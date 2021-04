Stand: 20.04.2021 06:46 Uhr Corona-News-Ticker: Pflicht zum Test-Angebot am Arbeitsplatz

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 20. April 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern können Sie im Blog vom Montag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Pflicht zum Test-Angebot am Arbeitsplatz

SH: Landtag berät über sogenannte Bundes-Notbremse

Niedersachsens Krisenstab informiert - NDR.de überträgt live

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 202 in Schleswig-Holstein; bundesweit 9.609

Hausärzte sollen nächste Woche 500.000 Impfdosen mehr erhalten

Die niedergelassenen Ärzte in Deutschland sollen einem Bericht zufolge in der kommenden Woche 500.000 Impfdosen mehr erhalten als bisher geplant - allerdings nur noch den Impfstoff von Biontech und Pfizer. Wie die "Rheinische Post" unter Berufung auf die Kassenärztliche Bundesvereinigung berichtete, wird der Bund den Praxen "für die Woche vom 26. April bis 2. Mai ausschließlich den Impfstoff von Biontech-Pfizer bereitstellen, mit zwei Millionen Dosen aber deutlich mehr, als bisher avisiert waren".

Verfassungsschutz: Corona-Leugner zunehmend gewaltbereit

Der niedersächsische Verfassungsschutz beobachtet eine zunehmende Gewaltbereitschaft und Radikalisierung von Corona-Leugnern und Rechtsextremen im Internet. Dort radikalisierten sich Menschen schneller, weil Verschwörungsmythen und rechtsextremistische Propaganda vielfach verfügbar seien, teilte die Behörde auf Anfrage mit. Die Anonymität beschleunige den Austausch mit Gleichgesinnten. Ein Grund für die wachsende Gewaltbereitschaft bei Anti-Corona-Protesten sei, dass die Veranstalter die Maskenpflicht zunehmend vorsätzlich ignorierten. Dies erhöhe das Konfliktpotenzial und führe zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten. Ein Beispiel für gewaltbereite Corona-Leugner sei der Brandanschlag auf das Robert Koch-Institut. Die Querdenker-Demos ziehen zudem gewaltbereite Rechtsextremisten an. Diese seien mit Gewalt gegen Ordnungskräfte und Gegendemonstration in Erscheinung getreten - so geschehen in Leipzig oder Berlin.

Ärztepräsident Reinhardt fordert Nachschärfung des Infektionsschutzgesetzes

Ärztepräsident Klaus Reinhardt hat die Bundestagsfraktionen aufgefordert, das geplante Infektionsschutzgesetz nachzuschärfen und neben dem Inzidenzwert noch weitere Kriterien für die Aktivierung der Corona-Notbremse mit aufzunehmen. "Der Inzidenzwert allein sagt nichts über die tatsächliche Krankheitslast aus, da Infektionen häufig ohne oder mit nur geringen Symptomen verlaufen", sagte der Präsident der Bundesärztekammer der "Rheinischen Post". Aus medizinischer Sicht sei es daher geboten, bei der Entscheidung über die Lockerung oder Verschärfung von Schutzmaßnahmen "weitere epidemiologische Daten zu berücksichtigen", sagte Reinhardt. Konkret schlug er vor, etwa die Zahl der täglichen Neuaufnahmen von Corona-Intensivpatienten sowie die Anzahl intensivpflichtiger und invasiv beatmeter Patienten der letzten sieben Tage mit aufzunehmen. Auf Grundlage dieser Daten ließe sich auch ein "Prognoseindex" über den erwartbaren Pandemie-Verlauf der kommenden Wochen erstellen, sagte der Ärztepräsident. "Statt immer nur zu reagieren, könnten wir dann rechtzeitig geeignete Eindämmungsmaßnahmen veranlassen".

Aerosol-Experte Asbach: Ansteckungsgefahr nicht auf dem Sportplatz

Aerosolforscher hatten kürzlich in einen offenen Brief an Kanzler Angela Merkel (CDU) darauf hingewiesen, dass die Infektionsgefahr bei Aktivitäten im Freien sehr gering ist. Sie kritisieren, dass die Politik nicht entsprechend handelt. Der Sport würde es sich wünschen. Christof Asbach, Präsident der Gesellschaft für Aerosolforschung, hält diesen Appell an die Kanzlerin für eine gelungene Intervention. "Es ist ein gewisser Erfolg für uns, wenn die Menschen keine Angst mehr haben, nach draußen zu gehen, und ihnen klargemacht wurde, wo die Gefahren lauern: im Innenraum", sagte er im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. "Um sich zu infizieren, muss man eine Mindestanzahl von Viren einatmen. Wie viele ich einatme, hängt von der Konzentration und der Zeit ab, während der ich eine Konzentration aufnehme. Beim Joggen und Spazieren gehen ist die Kontaktzeit mit anderen Personen äußerst gering. Zudem wird die Konzentration von ausgeatmeten Viren sehr schnell verdünnt, gerade bei einem Jogger, der in Bewegung ist. Die Kontaktzeiten sind kurz und die Konzentrationen niedrig. Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, eine Anzahl von Viren einzuatmen, um mich zu infizieren, extrem gering."

