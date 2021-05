Stand: 23.05.2021 07:00 Uhr Corona-News-Ticker: Seit heute Reisebeschränkungen für Großbritannien

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, 23. Mai 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was gestern geschah, können Sie im Blog von Sonnabend nachlesen.

Gastronomie in Mecklenburg-Vorpommern öffnet

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 109 in Schleswig-Holstein

Nach über einem halben Jahr Corona-Lockdown darf die Gastronomie in Mecklenburg-Vorpommern seit heute wieder öffnen. Gäste von Cafés, Restaurants, Bistros, Bars oder Kneipen dürfen auf den Terrassen, aber auch in den Innenräumen essen und trinken. Wer drinnen sitzen möchte, muss allerdings einen maximal 24 Stunden alten negativen Corona-Test vorweisen und einen Tisch reservieren. Für den Außenbereich ist das nicht erforderlich. Da Tagestouristen aus anderen Bundesländern bislang nicht nach Mecklenburg-Vorpommern kommen dürfen (Ausnahme: Vollständig Geimpfte oder Genesene), wird allerdings nicht mit einem größeren Gästeansturm gerechnet.

109 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein registriert

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Schleswig-Holstein ist auf 31,5 gesunken. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervor. Am Vortag hatte der Wert bei 32,9 gelegen. 109 neue Corona-Infektionen wurden in Schleswig-Holstein registriert, vor einer Woche waren es noch 140. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit dem Virus liegt den Angaben des Ministeriums zufolge bei 1.576 - das sind zwei mehr als am Freitag.

Seit heute gelten strenge Vorschriften für die Einreise aus Großbritannien. Die Bundesregierung hat das Vereinigte Königreich inklusive der Isle of Man sowie der Kanalinseln und Überseegebiete als Virusvariantengebiet eingestuft. Seit Mitternacht dürfen aus Großbritannien nur noch deutsche Staatsbürger und Menschen mit einer dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung nach Deutschland einreisen. Sie müssen einen negativen Corona-Test vorweisen. Außerdem gilt für die Betroffenen eine 14-tägige häusliche Quarantäne, die nicht mithilfe eines negativen Tests abgekürzt werden kann. Die Einstufung als Virusvariantengebiet hängt mit der starken Ausbreitung der zuerst in Indien aufgetretenen Mutante vor allem im Nordwesten Englands und in London zusammen.

Tipps für Freizeitaktivitäten zu Pfingsten

Ob Reise, Restaurantbesuch oder Abstecher zu Tierparks oder Museen: Monatelang war das wegen Corona nicht möglich. Jetzt hoffen viele auf eine Auszeit über Pfingsten. Doch was hat überhaupt wo geöffnet?

