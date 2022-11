Stand: 30.11.2022 12:25 Uhr Corona-Ticker: Bewährung für Angeklagte im Impfskandal von Schortens

Kochsalz statt Impfstoff: Krankenschwester bekommt Bewährung

Kochsalz statt Impfstoff: Krankenschwester bekommt Bewährung

Ein halbes Jahr Haft auf Bewährung: Diese Strafe hat das Landgericht Oldenburg heute für eine gelernte Krankenschwester verkündet. Die 40-Jährige hatte im April 2021 im Impfzentrum Schortens (Landkreis Friesland) Spritzen mit Kochsalzlösung aufgezogen oder den Corona-Impfstoff so verdünnt, dass dieser wirkungslos war. Daraufhin mussten sich mehr als 8.000 Personen erneut impfen lassen. Das Gericht sah im Vorgehen der Frau den Tatbestand der Körperverletzung erfüllt. Die Angeklagte hatte zum Prozessauftakt ausgesagt, ihr sei eine Ampulle mit Impfstoff heruntergefallen und zerbrochen. Um das Missgeschick zu vertuschen, habe sie sechs unwirksame Spritzen aufgezogen. Laut Zeugenaussagen hatte die Frau jedoch in sozialen Medien impfskeptische Aussagen geteilt.

Kiel: Ermittlungen gegen etwa 450 Menschen wegen gefälschter Impf- und Testnachweise

Wegen Verdachts auf gefälschte Impf- und Testnachweise ermitteln Polizei und Kieler Staatsanwaltschaft mittlerweile gegen rund 450 Menschen. Diese sollen sich überwiegend zum Eigengebrauch Impfpässe beschafft beziehungsweise gefälscht haben, wie die Polizei mitteilte. In 79 Fällen gab es bereits rechtskräftige Verurteilungen zu Geldstrafen. Im April hatten die Behörden eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die 225 Wohnungen durchsucht hat. Einsatzkräfte stellten dabei (Blanko-)Impfpässe, gefälschte Impfstoffaufkleber, Stempel, Zertifikate und mehr als 200 Mobiltelefone sicher. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich den Angaben zufolge mehrheitlich um polizeilich zuvor nicht aufgefallene Männer aller Gesellschaftsschichten im Alter zwischen 35 und 55 Jahren. Zur Begründung wurden eine grundsätzliche Ablehnung der Maßnahmen in der Corona-Pandemie und teilweise Angst vor Nebenwirkungen der Impfungen genannt. In 200 Fällen hatten sich Apotheken wegen Unstimmigkeiten bei der der Ausstellung digitaler Impfzertifikate an die Polizei gewandt. In 100 Fällen informierten Arbeitgeber oder Mitarbeitende von Behörden oder Geschäften die Polizei, da ihnen gefälschte Impfpässe vorgelegt wurden. Den Tatverdächtigen drohen Geld- oder Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren, zum Beispiel wegen Urkundenfälschung.

TK-Studie: Norddeutsche sind im Alltag aktiver als andere

Im Alltag bewegt sich rund ein Drittel der Deutschen zu wenig. Das ist eines der Ergebnisse der Befragung "Beweg dich, Deutschland!" der Techniker Krankenkasse (TK). Deutschlandweit geben 30 Prozent der Befragten an, weniger als eine halbe Stunde am Tag aktiv auf den Beinen zu sein, etwa zu Fuß oder auf dem Rad. Die Norddeutschen sind im Alltag allerdings deutlich mehr unterwegs als Menschen anderer Bundesländer. So geben 45 Prozent der Menschen im Norden an, sich mehr als eine Stunde am Tag zu bewegen. In Hessen und Rheinland-Pfalz sagt das beispielsweise nur jeder Vierte. "Wir sehen in unserer Studie deutliche Effekte durch Corona", sagte TK-Chef Jens Baas. Denn bundesweit gibt etwa jeder Vierte im Mai 2022 rückblickend an, sich während der Coronazeit weniger bewegt zu haben (26 Prozent). Im Gegensatz dazu, ist laut Studie "fast jede und jeder Fünfte der 18- bis 39-Jährigen ist im Vergleich zu vor Corona allerdings sogar aktiver als vorher."

