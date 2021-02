Stand: 09.02.2021 10:01 Uhr Corona-News-Ticker: Weil will an Lockdown festhalten

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, den 9. Februar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Alle Nachrichten vom Montag können Sie im gestrigen Blog nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Niedersachsens Ministerpräsident will an Lockdown festhalten

Schleswig-Holstein: Jamaika-Koalition uneinig über Lockerungs-Kurs

Neue Folge des Podcasts "Coronavirus-Update" mit Sandra Ciesek am Nachmittag

Neuinfektionen im Norden: 151 gemeldete Fälle in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 3.379 Neuinfektionen - Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf unter 75

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

MV startet Verteilung von FFP2-Masken

In Mecklenburg-Vorpommern werden heute die ersten von rund 5,2 Millionen FFP2-Masken verteilt. Die Masken sollen laut Landesregierung zuerst im Landkreis Vorpommern-Greifswald ausgegeben werden, dann an der Mecklenburgischen Seenplatte, in Ludwigslust-Parchim und in der Landeshauptstadt Schwerin. Innerhalb von zehn Tagen soll jeder Haushalt sechs FFP2-Masken erhalten. Die Zustellung erfolgt über das Logistiknetz der Tageszeitungen in die Briefkästen. |

Weil will an Lockdown festhalten

Vor der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch spricht sich der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) für eine Verlängerung der derzeit geltenden Maßnahmen aus: "Ich gehe davon aus, dass wir uns am Mittwoch in einer Schlüsselfrage einig sein werden: Wir kommen nicht umhin, den Lockdown noch einmal zu verlängern. Das ist angesichts des immer noch hohen Infektionsgeschehens und der Mutationen zwingend", sagte Weil der "Wirtschaftswoche". Man brauche zudem ein gemeinsames Konzept für Lockerungen: "An den Lockerungswettbewerb im vergangenen Jahr habe ich sehr unschöne Erinnerungen - eine Wiederholung wäre überaus schädlich."

Auch Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hatte sich bereits am Montag für eine Verlängerung des Lockdowns ausgesprochen.

Giffey zu Schulöffnungen: "Tests spielen eine wichtige Rolle"

Wann können Kinder wieder in Kitas und Schulen gehen? Erste Öffnungsschritte sind dringend notwendig. Schutzmaßnahmen und Tests spielen dabei eine wichtige Rolle, meint Bundesfamilienministerin Giffey im Interview mit NDR Info.

AUDIO: Bundesfamilienministerin Giffey: "Wir sehen Verluste an Bildung" (5 Min)

Rostocks OB Madsen: Möglichst vielen Menschen die Erstimpfung geben

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) hat einen Paradigmenwechsel bei der Impfkampagne vorgeschlagen. Bislang gelte die Regel, dass die Hälfte der Dosen für die Zweitimpfung eingelagert wird. "Ich bin der Auffassung, dass alles freigegeben wird, um möglichst vielen Menschen die Erstimpfung zu ermöglichen", sagte Madsen. Mit der Erstimpfung werde ein Schutz von rund 70 Prozent erreicht. Der Rostocker Infektiologe Emil Reisinger hält ein solches Vorgehen für einen gangbaren Weg, das müsse aber sehr sorgfältig geprüft werden. Die Erfahrungen mit anderen Impfstoffen zeigten zwar, dass nach der Erstimpfung ein Schutz von bis zu 70 Prozent vorliege. Allerdings steige die Abwehrkraft der gebildeten Antikörper gegenüber den Viren nach der zweiten Impfung. Der Zeitraum zwischen Erst- und Zweitimpfung könne durchaus länger als drei Wochen sein.

Verdacht auf Mutation in Altonaer Kita

In einer Kita in Hamburg-Altona hat es möglicherweise einen Corona-Fall mit der britischen Virus-Mutation gegeben. Die Sozialbehörde lässt die Proben überprüfen.

Weitere Informationen Corona-Ausbruch in Kita: Offenbar britische Mutante Nach einem Corona-Fall in einer Kita in Altona sind 90 Menschen in Quarantäne. Offenbar handelt es sich um die britische Corona-Variante. mehr

Mehr als 3.300 Corona-Neuinfektionen in Deutschland - 600 Meldungen aus NRW fehlen

Binnen eines Tages haben die deutschen Gesundheitsämter dem RKI 3.379 Corona-Neuinfektionen. Allerdings fehlen circa 600 Fälle aus Nordrhein-Westfalen. Außerdem wurden 481 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet. Vor genau einer Woche hatte das RKI 6.114 Neuinfektionen und 861 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet.

