Corona-Ticker: Einigung auf Konjunkturpaket

Der Live-Ticker von NDR.de informiert Sie auch heute über die wichtigsten Ereignisse zur Corona-Krise - mit aktuellen Nachrichten, Hintergrund-Infos sowie Beiträgen aus Fernsehen und Hörfunk. Das Geschehen von gestern können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:

Senkung der Mehrwertsteuer, Hilfen für Kommunen, Zuschüsse für Familien, höhere Kaufprämien für Elektroautos: Union und SPD einigen sich auf 130-Milliarden-Euro-Konjunkturpaket

Kitas in Hamburg öffnen heute für weitere Kinder

Niedersachsens Ministerpräsident Weil trifft heute Abiturienten

Im Laufe des Tages geht neue Podcast-Folge "Coronavirus-Update" mit Virologe Christian Drosten online

Niedersachsen: Gemeindebund fordert Hilfen zur Innenstadt-Belebung

Der niedersächsische Städte- und Gemeindebund (NSGB) sieht Handel, Gastronomie und Innenstädte durch die Corona-Krise schwer getroffen und fordert ein Gegensteuern von Land und Bund. Die wochenlange Schließung von Geschäften und Lokalen habe unmittelbare Auswirkungen auf Innenstädte und Ortskerne, so NSGB-Sprecher Thorsten Bullerdiek: "Es wird schwer sein, nach der Krise wieder zu lebendigen Innenstädten zu kommen." Wer gelernt habe, online zu kaufen, mache dies erstmal weiter und gehe als Kunde vor Ort verloren. Die Innenstädte müssten deshalb attraktiver und moderner werden. Bund und Länder müssten schnell gute Rahmenbedingungen für einen Neustart schaffen, so Bullerdiek.

Abitur in Zeiten von Corona

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) trifft sich heute in Stadthagen mit einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern. An der IGS Schaumburg will er mit den jungen Leuten unter anderem über die Abitur-Prüfungen unter Corona-Bedingungen sprechen. Die schriftlichen Prüfungen hatten in Niedersachsen Mitte Mai begonnen, inzwischen lernen die Schüler noch für die mündlichen Fächer.

Hamburger Kitas öffnen für weitere Kinder

In Hamburg werden die Kindertagesstätten von heute an für einen größeren Personen-Kreis geöffnet. So dürfen nun auch Kinder ab einem Alter von viereinhalb Jahren sowie Geschwisterkinder in die Kita. Das hatte der Hamburger Senat vor einer Woche angesichts der niedrigen Infektionszahlen in der Stadt beschlossen.

Union und SPD einigen sich auf 130-Milliarden-Euro-Konjunkturpaket

Senkung der Mehrwertsteuer, Hilfen für Kommunen, Zuschüsse für Familien, höhere Kaufprämien für Elektroautos: Bund und Länder legen im Kampf gegen die Folgen der Corona-Pandemie in diesem und im kommenden Jahr ein Konjunkturpaket im Umfang von 130 Milliarden Euro auf. Das hat der Koalitionsausschuss gestern Abend in Berlin beschlossen.

Guten Morgen zum NDR.de Corona-Live-Ticker!

