Corona-Ticker: SH verschärft Quarantäne-Regeln für Reisende

Der Live-Ticker von NDR.de informiert Sie auch heute über die wichtigsten Ereignisse zur Corona-Krise in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

SH will heute verschärfte Quarantäne-Regeln für Reisende beschließen

"Zukunftsbündnis MV" berät über Folgen der Corona-Krise

Die Zahlen von gestern: keine Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein, 15 in Niedersachsen, fünf in Hamburg, zwei in Mecklenburg-Vorpommern

Reisende aus Corona-Hotspots wie dem Kreis Gütersloh in Nordrhein-Westfalen müssen in Schleswig-Holstein künftig in Quarantäne. Sie müssen unverzüglich nach der Einreise in ihre Ferienwohnung oder in eine andere geeignete Unterkunft, um sich dort 14 Tage lang zu isolieren. Das teilte die Landesregierung gestern mit. Heute soll die Verordnung beschlossen werden. Die Landesregierung strebe trotz ihrer Entscheidung ein bundeseinheitliches Vorgehen an. Dazu werde es am Morgen eine Telefonkonferenz der Gesundheitsminister geben.

"Zukunftsbündnis MV" berät über Folgen der Corona-Krise

Die Folgen der Corona-Krise für Wirtschaft und Beschäftigung in Mecklenburg-Vorpommern sind bestimmendes Thema für das Treffen im "Zukunftsbündnis MV" heute in Schwerin. Dem vor gut einem Jahr geschlossenen Bündnis gehören Landesregierung, Unternehmerverbände und Gewerkschaften an. Ursprüngliches Ziel war die Stärkung der Wirtschaft und die Sicherung des Fachkräfte-Bedarfs. Doch rückt der Corona-bedingte Einbruch der Konjunktur andere Aufgaben ins Zentrum. So schickten zahlreiche Unternehmen wegen Auftragsmangels ihre Beschäftigten in Kurzarbeit, Schulabgänger drohen bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz leer auszugehen. Einen Überblick über die aktuelle Lage am Arbeits- und Lehrstellenmarkt soll Margit Haupt-Koopmann geben, die Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit.

Letzte Folge des Podcasts "Coronavirus-Update" vor der Sommerpause

In der letzten Folge des NDR Podcasts "Coronavirus-Update" vor der Sommerpause hat sich Virologe Christian Drosten unter anderem dazu geäußert, wie beherrschbar die Verbreitung des Coronavirus in dem Fleischbetrieb im Kreis Gütersloh ist. Hier können Sie sich Folge anhören:

Virologe Drosten: Das Virus kommt wieder Autor/in: Korinna Hennig Der Corona-Ausbruch in dem Fleischbetrieb in Gütersloh könnte eine Vorschau auf den Herbst sein. Außerdem: Regeln für den Sommer und warum die Schuldiskussion noch nicht zu Ende ist.







Live-Ticker startet

Guten Morgen aus der Redaktion von NDR.de. Wir berichten auch heute in einem Live-Ticker über die Coronavirus-Pandemie und ihre Auswirkungen auf Norddeutschland. Sie finden bei uns neben Nachrichten auch Inhalte aus den Hörfunk- und Fernsehprogrammen des Norddeutschen Rundfunks.

Am Dienstag gab es keine Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein, 15 neue Fälle in Niedersachsen, fünf in Hamburg, zwei in Mecklenburg-Vorpommern. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: