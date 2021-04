Stand: 04.04.2021 09:02 Uhr Corona-News-Ticker: Spahn plant mehr Freiheiten für Geimpfte

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Ostersonntag, 4. April 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Wer gegen das Coronavirus geimpft ist, soll offenbar nach Plänen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bald einige Rechte zurückbekommen. "Wer vollständig geimpft wurde, kann in Zukunft wie jemand behandelt werden, der negativ getestet wurde", sagte Spahn der "Bild am Sonntag". Hintergrund sei eine Analyse des Robert-Koch-Instituts (RKI), wonach die Test- und Quarantänepflicht für vollständig Geimpfte zügig aufgehoben werden könne, berichtet das Blatt. Diese Grundsatzentscheidung komme zum Tragen, wenn die dritte Welle der Pandemie gebrochen sei und weitere auf Schnelltests beruhende Öffnungsschritte - etwa beim Einzelhandel - gegangen würden. "Wer geimpft ist, kann ohne weiteren Test ins Geschäft oder zum Friseur", sagte Spahn. Zudem müssten nach Einschätzung des RKI vollständig Geimpfte auch nicht mehr in Quarantäne. Grundlage dafür sei eine Auswertung jüngster wissenschaftlicher Erkenntnisse durch das RKI, schreibt die "Bild am Sonntag". In einem Bericht an das Gesundheitsministerium heiße es: "Nach gegenwärtigem Kenntnisstand ist das Risiko einer Virusübertragung durch Personen, die vollständig geimpft wurden, spätestens ab dem 15. Tag nach Gabe der zweiten Impfdosis geringer als bei Vorliegen eines negativen Antigen-Schnelltests bei symptomlosen Infizierten." Der Bericht wurde der Zeitung zufolge gestern an die Bundesländer verschickt. Die Ministerpräsidentenkonferenz hatte das RKI um eine solche Analyse gebeten. Spahn sagte der "Bild am Sonntag", er wolle die Test- und Quarantänebefreiung für Geimpfte in den nächsten Wochen umsetzen und dazu zeitnah Gespräche mit den Ländern führen.

Bundesweit 12.196 Corona-Neuinfektionen registriert

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 12.196 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Gestern waren 18.129 Fälle registriert worden, am Sonntag vor einer Woche 17.176. Allerdings ist es möglich, dass sich über die Oster-Feiertage weniger Menschen testen lassen und die Zahlen deshalb relativ niedrig ausfallen. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt laut RKI bundesweit bei 127,0. Am Vortag wurde die Sieben-Tage-Inzidenz mit 131,4 beziffert. Das RKI meldet zudem 68 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion - am Sonntag vor einer Woche waren es 90.

169 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind binnen eines Tages 169 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Am Vortag waren es 340, heute vor einer Woche 329. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 67,5 neuen Fällen pro 100.000 Einwohner, wie das Gesundheitsministerium in Kiel mitteilte. Vor einer Woche hatte der Wert 66,6 betragen. Weiterhin überschritten zwei Kreise in Schleswig-Holstein die 100er-Inzidenz-Schwelle: Segeberg (132,0) und Pinneberg (101,2). Die Zahl der Todesfälle unter den Infizierten stieg um zwei auf 1.441. Das Robert Koch-Institut weist darauf hin, dass an den Osterfeiertagen weniger Tests gemacht und gemeldet werden.

MV: Dauercamper und Ferienwohnungsbesitzer dürfen kommen

Seit geraumer Zeit gilt für die meisten Urlauber ein Einreiseverbot nach Mecklenburg-Vorpommern. Eine Ausnahme gilt für Dauercamper und Menschen, die eine Ferienwohnung im Nordosten besitzen. Das Nordmagazin hat mit einigen von ihnen gesprochen.