45 Prozent der Befragten machen selten oder gar keinen Sport. Das ist eine Verbesserung gegenüber der Befragung von 2013, bei der noch 52 Prozent angaben, selten oder nie Sport zu treiben. Die zwei meist genannten Ausreden der "Sportmuffel": genügend Bewegung in Job und Alltag (54 Prozent) und fehlende Motivation (53 Prozent). Auffällig ist, dass 2022 deutlich mehr Befragte angaben, in der Familie zu sehr eingespannt zu sein. Hier spielte möglicherweise für Eltern die zusätzliche Kinderbetreuung in den Lockdownphasen eine Rolle. Für die Studie "Beweg dich, Deutschland!" wurden im Mai im Auftrag der Techniker Krankenkasse bundesweit 1.706 Personen ab 18 Jahren zu ihrem Sport- und Bewegungsverhalten befragt.

Sommer 2022: Deutlich weniger Fluggäste als vor Corona

In diesem Sommer sind mehr als doppelt so viele Menschen von deutschen Flughäfen ins Ausland gereist als im Vorjahr. Die Hauptverkehrsflughäfen verzeichneten von April bis Oktober 54,6 Millionen Fluggäste, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Das sind 28,7 Millionen mehr als 2021, aber weiterhin 23 Prozent weniger als im Sommer 2019 vor der Corona-Pandemie.

Maskenpflicht: Verkehrsminister sind uneins - Vorerkrankte besorgt

Schleswig-Holstein, Bayern und Sachsen-Anhalt wollen die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen abschaffen. Die anderen Bundesländer noch den Winter abwarten. Bei der digitalen Verkehrsministerkonferenz war der kleinste gemeinsame Nenner der Wunsch, eine bundesweite Regel zu finden. Kommende Woche beschäftigen sich die Gesundheitsministerinnen und -minister der Länder sowie die Ministerpräsidenten mit dem Thema. Manche Vorerkrankte wie Ricarda Drobig sind auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen. Für sie wäre der Wegfall der Maskenpflicht eine weitere Gefahr im ohnehin schon eingeschränkten Alltag.

Lage auf Arbeitsmarkt bleibt für Menschen mit Behinderung schwierig

Die Folgen der Corona-Pandemie sind für Menschen mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt noch immer schmerzhaft spürbar. Das zeigt das heute von der Aktion Mensch und dem Handelsblatt Research Institute veröffentlichte Inklusionsbarometer Arbeit. Danach sinken die in der Pandemie deutlich gestiegenen Arbeitslosenzahlen bei Menschen mit Behinderung zwar mittlerweile wieder, aber längst nicht so stark wie bei Menschen ohne Behinderung. Gleichzeitig hat sich das Problem der Langzeitarbeitslosigkeit spürbar verschärft. In der Pandemie hätten sich die Chancen für Langzeitarbeitslose aufgrund der zurückhaltenden Einstellungspolitik der Unternehmen deutlich verschlechtert.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 214,6

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche in Schleswig-Holstein liegt aktuell bei 214,6. Gestern wurde ein Wert von 199,2 ausgewiesen, vor einer Woche betrug er 183,2. Binnen eines Tages wurden 1.800 neue Corona-Infektionen erfasst. Die Hospitalisierungsrate, die bei der Einschätzung der Corona-Lage für das Gesundheitssystem eine wichtige Rolle spielt, liegt den aktuellen Daten zufolge bei einem Wert von 8,18 (Vortag: 5,0).

Niedersachsen: Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 357,0

Nach Angaben des RKI beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen in Niedersachsen aktuell 357,0 (Vortag: 337,7 / Vorwoche: 213,2). Es wurden 8.012 neue Fälle einer Infektion registriert. Zwölf Menschen starben mit einer Erkrankung.

Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg sinkt auf 203,2

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche in Hamburg liegt nun bei 203,2. Gestern betrug der Wert 208,7 und vor einer Woche 188,0. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden beträgt 807. Elf Menschen starben offiziell an den Folgen einer Infektion.

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 196,7

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute früh mit 196,7 angegeben. Gestern lag der Wert bei 190,6, vor einer Woche bei 177,9. Es wurden 43.768 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Am Vortag waren es 46.552, vor einer Woche 33.290. Es wurden 134 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert (Vorwoche: 139).

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