MV: Test-Regelung für Abi-Prüfungen gefordert

Drei Tage vor Beginn der Abiturprüfungen in Mecklenburg-Vorpommern fordern Lehrer-, Eltern- und Schülervertreter eine verbindliche Entscheidung, ob vor den Prüfungsklausuren Selbsttests anzubieten sind. Aus dem Bildungsministerium gibt es keine Regelung speziell für die Abschlussprüfungen.

Arbeitgeber müssen ihren Mitarbeitern Test anbieten

Von heute an müssen Unternehmen ihren Mitarbeitern einen Corona-Test pro Woche anbieten. Verpflichten können die Betriebe ihre Beschäftigten nicht. Auch die Ergebnisse dürfen sie nicht kontrollieren.

SH: Landtag berät über sogenannte Bundes-Notbremse

In einer weiteren Sondersitzung befasst sich Schleswig-Holsteins Landtag heute (15 Uhr) mit den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Im Mittelpunkt steht die sogenannte Bundes-Notbremse. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will einen Bericht zu den Änderungen des Infektionsschutzgesetzes und Auswirkungen auf das nördlichste Bundesland geben. Pauschale Ausgangsbeschränkungen bei einer Inzidenz über 100 lehnt die Jamaika-Koalition weiter ab. Die Notbremse könnte in wenigen Tagen in Kraft treten.

RKI registriert 9.609 Neuinfektionen und 297 neue Todesfälle

Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 9.609 Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 297 neue Todesfälle verzeichnet. Am Dienstag vor einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 10.810 Neuinfektionen und 294 neue Todesfälle gemeldet. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt demnach bundesweit bei 162,4, am Vortag bei 165,3.

Niedersachsens Krisenstab informiert - NDR.de überträgt live

Der Krisenstab der Landesregierung gibt heute wieder einen Überblick über die Corona-Situation und den Stand der Impfkampagne in Niedersachsen. NDR.de überträgt ab 13 Uhr live. Neben den aktuellen Infektionszahlen und der Lage in den Krankenhäusern im Land dürfte es in der wöchentlichen Pressekonferenz dieses Mal auch um die neue Corona-Verordnung gehen, die seit Montag in Kraft ist.

Holstein Kiel trainiert nach Quarantäne-Pause erstmals

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel nimmt heute das Training wieder auf. Nach 14-tägiger Quarantäne wird sich die Mannschaft auf das Spiel beim VfL Osnabrück am Sonnabend (13 Uhr) vorbereiten. 18 Tage nach der vorangegangenen Partie beim 1. FC Heidenheim (0:1) wollen sich die Norddeutschen zurückmelden im Aufstiegsrennen. Nach Trainingsrückstand wird das jedoch schwer. In den vergangenen sechs Wochen waren die Schleswig-Holsteiner zweimal für 14 Tage in häuslicher Isolation.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt bei 72,1

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist in Schleswig-Holstein nahezu gleich geblieben: Sie liegt bei 72,1 - nach 72,0 am Vortag, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorgeht. Damit ist Schleswig-Holstein das einzige Bundesland mit einer Inzidenz unter 100. Am Montag vor einer Woche hatte der Wert im Land bei 70,8 gelegen. Bei der Inzidenz überschritt weiterhin nur das Herzogtum Lauenburg mit 127,8 die kritische Marke von 100. Die niedrigsten Zahlen gab es in den Kreisen Schleswig-Flensburg (38,3) und Nordfriesland (36,8). Für das Land wurden 202 bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet, vor einer Woche waren es 197. In Schleswig-Holstein gibt es den Angaben zufolge bisher 1.480 Corona-Tote, fünf mehr als am Vortag.

Corona-Live-Ticker am Dienstag startet

Schönen guten Morgen aus der NDR.de-Redaktion in Hamburg! Auch am heutigen Dienstag, 20. April, halten wir Sie über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen in Norddeutschland vom Montag: 599 in Niedersachsen, 138 in Schleswig-Holstein, 114 in Mecklenburg-Vorpommern, 270 in Hamburg und 75 im Land Bremen.