Erstmals seit mehr als drei Monaten liegt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz laut Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) unter der Schwelle von 75. So wurden binnen einer Woche 72,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner an die Gesundheitsämter übermittelt, wie das RKI am Morgen meldete. Die Zahl sinkt seit mehreren Wochen. Ihren Höchstwert hatte die Sieben-Tage-Inzidenz am 22. Dezember mit 197,6 Fällen pro 100.000 Einwohner. Unter die Schwelle von 100 war sie vor zwölf Tagen gerutscht.

Besucherrückgang im Rostocker Zoo

Der Rostocker Zoo hat im vergangenen Jahr aufgrund der Schließungen wegen der Corona-Pandemie einen Besucherrückgang von zehn Prozent hinnehmen müssen. Mit etwa 589.000 kamen 2020 etwa 63.000 Besucher weniger in Mecklenburg-Vorpommerns größten Tierpark. Acht Wochen war der Zoo geschlossen. Weitere neun Wochen blieben die Tierhäuser zu. Die Tropenhalle im Darwineum - die Heimat der Menschenaffen - war sogar fast das gesamte Jahr geschlossen. "Aufgrund weiterer Einschränkungen und reduzierter Ticketpreise haben wir Umsatzeinbußen in sechsstelliger Höhe zu verzeichnen", sagte Zoodirektor Udo Nagel. Die Landesregierung sowie die Stadt Rostock unterstützten den Zoo finanziell. Die Stadt gab einen Zuschuss von rund 450.000 Euro.

Schleswig-Holstein: Jamaika-Koalition uneinig über Lockerungs-Kurs

Vor der Bund-Länder-Konferenz am Mittwoch ringt die Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein um den richtigen Kurs in der Corona-Krise. Die Grünen zeigen sich skeptisch, was mögliche Lockerungen der Schutzmaßnahmen angeht. Fraktionschefin Eka von Kalben begründete ihre Kritik mit den täglich neuen, beunruhigenden Nachrichten zu den Mutationen des Virus. Ähnlich hatte sich in der vergangenen Woche auch Landesparteichef Steffen Regis geäußert. Das hat im Regierungsbündnis mit CDU und FDP für Verwunderung gesorgt. Denn die Jamaika-Koalition hatte sich vor zwei Wochen auf einen Stufenplan geeinigt, der Inzidenz-basierte Lockerungsschritte vorsieht.

VIDEO: Corona: Diskussion um Lockdown-Lockerung an Schulen (2 Min)

"Coronavirus-Update": Neue Podcast-Folge in Sicht

Heute Nachmittag gegen 17 Uhr veröffentlicht die crossmediale Redaktion von NDR Info die neue Folge des erfolgreichen Podcasts "Coronavirus-Update" - dieses Mal wieder mit der Virologin Sandra Ciesek. In einem Artikel finden Sie auf NDR.de und hier im Ticker die wichtigsten Aussagen zusammengefasst. Und natürlich können Sie sich die ganze Folge auch in der NDR Info App anhören.

Weitere Informationen Das Coronavirus-Update von NDR Info Christian Drosten und Sandra Ciesek geben im wöchentlichen Wechsel Einblicke in aktuelle Erkenntnisse der Forschung. mehr

151 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

Die Zahl der gemeldeten Coronavirus-Infektionen ist in Schleswig-Holstein um 151 Fälle angestiegen, darunter sind 16 Nachmeldungen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun landesweit bei 62,2. Am Vortag lag sie bei 61,4. In drei Kreisen liegt der Inzidenzwert über 100: in Flensburg, Lübeck und Pinneberg.

NDR.de-Ticker am Dienstag startet

Auch am heutigen Dienstag, 9. Februar 2021 hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen im Norden vom Montag: 320 Fälle in Niedersachsen, 186 in Hamburg, 92 in Schleswig-Holstein, 64 in Mecklenburg-Vorpommern und 27 im Bundesland Bremen. Bundesweit 4.535 Neuinfektionen bestätigt.