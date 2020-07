Corona-Live-Ticker: Noten - "Im Zweifel für den Schüler"

Das Wichtigste in Kürze:



Niedersächsischer Philologenverband hält Zeugnisnoten für aussagekräftig und ist großzügiger bei Versetzungen

Bundesforschungsministerin Karliczek besucht Universitäten in Hamburg und Kiel und informiert sich über den Stand der Corona-Forschung

Wenig Neuinfektionen im Norden gemeldet: je eine in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bremen, keine in Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg

Bund und Länder wollen bei regionalen Ausbrüchen schneller eingreifen

Bund und Länder planen ein zielgenaueres Eingreifen bei regionalen Corona-Ausbrüchen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur haben sich Kanzleramtschef Helge Braun und die Staatskanzlei-Chefs der Bundesländer darauf verständigt. Ziel ist es demnach, bei einer Häufung von Corona-Infektionen in einer Stadt oder einem Landkreis noch schneller zu reagieren und mehr zu testen.

Gymnasien in Niedersachsen: Großzügiger bei Versetzungen

Trotz der wochenlangen Schulschließungen wegen Corona sind die Zeugnisnoten für die niedersächsischen Gymnasiasten nach Ansicht des Philologenverbandes aussagekräftig. Zwar hätten die Lehrer bei der Notenvergabe sicherlich die Rücksichtnahme auf die Sondersituation im Kopf gehabt, sagte Verbandsvorsitzender Horst Audritz, der daher eine leichte Verbesserung des Notendurchschnitts erwartet. "Aber andererseits sind natürlich Leistungen ein Dreivierteljahr vor Corona erbracht worden, sodass die Noten immer noch aussagekräftig genug sein müssten."

Grundsätzlich verfahre man beim Thema Versetzungen etwas großzügiger, nach dem Motto: "Im Zweifel für den Schüler." Das finde aber dort seine Grenzen, wo man einem Schüler oder einer Schülerin mit sehr schlechten Leistungen mit einer Versetzung keinen Gefallen tue. "Es ist nicht unbedingt gut, wenn der Schüler dann im nächsten Schuljahr mit noch mehr Fünfen auf der Strecke bleibt." Es gebe keinen Automatismus bei Versetzungen. Auch dieses Jahr gebe es Schüler, die sitzen blieben. Allerdings sei die Quote an Gymnasien in Niedersachsen ohnedies mit zwei Prozent relativ gering.

Karliczek auf Informationsbesuch in Hamburg und Lübeck

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) will sich heute an norddeutschen Universitätskliniken über den Stand der Corona-Forschung informieren. Beim Besuch des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) am Vormittag wird es nach Angaben einer Kliniksprecherin unter anderem um den Stand bei der Entwicklung eines Impfstoffes gegen die neuartige Virusinfektion gehen. Am Nachmittag will sich die Ministerin an der Uni Lübeck über eine Untersuchung zu Infektionen mit SARS-CoV-2 informieren, bei der es um die die tatsächliche Ausbreitung des Virus in der Bevölkerung geht.

Viele Genesene klagen über Langzeitschäden

Zahlreiche Menschen, die eine Covid-19-Erkrankung eigentlich überstanden haben, klagen über Langzeitschäden. Neurologische Ausfälle gehören ebenso dazu wie schnelle Erschöpfung. Forscher in Kiel und Hamburg wollen dieses Phänomen jetzt ergründen.

Die Langzeitfolgen von Corona-Infektionen







In bewegten Bildern: Die Folgen der Corona-Krise

In den Regionalmagazinen im NDR Fernsehen ist die Berichterstattung über die Folgen der Corona-Krise ein wichtiger Bestandteil des Programms. Hier einige Beiträge von gestern Abend:

Am Montag sind in Norddeutschland wieder nur sehr wenige Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden: in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bremen je eine, in Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg keine. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: