Stand: 10.07.2021 10:07 Uhr Corona-News-Ticker: Tschentscher glaubt an Pandemie-Ende vor 2022

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, 10. Juli 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Freitag.

Das Wichtigste in Kürze:



Tschentscher: Pandemie ist spätestens Ende des Jahres bezwungen

Impfen ohne Termin im Impfzentrum Hannover

Corona-Neuinfektionen im Norden: 14 in Schleswig-Holstein , 90 in Niedersachsen

Bundesweit 962 Neuinfektionen, Inzidenz steigt auf 5,8

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Tschentscher: Pandemie ist spätestens Ende des Jahres bezwungen

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher geht davon aus, dass die Corona-Pandemie Ende des Jahres überstanden ist. Im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur sagte der SPD-Politiker, die zugelassenen Impfstoffe schützten nach ersten Erkenntnissen auch vor den neuen Virus-Varianten. "Nun kommt es darauf an, dass sich möglichst viele Bürgerinnen und Bürger impfen lassen und wir als Gesellschaft damit insgesamt geschützt sind." Möglicherweise müsse die Covid-19-Impfung nach einer gewissen Zeit aufgefrischt werden. "Dies wäre als Routine in unserem Gesundheitssystem auch machbar." Anders als 2020 gebe es jetzt wirksame Impfstoffe. "Zweitens haben wir eine umfassende Teststrategie, die im vergangenen Sommer und Herbst ebenfalls noch nicht möglich war. Damit sind wir in der Lage, Infektionsketten frühzeitig zu erkennen und zu unterbrechen." Und drittens gebe es nach anderthalb Jahren Pandemie viele Erkenntnisse und Erfahrungen über kritische Bereiche. "Deswegen hoffe ich, dass das Infektionsgeschehen auch im Herbst niedrig bleibt und keine erneuten Lockdown-Maßnahmen erforderlich werden", sagte Tschentscher. Das Impfzentrum in den Messehallen werde voraussichtlich Ende August schließen. "Wir werden sicherstellen, dass alle, die in Hamburg eine Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung brauchen, sie auch erhalten können", sagte Tschentscher. Für die Organisation der Impfstofflieferungen sei das Bundesgesundheitsministerium zuständig. "Wir wissen jetzt noch nicht sicher, was zum Beispiel Anfang August geliefert wird." Wenn aber die angekündigten Lieferungen tatsächlich eintreffen sollten, könnte bis zum Ende des Sommers allen ein Impfangebot gemacht werden.

Ehrenamtsstiftung will jungen Leuten helfen

Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt mit Sitz in Neustrelitz will Freizeitaktivitäten von Kindern und Jugendlichen nach dem Corona-Lockdown besonders fördern. "Wir haben dazu neue Projekte aufgelegt, für die sich Vereine und Initiativen ab 15. Juli bewerben können", sagte die Vorständin der Bundesstiftung Katarina Peranic. Das Programm heiße "ZukunftsMut". Vereine können laut Peranic jeweils 15.000 Euro für innovative Vorhaben bekommen, etwa für Musik-, Gesundheits- und Sportprojekte. Außerdem sollen Projekte, die "eine nachgewiesene Wirkung haben", mit bis zu 150.000 Euro gefördert werden. Anträge sollen bis 15. August vorliegen. Die Stiftung nahm ihre Arbeit vor rund einem Jahr auf. Sie wird von drei Bundesministerien getragen und soll Anlaufstelle für rund 30 Millionen Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler in Deutschland sein.

Karliczek plädert für Schul-Präsenzpflicht nach den Ferien

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hat sich dafür ausgesprochen, dass nach den Ferien für Schüler trotz Corona grundsätzlich die Präsenzpflicht im Unterricht gelten soll. "Ausnahmen bei vorerkrankten und besonders gefährdeten Kindern und Jugendlichen müssen aber möglich sein", sagte die CDU-Politikerin der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Es werde Rahmenbedingungen geben, unter denen sicherer Unterricht gewährleistet werden kann. Vor Schulbeginn nach den Ferien sollten ihrer Ansicht nach alle Schüler einmal getestet werden. "Danach muss es Regeltestungen geben, in der Frequenz abhängig vom Infektionsgeschehen. Das sollten wir uns als erste und wichtigste Maßnahme bei steigenden Inzidenzen leisten", so Karliczek. Sie schloss erneut nicht aus, dass es wieder Corona-bedingte Schulschließungen geben könnte. "Man kann in einer Situation wie einer Pandemie niemals etwas garantieren oder etwas ausschließen. Wir wissen nicht, welche Varianten noch kommen." Alle Verantwortlichen könnten sich aber zumindest viel gezielter vorbereiten. "Wir haben jetzt eine ganz andere Ausgangslage nach den Ferien. Wir haben eine steigende Impfquote, eine gute Teststruktur", sagte die Bildungsministerin.

Impfen ohne Termin im Impfzentrum Hannover

Das Impfzentrum in Hannover bietet an diesem und dem kommenden Wochenende die Möglichkeit, sich ohne vorherige Anmeldung impfen zu lassen. Das Angebot richte sich an alle Menschen ab 18 Jahren, die noch keine Erstimpfung gegen das Coronavirus erhalten haben, wie die Stadt Hannover mitteilte. Interessierte müssten nur einen Ausweis und, sofern vorhanden, einen Impfpass mitbringen. Verabreicht werden die Impfstoffe von AstraZeneca und Johnson & Johnson. Um die Wartezeiten zu verkürzen, ist es auch möglich, vorab einen Termin zu buchen.

90 Neuinfektionen in Niedersachsen

Die Gesundheitsämter in Niedersachsen haben binnen eines Tages 90 Corona-Neuinfektionenregistriert. Am Vortag waren es 57 Vortag, vor einer Woche 49. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums von 4,9 gestern auf 5,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Vier weitere Infizierte starben, die Gesamtzahl der Todesfälle liegt nun bei 5.798. In fünf niedersächsischen Kommunen liegt die Inzidenz derzeit bei mindestens 10: In den Landkreisen Cloppenburg (14,1) und Stade (10,3), der Region Hannover (10,0) sowie den kreisfreien Städten Wolfsburg (11,3) und Braunschweig (10,0).

14 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind 14 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Gestern waren es 22, vor einer Woche 17. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner gibt die Landesmeldestelle derzeit mit 3,9 an. Erstmals seit knapp einer Woche wurden wieder Corona-Todesfälle in Schleswig-Holstein gemeldet: Demnach starben drei weitere Menschen im Zusammenhang mit einer Infektion.

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland zuletzt stetig gesunken. Wenn Sie wissen wollen, wie die Inzidenz in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein:

Postleitzahl:

Inzidenz steigt bundesweit auf 5,8

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei Corona-Infektionen ist am vierten Tag in Folge gestiegen. Sie lag bei 5,8 Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner (Vortag: 5,5; Vorwoche: 4,9). Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 952 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 671 Ansteckungen gelegen. 35 neue Todesfälle wurden verzeichnet. Vor einer Woche waren es 16 Tote gewesen. Insgesamt gibt es nun 91.225 Todesfälle in Deutschland.

NDR.de Live-Ticker am Sonnabend startet

NDR.de wünscht einen guten Morgen! Wir halten Sie auch am heutigen Sonnabend, 10. Juli, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.