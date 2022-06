Stand: 24.06.2022 10:36 Uhr Corona-Ticker: Drosten erwartet im September "sehr hohe Fallzahlen"

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 24. Juni 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse und Nachrichten von gestern können Sie im Blog vom Donnerstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Drosten: Sehr hohe Fallzahlen und Ausfälle am Arbeitsplatz bereits im September

RKI-Wochenbericht : Sieben-Tage-Inzidenz steigt in allen Altersgrupppen

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 6.163 in Schleswig-Holstein , 16.159 in Niedersachsen , 3.750 in Hamburg

RKI: Bundesweit 108.190 neue Corona-Fälle - Inzidenz bei 618,2

Tabellen, Grafiken und Karten zu Inzidenz, Impfquote und weiteren Daten

Drosten befürchtet bereits im September "sehr hohe Fallzahlen"

Der Virologe Christian Drosten befürchtet aufgrund der zunehmenden Zahl von Corona-Neuinfektionen bereits im September "wieder sehr hohe Fallzahlen". Auch mit steigenden Hospitalisierungs- und Todeszahlen müsse dann wohl wieder gerechnet werden, sagte Drosten dem Magazin "Spiegel". "Wenn die Entscheidungsträger nichts tun, wird es sehr viele krankheitsbedingte Ausfälle am Arbeitsplatz geben", warnte der Direktor des Instituts für Virologie an der Berliner Charité. "Das wird ein echtes Problem werden." Zu überfüllten Intensivstationen werde es zwar voraussichtlich nicht mehr kommen. Die neue Subvariante BA.5, die gerade in Deutschland dominant wird, befalle aber möglicherweise wieder stärker die tieferen Atemwege. Es stimme nicht, dass ein Virus im Laufe der Evolution automatisch immer harmloser werde. "Das macht meine Sorge vor dem Herbst noch mal größer."

RKI meldet 3.750 neue Fälle für Hamburg

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat für Hamburg binnen 24 Stunden 3.750 laborbestätigte Neuinfektionen registriert, vor einer Woche waren es 2.073. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 631,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Vortag: 531,3; Vorwoche: 483,3).

Deutlicher Anstieg der Inzidenz in Niedersachsen

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Niedersachsen sprunghaft angestiegen. Sie liegt heute bei 861,4. Gestern lag der Wert bei 793,6, vor einer Woche bei 735,6. Das Land bleibt damit weiterhin an zweiter Stelle auf Bundesebene. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet 16.159 Neuinfektionen (Vorwoche: 10.851).

Notstand in Schleswig-Holsteins Kitas

Weil Personal fehlt, haben zahlreiche Kitas in Schleswig-Holstein kürzer geöffnet oder müssen sogar ganz schließen. Rund 75 Prozent der Kitas könnten laut Landeselternvertretung den Betrieb nicht wie vorgesehen aufrechterhalten. Auslöser für die aktuell steigenden Personalprobleme ist die anhaltende Corona-Pandemie. Schleswig-Holstein weist laut Robert Koch-Institut die bundesweit höchste Sieben-Tage-Inzidenz bei Neuinfektionen auf.

RKI-Wochenbericht: Sieben-Tage-Inzidenz steigt in allen Altersgrupppen

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist in der vergangenen Woche im Vergleich zur Vorwoche weiter angestiegen - um 23 Prozent. Das geht aus dem aktuellen Wochenbericht des Robert Koch-Instituts hervor. Die Zahl der übermittelten Infektionen lag um etwa 75.000 Fälle höher. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg dabei in allen Altersgruppen. Am deutlichsten war der Anstieg bei den 70- bis 79-Jährigen mit 32 Prozent. Auch die Zahl der Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen sowie in medizinischen Behandlungs-Einrichtungen ist weiter gestiegen.

Wie das RKI weiter schreibt, kann auch bei Dominanz der Omikron-Variante für vollständig geimpfte Personen aller Altersgruppen - insbesondere für Personen mit Auffrischungsimpfung - "weiterhin von einem sehr guten Impfschutz gegenüber einer schweren Covid-19-Erkrankung ausgegangen werden". Die Impfung habe aufgrund ihrer hohen Schutzwirkung vor einem schweren Verlauf auch bei Erkrankungen durch die Omikron-Variante nicht an Bedeutung verloren. Laut RKI ist die Impfquote "seit mehreren Wochen fast unverändert".

RKI: 108.190 neue Corona-Fälle gemeldet - Inzidenz steigt auf 618,2

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute Morgen mit 618,2 angegeben. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Gestern hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche bei 532,9 gelegen (Vorwoche: 427,8; Vormonat: 307,2). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 108.190 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 28.118) und 90 Todesfälle (Vorwoche: 19) innerhalb eines Tages. Allerdings sind die Werte der Vorwoche wegen eines Feiertags (Fronleichnam) in mehreren Bundesländern wenig aussagekräftig.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen aus den Ländern: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests aber fließen in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Schleswig-Holstein: Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 882,8

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen ist in Schleswig-Holstein deutlich gestiegen. Sie liegt aktuell bei 882,8 - nach 799,0 am Vortag. Die Behörden registrierten landesweit 6.163 neue Fälle. Insgesamt 22 Covid-19-Patienten werden derzeit auf einer Intensivstation im Land behandelt.

Der Corona-Live-Ticker am Freitag beginnt

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Heute - am Freitag, 24. Juni 2022 - wollen wir Sie wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Donnerstag nachlesen.

