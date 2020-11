Corona-Ticker: Stephan Weil besucht Hotspot-Landkreis

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Meldungen von gestern können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Cloppenburg: Ministerpräsident Weil (SPD) heute im Landkreis mit höchster Infektionsrate in Niedersachsen

236 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

Coronavirus-Update: Neue Podcast-Folge mit Virologin Sandra Ciesek online

Am Dienstag wurden 1.986 Neuinfektionen im Norden gemeldet: 1.027 in Niedersachsen, 456 in Hamburg, 142 in Schleswig-Holstein, 154 in Mecklenburg-Vorpommern und 207 in Bremen

Schleswig-Holstein registriert 236 Neuinfektionen

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle ist in Schleswig-Holstein um 236 auf nun insgesamt 8.831 seit Beginn der Pandemie gestiegen. Es gab binnen eines Tages sieben weitere Todesfälle, insgesamt sind nun 190 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Kreise mit den meisten Infektionen in Schleswig-Holstein sind Pinneberg und Stormarn.

Niedersachsen: Ministerpräsident besucht Hotspot-Landkreis Cloppenburg

Angesichts der weiterhin hohen Zahlen an Corona-Neuinfektionen besucht Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) heute den Landkreis Cloppenburg. Mit 288,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche (Stand: gestern, 9 Uhr) ist der Landkreis nach wie vor Spitzenreiter in Niedersachsen. Weil will sich über den Umgang in der Region mit dem Infektionsgeschehen informieren, über die Erfahrung mit den bisherigen Maßnahmen, die Reaktion der Bevölkerung, aber auch über die Situation in den Krankenhäusern. Die Infektionszahlen waren in dem Landkreis im September nach oben gegangen, nachdem sich fast eine ganze Amateur-Fußballmannschaft infiziert hatte. Im Oktober folgte ein Ausbruch unter Mitarbeitern in einem Schlachthof in Emstek. Nach Angaben von Landrat Johann Wimberg gab es auch viele Übertragungen im privaten Bereich bei größeren Familien.

Dr. Viola Priesemann: Corona-Ausbreitung ist außer Kontrolle geraten

Wie sich die Fallzahlen entwickeln, sei schwierig einzuschätzen, so Dr. Viola Priesemann, die leitende Forscherin vom Max-Planck-Institut in Göttingen, im NDR Fernsehen:

SH: Ministerpräsident Günther beantwortet Fragen zur Corona-Krise

Nichts beschäftigt die Menschen in Schleswig-Holstein derzeit mehr als das Coronavirus, der erneute "Lockdown light" und die Auswirkungen auf das öffentliche Leben. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) gibt heute von 17 bis 18 Uhr Antworten auf Fragen zur Corona-Krise. Wie Sie selbst eine Frage einreichen können, lesen Sie hier:

NDR.de Live-Ticker am Mittwoch startet

Die Corona-Zahlen von gestern: 1.027 bestätigte Neuinfektionen in Niedersachsen, 456 in Hamburg, 142 in Schleswig-Holstein, 207 in Bremen und 154 in Mecklenburg-Vorpommern. Bundesweit wurden 15.352 neue Corona-Fälle gemeldet.