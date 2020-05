Corona-Ticker: Nordländer zusammen gegen die Krise

Der Live-Ticker von NDR.de informiert Sie auch heute über die wichtigsten Ereignisse zur Corona-Krise - mit aktuellen Nachrichten, Hintergrund-Infos sowie Beiträgen aus Fernsehen und Hörfunk. Die Ereignisse vom Dienstag können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Corona-Krise: Drei Nord-Länder stellen gemeinsames Papier vor

Hamburg: Bürgerschaft debattiert über Corona-Folgen

Niedersachsen meldet am Dienstag 48 neue Corona-Infektionen, Bemen zehn, Schleswig-Holstein und Hamburg jeweils drei, Mecklenburg-Vorpommern eine

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Analyse: Transportieren Meldedaten eine trügerische Sicherheit?

Drei Nord-Länder stellen gemeinsames Papier vor

In der Corona-Krise rücken die Nord-Länder zusammen. Die Finanzminister von Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern haben gemeinsame Positionen erarbeitet, mit denen sie gegen die Folgen der Krise ansteuern wollen. Ihr Papier stellen die Ressortchefs heute Mittag vor. Es beinhaltet Vorschläge für einen Dreiklang aus Bundeskonjunkturprogramm, struktureller Hilfe für Städte und Gemeinden und Altschuldenbewältigung. Die Einzelheiten erläutern Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD), die Kieler Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) und ihr Schweriner Kollege Reinhard Meyer (SPD) in einer telefonischen Pressekonferenz. Die Kommunen im Norden wie in ganz Deutschland leiden unter drastischen Einnahmeausfällen bei der Gewerbesteuer und häufig auch unter aufgetürmten Altschulden.

Hamburg: Corona-Krise wieder Thema der Bürgerschaftssitzung

Die Hamburgische Bürgerschaft beschäftigt sich heute Nachmittag mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. In einer Aktuellen Stunde will das Parlament auf Antrag der Grünen über das Konjunkturprogramm der Bundesregierung debattieren. Die Grünen fordern, dass mehr in Zukunftsthemen investiert wird. Die CDU-Fraktion will einen anderen Akzent setzen. Die Wirtschaft solle hochgefahren und das gesellschaftliche Leben geöffnet worden, aber zu einer zweiten Corona-Welle dürfe es nicht kommen.

Beiträge zur Corona-Krise im NDR Fernsehen von gestern Abend

Die Regionalmagazine des NDR Fernsehens und NDR Info haben gestern Abend ausführlich über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie berichtet. Hier eine Auswahl der Beiträge

65 neue Corona-Fälle am Dienstag im Norden gemeldet

Am Dienstag wurden im Norden insgesamt 65 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet: In Niedersachsen 48, in Bremen zehn, in Schleswig-Holstein und Hamburg jeweils drei sowie in Mecklenburg-Vorpommern eine.

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über den Verlauf der Pandemie in den norddeutschen Bundesländern anhand der Zahlen der diagnostizierten Neuinfektionen. Allerdings sind die jeweils neuen Zahlen nicht komplett. Die Behörden melden immer noch neue Fälle nach. Das lässt sich auch am Verlauf der Säulen erkennen: An Wochenenden werden weniger Fälle bekannt, zu Wochenbeginn gibt es einen höheren Ausschlag wegen der Nachmeldungen, die am Sonnabend und Sonntag liegen blieben.

Moin! Der Corona-Live-Ticker startet wieder

Auch heute berichten wir mit einem Live-Ticker über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland. Sie finden bei uns neben aktuellen Nachrichten Inhalte aus den Hörfunkprogrammen des Norddeutschen Rundfunks sowie des NDR Fernsehens.