Stand: 08.09.2021 06:18 Uhr Corona-News-Ticker: THW Kiel darf heute vor 9.000 Fans spielen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 8. September 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog von Dienstag.

Das Wichtigste in Kürze:



THW Kiel darf vor 9.000 Fans spielen

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 255 in Schleswig-Holstein, 1.167 in Niedersachsen; 13.565 bundesweit

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Studie: Wenige Betriebe kürzen wegen Kurzarbeit den Urlaub

Ein Großteil der Unternehmen in Deutschland hat einer Studie zufolge darauf verzichtet, den Jahresurlaub von Beschäftigten in Kurzarbeit zu kürzen. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg fand in seiner Untersuchung heraus, dass nur jeder neunte Betrieb Urlaubstage seiner kurzarbeitenden Mitarbeitenden strich - vor allem Unternehmen mit hohem Arbeitsanfall. Aktuell ist noch nicht abschließend geklärt, ob Kurzarbeit zu geringeren Urlaubsansprüchen führen kann, wenn an weniger Tagen oder gar keine Arbeit geleistet wird. Im November soll das Bundesarbeitsgericht darüber entscheiden.

Quarantäne: Niedersachsen und Bremen zahlen weiter Verdienstausfall

Niedersachsen und Bremen wollen vorerst auch Nichtgeimpften eine Entschädigung für einen Verdienstausfall zahlen, wenn diese wegen der Pandemie in häusliche Quarantäne müssen. Bis auf Weiteres werde den Antragstellern geglaubt, dass sie sich erst nach Aufhebung der bundesweiten Priorisierung am 7. Juni um einen Impftermin bemühen konnten und deshalb noch nicht über einen vollständigen Impfschutz verfügten, sagte eine Sprecherin des niedersächsischen Gesundheitsministeriums dem Evangelischen Pressedienst (epd).



Seit Beginn der Pandemie haben die Bundesländer laut einer epd-Umfrage insgesamt mehr als 450 Millionen Euro an Entschädigungen für Verdienstausfälle durch eine Quarantäne gezahlt. Niedersachsen, Thüringen und das Saarland machten keine Angaben. Wenn eine Quarantäne zum Verdienstausfall führt, haben die Betroffenen ein Anrecht auf Entschädigung. Das Infektionsschutzgesetz sieht zugleich aber vor, dass der Entschädigungsanspruch entfallen kann, wenn die Quarantäne durch eine Schutzimpfung hätte vermieden werden können.

THW Kiel darf vor 9.000 Fans spielen

Der THW Kiel startet heute in die neue Handball-Saison: Zum Spiel gegen den HBW Balingen-Weilstetten dürfen 9.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in die Arena kommen. Davor fanden die Handball-Bundesligaspiele eineinhalb Jahre lang wegen der Corona-Pandemie ohne Zuschauer statt. Ob alle Zuschauer kommen, die in Besitz einer Dauerkarte sind, ist jedoch ungewiss. Der THW verfährt nach dem 2G-Modell, das nur Geimpfte und Genesene zulässt. Für Kinder im Alter bis zu zwölf Jahren gibt es eine Ausnahme. Sie dürfen mit einem negativen Test und einem Begleiter in einen Sonderblock der Halle.

Weitere Informationen THW-Manager Szilagyi: "Vom Reden ist noch keiner Meister geworden" Kiels Geschäftsführer Viktor Szilagyi im NDR Interview über die Favoritenrolle im Titelkampf und das Modellprojekt mit 9.000 Zuschauern. mehr

1.167 bestätigte Neuinfektionen in Niedersachsen

Die Behörden haben in Niedersachsen 1.167 neue Corona-Fälle registriert (Vortag: 429; Vorwoche: 1.035). Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz leicht auf 71,6 (Vortag: 71,2; Vorwoche: 60,2). Es wurden keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Die höchsten Inzidenzen haben Salzgitter (189,7), Delmenhorst (153,5), Holzminden (119,6) und Wolfsburg (107,4).

RKI registriert 13.565 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 82,7

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen ist erneut leicht gefallen - laut Robert Koch-Institut (RKI) auf 82,7 (Vortag: 83,8; Vorwoche: 75,7). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 13.565 Corona-Neuinfektionen (Vortag: 6.726; Vorwoche: 13.531) Deutschlandweit wurden 35 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet. Vor einer Woche waren es 23 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 4.030.681 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Dienstag mit 1,69 an (Montag: 1,64). Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.793.000 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 92.448.

255 neue Corona-Fälle in SH gemeldet

In Schleswig-Holstein sind 255 weitere Corona-Infektionen registriert worden. Das geht aus Daten der Landesmeldestelle hervor. Vor einer Woche waren es 311. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner sank leicht auf 49,1. Es wurden keine weitere Corona-Todesfälle gemeldet. 22 Covid-19-Patienten werden auf Intensivstationen in SH behandelt.

Weitere Informationen Corona in SH: Inzidenz bei 49,1 255 Corona-Fälle sind neu gemeldet worden. 69 Menschen, die positiv auf Corona getestet wurden, werden im Krankenhaus behandelt. mehr

Aktion "Deutschland spricht": Sollte die 2G-Regel bundesweit gelten?

Mit Blick auf die Bundestagswahl am 26. September beteiligt sich der NDR an der Aktion "Deutschland spricht". Sie bringt Menschen für ein Gespräch zusammen, die bei politischen Themen unterschiedlicher Meinung sind. Sie wollen gerne mit jemandem diskutieren, dessen Ansichten sie bisher gar nicht nachvollziehen können? Machen Sie mit!

Gut informiert auch mit dem NDR Newsletter

Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auch in diesen unruhigen Zeiten auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages, erklären neue Erkenntnisse der Wissenschaft. Der NDR Newsletter wird jeden Nachmittag von montags bis freitags verschickt - und Sie können ihn abonnieren.

Weitere Informationen Corona-Infos: Abonnieren Sie den NDR Newsletter Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Der NDR Newsletter hält Sie täglich über die Ereignisse aus Nordsicht auf Stand. mehr

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Inzidenz in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein:

Postleitzahl:

Bundestag beschließt mehrere Neuregelungen

Indikatoren: Die Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern soll künftig die wesentliche Messlatte zur Beurteilung der Pandemie-Lage sein. Das sieht eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes vor, die der Bundestag heute beschlossen hat. Berücksichtigt werden sollen aber auch "weitere Indikatoren" - etwa die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, verfügbare Intensivkapazitäten in den Kliniken und die Zahl der Geimpften. Die Bundesländer sollen dann jeweils festlegen können, ab welcher Stufe welche Regeln gelten.

Impfstatus-Abfrage: Außerdem beschloss der Bundestag, dass Beschäftigte in Kitas, Schulen und Heimen für die Zeit der Krise vom Arbeitgeber gefragt werden dürfen, ob sie geimpft sind. Der Bundesrat entscheidet in einer Sondersitzung am Freitag endgültig über die Neuregelungen.

NDR.de Live-Ticker am Mittwoch startet

Die Redaktion von NDR.de wünscht einen guten Morgen! Wir halten Sie auch am heutigen Mittwoch, 8. September, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.