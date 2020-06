Corona-Ticker: Niedersachsen verkündet Lockerungen

Der Live-Ticker von NDR.de informiert Sie auch heute über die wichtigsten Ereignisse zur Corona-Krise im Norden - mit aktuellen Nachrichten, Hintergrund-Infos sowie Beiträgen aus Fernsehen und Hörfunk. Die Ereignisse von Donnerstag können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:

ARD-DeutschlandTrend: Viel Zustimmung für Familienbonus

Fast 60 Prozent der Menschen in Deutschland meinen, dass eine Auszahlung von mehreren Hundert Euro pro Kind in die richtige Richtung gehe. 35 Prozent betrachten den Familienbonus, der Teil des Konjunkturpakets der Regierung ist, allerdings als falschen Weg. Das ergab eine Umfrage von Infratest dimap für den ARD-DeutschlandTrend.

Aktuell bewerten 40 Prozent der Befragten die wirtschaftliche Lage hierzulande als sehr gut beziehungsweise gut. Und sogar 80 Prozent der Befragten beurteilen ihre persönlichen wirtschaftlichen Lebensumstände aktuell als gut beziehungsweise sehr gut.

Hamburg: Mehr Müll aus privaten Haushalten in Corona-Krise

Verstopfte Altpapiercontainer, Pizzakartons an der Elbpromenade und kaum Gewerbemüll: Die Coronavirus-Krise hat sich in Hamburg auch auf das Müllaufkommen ausgewirkt. In den Wertstofftonnen sei im April im Vergleich zum Vorjahr 13 Prozent mehr Material gelandet, erklärte ein Sprecher der Stadtreinigung. Dabei gehe es vor allem um Verpackungsmüll privater Haushalte. In Altpapier-Containern seien wegen vermehrter Online-Bestellungen deutlich mehr Kartons gelandet. Da diese oft nicht richtig zusammengefaltet worden seien, hätten sie die Öffnungen oft verstopft und Altpapier sei neben den Containern gelandet. In Gewerberestmülltonnen sei deutlich weniger als sonst gewesen.

Mecklenburg-Vorpommern lockert Kontaktbeschränkungen

Die Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Krise werden heute in Mecklenburg-Vorpommern weiter gelockert. Bis zu zehn Menschen mehrerer Haushalte dürfen sich wieder an öffentlichen Orten treffen. Zuvor waren nur Treffen unter Angehörigen zweier Haushalte im öffentlichen Raum möglich. Mecklenburg-Vorpommern hat im bundesweiten Vergleich die mit Abstand geringsten Corona-Zahlen - sowohl absolut als auch in Bezug auf die Einwohnerzahl. Bis Donnerstag waren landesweit 764 bestätigte Corona-Fälle bekannt. Das sind 47 je 100.000 Einwohner. Der deutschlandweite Durchschnitt beträgt 220 Fälle je 100.000 Einwohner. Die meisten Infizierten gelten inzwischen als genesen. 20 Menschen starben bislang im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung in MV.

Weitere Lockerungen: Niedersachsen stellt neue Verordnung vor

Der Krisenstab der Landesregierung in Niedersachsen will heute um 10.30 Uhr weitere Lockerungen in der Corona-Krise verkünden. Dabei handelt es sich um die vierte von fünf geplanten Stufen. Profitieren dürfte von der neuen Verordnung vor allem die Tourismusbranche. Nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen sollen ab Montag offenbar wieder 80 Prozent der Betten pro Hotel freigegeben werden. Auch die siebentägige Wiederbelegungsfrist für Ferienwohnungen und die Reisebeschränkungen für die Ostfriesischen Inseln sollen fallen. Für Tagestouristen bleiben die Inseln allerdings wohl weiter tabu, denn die Bürgermeister wollen den Blitz-Besuch bis Ende Juni untersagen.

Nach Corona-Ausbruch: Massentest in Göttinger Hochhaus

Nach dem Corona-Ausbruch in Göttingen infolge von Regelverstößen bei Privatfeiern will die Stadt heute einen Massentest starten. Alle Bewohner des vor allem betroffenen Hochhauskomplexes sollen auf Infektionen mit dem Coronavirus untersucht werden.

Moin! Der NDR.de Corona-Live-Ticker startet

Guten Morgen aus der Redaktion von NDR.de! Auch am heutigen Freitag berichten wir mit einem Live-Ticker über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland. Sie finden bei uns neben aktuellen Nachrichten zum Beispiel Inhalte aus den Hörfunkprogrammen des Norddeutschen Rundfunks sowie des NDR Fernsehens. Mehr Hintergrund-Informationen gibt es auf dieser Karte sowie den folgenden Seiten: