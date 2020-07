Corona-Ticker: Wie geht es in Niedersachsens Schulen weiter?

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Niedersachsen: Kultusminister Tonne stellt Szenarien für Schulunterricht vor - NDR.de überträgt live

Hamburg: Tschentscher baut auf Vernunft und warnt vor zweiter Welle

390 registrierte Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland

Diskussion um Maskenpflicht - Kritik an MV-Wirtschaftsminister Glawe

Gestern gab es 47 gemeldete Neuinfektionen im Norden, davon sechs in Schleswig-Holstein, drei in Hamburg, 38 in Niedersachsen, aber keine in Mecklenburg-Vorpommern und Bremen.

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

390 registrierte Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolge 390 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Damit waren seit Beginn der Corona-Krise mindestens 196.944 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das RKI am Morgen meldete (Datenstand 7.7., 0.00 Uhr). 9.024 mit dem Virus infizierte Menschen starben nach RKI-Angaben in Deutschland - das bedeutet ein Plus von 8 im Vergleich zum Vortag. Bis Sonntag hatten etwa 182.200 Menschen die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden. Das waren etwa 500 mehr als noch einen Tag zuvor.

Tschentscher baut auf Vernunft und warnt vor zweiter Welle

Bürgermeister Peter Tschentscher baut in Corona-Zeiten auf die Vernunft der in den Urlaub fahrenden Hamburgerinnen und Hamburger. Anders als noch in den Frühjahrsferien im März wüssten nun alle, "dass es jetzt darauf ankommt, dass niedrige Infektionsrisiko zu halten", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. "Die große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger - da bin ich sicher – wird sich so verhalten, dass sie die Risiken meiden." Die Corona-Pandemie müsse bei Reiseplanungen immer mitbedacht werden. "Das heißt, man sollte jetzt nicht in Länder reisen, in denen es ein höheres Infektionsrisiko gibt. Und wenn man es tut, sollte man besonders auf das Verhalten achten und die Quarantänezeit gleich mit einkalkulieren", sagte der Bürgermeister. Zugleich warnte er: "Eine zweite Welle wäre ein großes Unglück, nicht nur wegen der psychologischen und der sozialen Folgen, sondern auch weil wir die wirtschaftlichen Folgen kaum verkraften würden." Sie wäre um ein Vielfaches schlimmer, "denn viele Branchen, viele Unternehmen wurden von der ersten Welle schwer getroffen", sagte Tschentscher. "Ein zweiter Treffer würde sie in dieser geschwächten Position noch stärker schädigen."

Diskussion um Maskenpflicht - Kritik an MV-Wirtschaftsminister Glawe

In der Diskussion um die Abschaffung der Maskenpflicht für den Einzelhandel hat Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe viel Kritik geerntet. Auch die Landesregierung lehnte seinen Vorstoß gestern Abend ab. Wie ein Regierungssprecher mitteilte, wird die Maskenpflicht im Nordosten verlängert. Die entsprechende Verordnung werde heute im Kabinett verabschiedet. Es bestehe Einigkeit darüber, dass eine generelle Abschaffung der Maskenpflicht im Einzelhandel auch nicht zum 4. August in Aussicht gestellt werden könne.

Maskenpflicht: Gegenwind für Harry Glawe Nordmagazin - 06.07.2020 19:30 Uhr Der Vorstoß von Wirtschaftsminister Harry Glawe, die Maskenpflicht im Handel abzuschaffen, hat für viel Gegenwind gesorgt. Auch viele Bundesländer halten den Vorschlag für verfrüht.







2,64 bei 11 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Niedersachsen: Mehrere Szenarien für Schulunterricht

Wie geht es in den niedersächsischen Schulen weiter? Nach den Sommerferien will das Kultusministerium den Schulunterricht vorsichtig hochfahren. Lehrer, Schüler und Eltern müssen sich auf mehrere Szenarien einstellen. Je nach Infektionslage reichen diese vom eingeschränkten Regelbetrieb über eine Kombination von Präsenz- und Onlineunterricht bis zu erneuten Schulschließungen. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) will am Mittag die möglichen Szenarien vorstellen. Welches zum Tragen kommt, entscheidet sich rund zwei Wochen vor Beginn des Schuljahres.

Weitere Informationen Tonne stellt Szenarien für neues Schuljahr vor Niedersachsens Kultusminister Tonne stellt heute mögliche Varianten für den Schulbetrieb nach den Ferien vor. NDR.de überträgt die Pressekonferenz ab 12.30 Uhr im Livestream. mehr

Heute Nachmittag neu: Der kostenlose NDR.de Newsletter

Den NDR.de Newsletter mit Infos zu den Folgen der Coronavirus-Pandemie für Norddeutschland verschicken wir montags bis freitags immer am Nachmittag. Hier können Sie sich kostenlos anmelden - mit der Angabe Ihrer E-Mail-Adresse:

Weitere Informationen Corona-Infos: Abonnieren Sie den NDR Newsletter Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Der NDR Newsletter hält Sie täglich über die Ereignisse aus Nordsicht auf Stand. mehr

Coronavirus: Darüber hat das NDR Fernsehen berichtet

Das Coronavirus und seine Auswirkungen - auch gestern Abend war das Thema im NDR Fernsehen. Hier eine Auswahl der Beiträge:

Der NDR.de Live-Ticker am Dienstag startet

Guten Morgen aus der NDR.de-Redaktion! Wir berichten auch heute wieder mit einem Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für die norddeutschen Bundesländer. Neben Nachrichten gibt es hier auch Inhalte aus den Hörfunk- und Fernsehprogrammen des Norddeutschen Rundfunks.

Gestern wurden in Norddeutschland insgesamt 47 neue Coronavirus-Fälle bestätigt: davon 38 in Niedersachsen, sechs in Schleswig-Holstein und drei in Hamburg. In Mecklenburg-Vorpommern und Bremen gab es keine Neuinfektionen. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: