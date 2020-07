Corona-Ticker: Kreative Kulturszene trotzt der Krise

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern können Sie hier nachlesen.

Trotz Corona gibt's am Wochenende viel Kultur: In Hannover findet ein Musik-Marathon statt, in Osnabrück eröffnet die "Bürgerpark Gallery" , in SH startet der "Sommer der Möglichkeiten" beim SHMF

Schleswig-Holstein meldet zwei neue Corona-Fälle

Gestern wurden im Norden 60 Neuinfektionen bestätigt

Zwei neue Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle innerhalb eines Tages um zwei auf jetzt 3.178 gestiegen. Das Teilte das Gesundheitsministerium mit. Etwa 3.000 Infizierte gelten inzwischen schon wieder als genesen, 152 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung sind verstorben.

SH: Rechnungshof fordert Ausgabendisziplin

Der Landesrechnungshof in Schleswig-Holstein hat im Zusammenhang mit den großen Corona-Hilfsprogrammen Ausgabendisziplin angemahnt. Die milliardenschweren Hilfspakete von Bund und Ländern würden überwiegend mit neuen Schulden finanziert, sagte Präsidentin Gaby Schäfer der Deutschen Presse-Agentur. Das berge die Gefahr, dass auch nicht krisenbedingte Ausgaben finanziert werden. Das Land hat für Corona-bedingte Mehrausgaben bisher Schulden in Höhe von einer Milliarde Euro gemacht. Weitere Kreditaufnahmen in beträchtlicher Höhe zeichnen sich ab.

422 Neuinfektionen in Deutschland

Das Robert Koch-Institut in Berlin hat aktuelle Infektions-Zahlen für Deutschland veröffentlicht. Demnach gab es innerhalb von 24 Stunden 422 Neuinfektionen und damit 196.096 bestätigte Fälle in Deutschland seit Beginn der Corona-Krise.

Den Verlauf der Pandemie in den norddeutschen Bundesländern können Sie aus der folgenden Grafik mit den diagnostizierten Neuinfektionen ablesen. Die Zahlen sind möglicherweise noch nicht komplett, da die Länder immer wieder noch Fälle nachmelden.

Niedersachsen: Lkw-Sonntagsfahrverbot weiter ausgesetzt

Lkw dürfen in Niedersachsen weiterhin ausnahmsweise auch sonntags fahren. Damit soll in der Corona-Pandemie die Versorgung der Menschen im Land gewährleistet werden, sagte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums der Deutschen Presse-Agentur. Im März war das Sonntagsfahrverbot für Laster erstmals ausgesetzt worden, nun wurde die Ausnahmeregelung bis Ende August verlängert. Ob die Ausnahmeregelung Ende August noch mal verlängert wird, ist unklar. Niedersachsen stimmt sich dazu mit den benachbarten Bundesländern ab. Auch in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern ist das Sonntagsfahrverbot für Lkw zurzeit ausgesetzt.

Radhändler und -werkstätten sind Corona-Gewinner

Der Fahrrad-Boom in der Corona-Krise hält unvermindert an. Hersteller und Händler haben mit Engpässen und Verzögerungen zu kämpfen.

Klassik und Urban Art - Kultur für alle Sinne in der Corona-Krise

Die Corona-Krise hat die Kulturszene schwer getroffen. In den vergangenen Wochen wurden viele Konzerte, Ausstellungen und Auftritte abgesagt oder fielen aus. Die Bundesregierung hat deshalb ein eine Milliarde Euro schweres Rettungspaket "Neustart Kultur" aufgelegt, dem gestern auch der Bundesrat zugestimmt hat. Damit die Kulturszene im Norden wieder anläuft, zeigen sich Künstler und Veranstalter auch an diesem Wochenende wieder kreativ und schaffen Erlebnisse für alle Sinne. Hier eine Auswahl:

Moin! Der NDR.de Live-Ticker am Sonnabend startet

Guten Morgen aus der Redaktion von NDR.de. Wir berichten auch heute wieder mit einem neuen Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für die norddeutschen Bundesländer. Neben Nachrichten gibt es hier auch Inhalte aus den Hörfunk- und Fernsehprogrammen des Norddeutschen Rundfunks.

Am Freitag wurden in Norddeutschland insgesamt 60 neue Coronavirus-Fälle bestätigt: 41 Infektionen wurden in Niedersachsen gemeldet, 13 in Schleswig-Holstein, fünf in Hamburg, eine in Mecklenburg-Vorpommern und keine in Bremen. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: