Corona-Ticker: Ab heute neue Lockerungen

Der Live-Ticker von NDR.de informiert Sie auch heute über die wichtigsten Ereignisse zur Corona-Krise in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Niedersachsen: Alle Schüler zurück in den Schulen

An Niedersachsens Schulen haben ab heute alle Schüler wieder Präsenzunterricht - erstmals seit dem Beginn der Corona-Krise. Als letzte Jahrgänge kehren die Erst-, Fünft- und Sechstklässler zurück. Der stufenweise Wiederanlauf des Schulbetriebs hat sich über Wochen hingezogen.

Für Hamburger Bäder und Pflegeheime kommen weitere Lockerungen

Heute werden in Hamburg weitere Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie gelockert. Für Besuche in den Hamburger Pflegeheimen gelten künftig weniger Einschränkungen. Außerdem dürfen die Außenbereiche der Kombibäder wieder öffnen. Das hatte der Senat in der vergangenen Woche angesichts weiterhin niedriger Zahlen an Neuinfektionen mit dem Coronavirus in der Stadt beschlossen.

Tourismusbranche: 60-Prozent-Belegungsgrenze fällt in MV

Von heute an dürfen Hotels in Mecklenburg-Vorpommern wieder alle Betten belegen, die bislang geltende 60-Prozent-Grenze wird aufgehoben. Seit Mitte März waren Hotels und andere touristische Beherbergungsbetriebe geschlossen, um die Ausbreitung des Sars-CoV-2-Virus zu begrenzen. Am 18. Mai hatte die Landesregierung zugelassen, dass Hotels mit beschränkter Bettenzahl zumindest für einheimische Gäste wieder öffnen durften. Seit dem 25. Mai können Urlauber aus Deutschland wieder in den Nordosten kommen. Diese Erlaubnis gilt aber nicht für Tagestouristen.

Corona-Podcast nur noch einmal in der Woche

Ab dieser Woche wird es den erfolgreichen Podcast Coronavirus-Update mit dem Virologen Christian Drosten nur noch einmal in der Woche geben - immer am Dienstag. Ein Grund ist, dass Drosten als Wissenschaftler weiterhin viel zu tun hat. "Es ist ja aber auch so: Die vielen neuen Informationen muss man auch in Relation sehen zum Informationsbedürfnis", sagte Drosten in der jüngsten Podcast-Folge. "Das Informationsbedürfnis war sicherlich im März und April ganz anders als momentan."

Am Sonntag meldeten die Behörden in Norddeutschland 35 weitere Fälle in Niedersachsen, fünf in Hamburg, einen in Schleswig-Holstein und keinen in Mecklenburg-Vorpommern Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: