen miteinander über die aktuelle Corona-Krise. Moderiert werden die Sonderausgaben von NDR Info Redakteurin Anja Martini.

In der zweiten Sonderausgaben-Folge geht es um den Stand der Impfstoff-Forschung. Es gibt vielversprechende Ansätze. Weltweit wird an mehr als 160 Impfstoff-Projekten gearbeitet und mehr als 20 Impfstoffe werden bereits in klinischen Studien an Menschen getestet - zwei davon in Deutschland. Die Frage, die sehr viele Menschen in Deutschland bewegt: Wann wird es einen Impfstoff geben?

Podcast-Sonderausgabe: Der Wettlauf um den Impfstoff NDR Info - Das Coronavirus-Update mit Christian Drosten - 06.08.2020 14:15 Uhr Autor/in: Martini, Anja Der Podcast mit Christian Drosten ist in der Sommerpause. In einer Sonderausgabe sprechen vier Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über den Stand der Impfstoff-Forschung.







Impfstoff-Studien: "Erste Ergebnisse in einigen Monaten"

Die Infektionsforscherin Marylyn Addo vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) zeigt sich in der neuen Podcast-Folge ausgesprochen optimistisch. Sie habe noch nie erlebt, dass so viele Forscher gleichzeitig daran gearbeitet haben, einen bestimmten Impfstoff zu entwickeln. "Dass wir auf der Welt einen neuen Erreger hatten und binnen drei Monaten der erste Mensch im Rahmen einer klinischen Prüfung einen Impfstoff in den Arm injiziert bekommen hat, so etwas hat es bislang nicht gegeben. Das ist sehr beeindruckend", sagt Addo.

Die laufenden Studien sollen zeigen, ob der Impfstoff sicher ist. Was gibt es für Nebenwirkungen? Welche Dosis muss verabreicht werden? "Da erwarten wir wahrscheinlich die ersten Ergebnisse in den kommenden Monaten", sagt Addo. "Das ist sehr spannend."

"Manche wollen sich ja gar nicht impfen lassen"

Hans-Georg Eichler von der Europäischen Arzneimittel-Agentur meint, dass die Coronavirus-Pandemie nur in den Griff zu bekommen sei, wenn ein wirksamer Impfstoff vorliegt. "Der Druck, einen solchen Impfstoff zu finden, ist natürlich sehr hoch." Interessant sei die Frage, wer den Impfstoff zuerst erhält, wenn er dann irgendwann vorliegt. "Auf der einen Seite reden wir darüber, dass wir vermutlich zu wenig Impfstoff haben werden", sagt Eichler. "Auf der anderen Seite haben wir das Problem, das wir wissen, dass bestimmte Gruppen in der Bevölkerung sagen, sie wollen sich nicht impfen lassen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Einführung des Impfstoffes gut hinbekommen."

Wer erhält den Impfstoff zuerst?

Aus Sicht der Medizinethikerin Alena Buyx ist es ein großer Vorteil, dass die internationale Gemeinschaft schon jetzt - viele Monate vor der Einführung eines Impfstoffes - darüber nachdenken kann, wie die Verteilung gestaltet werden soll. "Bei uns in Deutschland macht sich zum Beispiel die Ständige Impfkommission solche Gedanken", sagt Buyx. Es gehe darum, mehrere Kriterien für eine gerechte Verteilung aufzustellen. "Also zum Beispiel: Schaden minimieren, Verbreitung des Virus einschränken, Leben retten und das Gesundheitssystem am Laufen zu halten", sagt die Wissenschaftlerin. Wichtig sei aber auch, die Schwachen in der Gesellschaft zu schützen, die besonders hart von der Krise betroffen seien.

"Die Maskenpflicht ist ein Traum"

Die Corona-Regeln wie Abstand halten, Hygiene beachten und die Alltagsmasken haben die meisten Deutschen mittlerweile verinnerlicht. Aber seit Wochen läuft eine Diskussion über die Maskenpflicht. Ist sie in der jetzigen Form noch angemessen? Wolfgang Greiner von der Universität Bielefeld hält die Corona-Regeln für einen gesundheitsökonomischen Traum. "Sie haben ganz geringe Kosten und eine nachgewiesen hohe Wirkung. Etwas Schöneres kann man sich gar nicht vorstellen", sagt Greiner.

