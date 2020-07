Corona-Ticker: Starker Passagier-Rückgang auf Flughäfen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von Sonntag können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Weitere Lockerungen in Niedersachsen treten in Kraft

Millionen Fluggäste weniger in Niedersachsen und Bremen

Nord-Ostsee-Kanal: Schiffsverkehr durch Corona eingebrochen

Niedersachsen will Etat-Entwurf präsentieren

Debatte um Ende der Maskenpflicht im Einzelhandel in Mecklenburg-Vorpommern , Niedersachsen , Schleswig-Holstein und Hamburg

Weitere Corona-Tests in niedersächsischer Landesaufnahmebehörde

Auf dem Nord-Ostsee-Kanal sind seit Ausbruch der Corona-Pandemie deutlich weniger Schiffe unterwegs. Am größten war der Einbruch im Vorjahresvergleich nach Angaben der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt im Mai mit minus 30,3 Prozent (1.730 Schiffe). Aber auch im Juni waren zwischen Kiel und Brunsbüttel ein Viertel Schiffe weniger unterwegs als im Juni 2019 (1.706 Schiffe, minus 26,6 Prozent). Im April war die Zahl der Schiffe um 25 Prozent auf 1.749 gesunken. Von Januar bis Juni brach der Schiffsverkehr auf der künstlichen Wasserstraße im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15,8 Prozent ein. 12.341 Schiffe befuhren den Kanal in dieser Zeit. Im ersten Halbjahr 2019 waren es noch 14.662 Schiffe.

Millionen Fluggäste weniger in Niedersachsen und Bremen

Die Flughäfen in Niedersachsen und Bremen haben im ersten Halbjahr einen dramatischen Rückgang der Passagierzahlen erlitten. In der Corona-Krise wurde sowohl in Hannover als auch in Bremen und Münster-Osnabrück nur gut ein Drittel der Fluggäste des Vorjahres gezählt. Zusammengerechnet fiel der Wert um rund 2,9 Millionen auf knapp 1,4 Millionen Passagiere. Immerhin: Mittlerweile ist der Luftverkehr langsam wieder angelaufen. In Hannover-Langenhagen - am größten Flughafen der Region - hoben in den ersten sechs Monaten rund 842.000 Passagiere ab, und damit fast zwei Millionen weniger als im Vorjahr. Ein Plus gab es dagegen bei der Luftfracht, die der Airport von 4.200 auf fast 8.800 Tonnen mehr als verdoppelte. In Bremen fiel die Zahl der Passagiere bis Ende Juni von mehr als einer Million auf gut 382.000. Für das Gesamtjahr rechnet der Flughafen nur noch mit gut 600.000 Reisenden.

Niedersachsen: Weitere Lockerungsrunde

In Niedersachsen tritt heute eine Reihe von Lockerungen der Corona-Auflagen in Kraft. Sie betreffen unter anderem Veranstaltungen, Kontaktsportarten und Kinderbetreuung. Alle Details dazu im Überblick:

Corona-Fälle in Friedland und Göttingen: Heute weitere Tests

Nach den Corona-Ausbrüchen in Standorten der Landesaufnahmebehörde (LAB) in Niedersachsen sind für heute weitere Tests geplant. Unter anderem seien Corona-Tests im Grenzdurchgangslager Friedland bei Göttingen und in Braunschweig vorgesehen, sagte eine Sprecherin der Behörde. In Braunschweig waren 13 Neuankömmlinge positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie gehörten zu einer Gruppe von 45 Spätaussiedlern aus Kasachstan. Eigentlich hätten die Spätaussiedler ins Grenzdurchgangslager Friedland gebracht werden sollen. Die Kapazität dort ist aber nach einem Corona-Ausbruch mit Dutzenden Infizierten erschöpft.

Niedersachsen will Etat-Entwurf präsentieren

Die niedersächsische Landesregierung berät heute über ihre Pläne für den Haushalt 2021. Der Entwurf soll am Mittag vorgestellt werden. Für politische Schwerpunkte ist der finanzielle Spielraum wegen der Corona-Krise diesmal geringer als in den Vorjahren. Allein im ersten Halbjahr gingen die Steuereinnahmen um 1,2 Milliarden zurück, für das gesamte Jahr werden sogar 2,9 Milliarden Minus prognostiziert. Um die Wirtschaft zu stabilisieren, will das Land hohe Schulden aufnehmen.

Zwischenfazit zur Corona-Warn-App

Knapp drei Wochen ist es her, dass die deutsche Corona-Warn-App veröffentlicht wurde. Wie läuft der Umgang damit bisher? Ein Selbsttest eines NDR Reporters aus Mecklenburg-Vorpommern.

Der NDR.de Live-Ticker am Montag startet

Guten Morgen und einen gelungenen Start in die Woche wünscht die NDR.de Redaktion. Wir berichten auch heute wieder mit einem Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für die norddeutschen Bundesländer. Neben Nachrichten gibt es hier auch Inhalte aus den Hörfunk- und Fernsehprogrammen des Norddeutschen Rundfunks.

Gestern wurden in Norddeutschland insgesamt sieben neue Coronavirus-Fälle bestätigt: je drei in Niedersachsen und Schleswig-Holstein, keiner in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern, einer in Bremen. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: