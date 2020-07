Corona-Ticker: Weitere Lockerungen in Altenheimen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse vom Sonntag können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



In Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern werden die Besuchsbeschränkungen in Altenheimen gelockert

Niedersachsen: Weil besucht Hanns-Lilje-Heim in Wolfsburg

Niedersachsen erlaubt mehr Teilnehmer bei Jugendreisen und im Mannschaftssport

Insgesamt nur vier neue Coronavirus-Fälle im Norden am Sonntag gemeldet

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Putenschlachthof kann Arbeit wieder aufnehmen

Ein Großteil der Mitarbeiter eines Putenschlachthofes im Landkreis Oldenburg darf von heute an wieder arbeiten. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Wegen mehrerer Corona-Fälle hatte der Landkreis die knapp 1.200 Beschäftigten des Unternehmens Geestland Putenspezialitäten in Wildeshausen in Quarantäne geschickt. Bei 1183 Testergebnissen waren 46 positive Fälle einer Coronavirus-Infektion festgestellt worden. Im Laufe der Woche können nun alle Beschäftigten, die nach der 14-tägigen Quarantäne negativ getestet wurden, wieder arbeiten.

Niedersachsen: Weil besucht Hanns-Lilje-Heim in Wolfsburg

Ein Alten- und Pflegeheim in Wolfsburg ist zu Beginn der Corona-Krise Ende März besonders hart von dem Virus getroffen worden - 45 Männer und Frauen starben dort in Folge der Infektion, das waren rund ein Viertel aller Bewohner. Heute will nun der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) das betroffene Hanns-Lilje-Heim in Wolfsburg besuchen. Dabei will er mit der Heimleitung und dem Pflegeteam über die Erfahrungen mit der Krisensituation und über die gegenwärtige Lage dort sprechen. In dem Alters- und Pflegeheim der Diakonie leben überwiegend demenzkranke Menschen, zu Beginn der Krise waren es 165 Bewohner. Zwischenzeitlich waren 111 erkrankt, auch 43 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter litten an einer Covid-19-Infektion.

MV: Besuchsbeschränkungen in Altenheimen werden gelockert

In den Altenheimen in Mecklenburg-Vorpommern werden heute die Besuchsbeschränkungen gelockert. Die Besucher müssen jetzt keine Angehörigen mehr sein. Die Träger der Einrichtungen müssen zudem Vorkehrungen treffen, damit Senioren an mindestens vier Stunden pro Tag Besuch empfangen können. Auch die 24 Behindertenwerkstätten im Nordosten kehren - unter Corona-Bedingungen - in den Regelbetrieb zurück.

NDR.de Newsletter: Infos zur Corona-Krise

Montags bis freitags verschickt NDR.de am Nachmittag einen Newsletter mit den wichtigsten Infos zu den Folgen der Corona-Krise für Norddeutschland. Wenn auch Sie verlässlich per Mail informiert werden wollen, melden Sie sich gerne kostenlos an.

Weitere Informationen Corona-Infos: Abonnieren Sie den NDR Newsletter Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Der NDR Newsletter hält Sie täglich über die Ereignisse aus Nordsicht auf Stand. mehr

Niedersachsen: Mehr Teilnehmer bei Jugendreisen und im Teamsport

In Niedersachsen dürfen von heute an Heimbewohner und Krankenhauspatienten wieder von mehr als einer Person gleichzeitig Besuch erhalten, wenn es die Hygienemaßnahmen zulassen. Jugendreisen und -veranstaltungen sind bis zu einer Gruppengröße von 50 Teilnehmenden erlaubt. Im Mannschaftssport dürfen wieder Teams zu Wettkämpfen gegeneinander antreten - insgesamt darf die Gruppe nicht mehr als 30 Personen umfassen. Wenn es für jeden einen Sitzplatz gibt, sind bis zu 500 Zuschauer zulässig, sonst 50.

Hallo Niedersachsen berichtete gestern auch über die Corona-Lage im Land:

Corona Kompakt: Tanzschaffende protestieren Hallo Niedersachsen - 12.07.2020 19:30 Uhr Die Tanzschaffenden in Niedersachsen fordern die Politik auf, die Einschränkungen zu lockern. Außerdem: Landgasthöfe stehen vor der Pleite und Corona sorgt für bessere Luft.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

TV-Beiträge zur Corona-Krise in den NDR Regionalmagazinen

Auch gestern Abend haben die Regionalmagazine im NDR Fernsehen über die Corona-Lage im Norden berichtet. Hier eine Auswahl der Beiträge:

Der NDR.de Live-Ticker am Montag startet

Guten Morgen aus der NDR.de-Redaktion! Auch an diesem Montag berichten wir wieder mit einem Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für die norddeutschen Bundesländer. Neben Nachrichten gibt es hier Inhalte aus den Hörfunk- und Fernsehprogrammen des Norddeutschen Rundfunks.

Am Sonntag wurden nur vier weitere Covid-19-Erkrankungen im Norden gemeldet: In Niedersachsen zwei, in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern keiner sowie in Hamburg und Bremen jeweils einer. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: