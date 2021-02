Stand: 05.02.2021 08:00 Uhr Corona-News-Ticker: Spahn will AstraZeneca-Vakzin sofort verimpfen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, den 5. Februar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse und Meldungen vom Vortag können Sie hier im Blog nachlesen.

Pistorius: Freiwillig Daten für Corona-Warn-App freigeben

Die Nutzer der offiziellen Corona-Warn-App des Bundes sollten laut Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius frei entscheiden können, welche Daten sie freigeben. "Wenn sich nur 70 Prozent entscheiden würden, Daten von sich freizugeben, anonymisiert, verschlüsselt, mit Verfallsdatum und mit den entsprechenden Sicherheiten zur Speicherung und so weiter, hätten wir viel genauere Erkenntnisse, wo Infektionen entstehen", sagte der SPD-Politiker der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". "Leider wurde bei der Auseinandersetzung mit dem Datenschutz, den auch ich als ausgesprochen wichtig erachte, auf den kleinsten gemeinsamen politischen Nenner gesetzt", sagte Pistorius. "Man könnte auch sagen, man ist einer unbequemen Debatte ausgewichen." Es sei durchaus möglich, durch die freiwillige und datenschutzkonforme anonyme Weitergabe - etwa von Standortdaten - einen deutlichen Mehrwert zu haben.

Protest mit rund 200 Lichtern in Vorpommern

Aus Protest gegen die Corona-Politik haben Unbekannte in Stralsund, Anklam und Pasewalk mehr als 200 brennende Grabkerzen und Holzkreuze vor Geschäften und Einrichtungen aufgestellt. Wie ein Polizeisprecher sagte, wurden in dem Zusammenhang am Donnerstagabend sechs Tatverdächtige in Anklam (Vorpommern-Greifswald) angetroffen. Nach deren Darstellung wollten sie damit gegen die Schließung der Geschäfte und Dienstleister und die damit verbundenen Folgen protestieren. Mit mehr als 100 Grablichtern wurden die meisten in der Stralsunder Innenstadt gefunden. Auch vor Rathäusern und dem Wahlkreisbüro von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Stralsund waren Grabkerzen aufgestellt worden. Ein Schaden sei nicht entstanden. In die Ermittlungen werde aber der Staatsschutz einbezogen.

Niedersachsen will Corona-Schnelltests für Polizei anbieten

Niedersachsens Landesregierung will das Angebot freiwilliger Corona-Schnelltests auf die Polizei ausweiten. Beamte im Einsatzdienst sollen ebenso wie Lehrer und Erzieherinnen die Möglichkeit dazu erhalten. Innenminister Boris Pistorius (SPD) sagte der "Bild"-Zeitung: "Ich halte die Ergänzung der Strategie um regelmäßige Schnelltests für absolut richtig und sinnvoll. Unsere Polizei versieht ihren Dienst mit vollem Einsatz und immer an erster Stelle, wir müssen alles dafür tun, sie zu schützen."

SH: Garg fordert schnelleres Impftempo und kritisiert EU

Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg hat auf ein schnelleres Impftempo in Deutschland gedrungen. Die Bundesregierung solle "alles Menschenmögliche" unternehmen, um den Menschen bis zu den Sommerferien ein Impfangebot zu machen, sagte der FDP-Politiker der "Welt". "Die Geduld der Menschen ist jetzt schon überstrapaziert." Garg warf Bundeskanzlerin Angela Merkel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (beide CDU) vor, im vergangenen Sommer "nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft" zu haben, um ausreichend Impfstoff für Europa zu bestellen. Statt die Impfstoffbestellung der von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bereits geschmiedeten Impfallianz mit anderen europäischen Ländern zu überlassen, habe die EU unter Führung von der Leyens und Merkels das Verfahren an sich gezogen. "Wenn das nicht passiert wäre, stünden wir heute vermutlich besser da", sagte der Minister weiter.

Bundesweit 12.908 Neuinfektionen und 855 neue Todesfälle gemeldet

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 12.908 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 855 weitere Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie aus Zahlen des RKI von heute hervorgeht. Vor genau einer Woche hatte das RKI 14.022 Neuinfektionen und 839 neue Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Freitagmorgen bei 79,9, gestern lag sie noch bei 80,7. Die meisten Bundesländer verzeichnen laut RKI weiterhin sinkende Sieben-Tages-Inzidenzen.

Spahn: AstraZeneca-Vakzin sofort verimpfen

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Bundesländer dazu aufgerufen, den Corona-Impfstoff von AstraZeneca komplett nach Lieferung zu verimpfen. Es sollten keine Dosen für Zweitimpfungen zurückgestellt werden, heißt es in einem Schreiben Spahns an die Länder, wie ein Regierungssprecher dem ARD-Hauptstadtstudio bestätigte. 1,7 Millionen Berechtigte könnten so in den ersten drei Februar-Wochen eine Impfung mit dem Mittel bekommen. Nach dpa-Informationen werden am Sonnabend 345.000 Impfdosen in Deutschland erwartet, eine Woche später 391.000 und am 19. Februar eine Million Impfdosen. Anfang März sollen es dann noch einmal 1,5 Millionen Dosen sein. Wie mit den Liefermengen im März umzugehen sei, solle bei einer Schaltkonferenz der Gesundheitsminister am 22. Februar entschieden werden, schreibt Spahn weiter. "Die Terminvergabe für die Zweitimpfung nach neun bis zwölf Wochen soll selbstverständlich und vorsorglich bereits jetzt erfolgen."

ARD-DeutschlandTrend: Die Impfbereitschaft steigt in der Bevölkerung

Der Weg aus der Corona-Krise geht laut Politik über die breitflächige Impfung der Bevölkerung. Im ARD-DeutschlandTrend geben nun 59 Prozent der Bundesbürger an, sich auf jeden Fall impfen lassen zu wollen. Das sind fünf Prozentpunkte mehr als im Januar. 17 Prozent sagen aktuell, dass sie sich wahrscheinlich impfen lassen (-4). 21 Prozent (-2) geben an, sich wahrscheinlich nicht oder auf gar keinen Fall impfen zu lassen.

Mecklenburg-Vorpommern: Landesregierung berät über Hochrisikogebiete

Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung berät heute Vormittag in einer Videokonferenz über Regelungen für sogenannte Corona-Hochrisikogebiete im Land. Vorpommern-Greifswald und die Mecklenburgische Seenplatte hatten die verschärften Corona-Regeln widerrufen. Dazu zählten etwa Ausgangsbeschränkungen. In den beiden Landkreisen sind die Corona-Infektionszahlen besonders hoch, was zuvor strengere Maßnahmen nach sich gezogen hatte. In der vergangenen Woche hatte dann jedoch das Verwaltungsgericht Greifswald Einsprüchen gegen verschärfte Corona-Auflagen im Landkreis Vorpommern-Greifswald stattgegeben.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen ist in Schleswig-Holstein gesunken: von 69,4 auf 66,3. Das geht aus den Daten hervor, die das Gesundheitsministerium in Kiel veröffentlicht hat. Binnen eines Tages gab es 18 weitere gemeldete Corona-Todesfälle und 295 registrierte Neuinfektionen. Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie mit oder an Corona gestorben sind, stieg auf landesweit 985.

NDR.de-Ticker am Freitag startet

Auch am heutigen Freitag, 5. Februar 2021, hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen im Norden vom Donnerstag: 1.215 in Niedersachsen, 484 in Schleswig-Holstein, 225 in Hamburg, 258 in Mecklenburg-Vorpommern und 102 im Bundesland Bremen.