In Schleswig-Holstein treten heute weitere Lockerungen in Kraft

Senat: Keine "Tests für alle" in Hamburg geplant

Neuinfektionen im Norden: In Niedersachsen wurden gestern 24 weitere Fälle gemeldet, in Hamburg sechs, in Schleswig-Holstein einer sowie in Mecklenburg-Vorpommern und Bremen keine

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Emden und Wolfsburg hatten bundesweit höchste Kurzarbeit-Quoten

Emden und Wolfsburg haben zu Beginn der Corona-Krise im März und April bundesweit die höchsten Quoten an Kurzarbeit verzeichnet. In den beiden VW-Städten traf dies in den zwei Monaten auf mehr als die Hälfte der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zu, wie das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der Böckler-Stiftung ermittelte. Demnach lag die Kurzarbeit-Quote in Emden bei 56,0 und in Wolfsburg bei 52,2 Prozent. Insgesamt lag der April-Wert für alle deutschen Städte und Kreise den Düsseldorfer Forschern zufolge im Schnitt bei gut 31 Prozent.

Schleswig-Holstein: Ab heute gelten neue Corona-Bestimmungen

In Schleswig-Holstein treten heute viele Lockerungen mit Blick auf die Einschränkungen in der Corona-Krise in Kraft. Hier gibt es einen Überblick über das, was sich ändert - und das, was weiterhin nicht erlaubt ist.

Corona-Tests für alle: Hamburg winkt ab

Die Hansestadt Hamburg will nicht - so wie das Bundesland Bayern - Corona-Tests für alle einführen. Das sei nicht geplant, denn das Robert Koch-Institut halte ungezielte Testungen nicht für sinnvoll, teilte ein Senatssprecher gestern der Deutschen-Presse-Agentur (dpa) mit. Bayern ist das erste Bundesland, das Tests für alle vorsieht. Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) kündigte eine "Corona-Testoffensive" an. "Allen Bürgerinnen und Bürgern Bayerns wird deshalb zeitnah angeboten, sich bei einem niedergelassenen Vertragsarzt auch ohne Symptome testen zu lassen." Die Kosten will der Freistaat übernehmen, soweit sie nicht etwa die Krankenkasse übernimmt.

Nord- und Ostseeküste bewältigen ersten Andrang

An den Küsten von Nordsee und Ostsee ist das erste große "Coronavirus-Sommerferien"-Wochenende weitgehend entspannt angelaufen. Zum Start der Sommerferien in fünf Bundesländern hat es viele Urlauber auf die Inseln und in die Strandorte gezogen. Die Situation war dabei sehr unterschiedlich: Während Scharbeutz und Haffkrug in Schleswig-Holstein am Sonnabend schon mittags für einige Stunden für weitere Tagesgäste gesperrt werden mussten, gab es an vielen anderen Orten der Küste keine Platzprobleme. In den kommenden Tagen und Wochen erwartet die Tourismusbranche viele weitere Gäste, sobald nach Nordrhein-Westfalen auch andere Länder in den Urlaub starten und wieder mehr Tagestouristen auf die Nordsee-Inseln dürfen. In Mecklenburg-Vorpommern müssen Tagesgäste aus anderen Bundesländern dagegen vorerst draußen bleiben.

Am Sonntag gab es in Norddeutschland insgesamt 31 bestätigte Corona-Neuinfektionen: 24 Fälle wurden aus Niedersachsen gemeldet, sechs aus Hamburg, einer aus Schleswig-Holstein und keine aus Mecklenburg-Vorpommern und Bremen. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: