Stand: 06.09.2021 06:15 Uhr Corona-News-Ticker: Niederlande verschärfen Einreiseregeln

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 6. September 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Sonntag.

Das Wichtigste in Kürze:



Niederlande: 3G-Regel für Einreise aus Deutschland

Bremen beginnt mit Corona-Drittimpfungen in Pflegeeinrichtungen

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 54 in Schleswig-Holstein, 293 in Niedersachsen; bundesweit 4.749

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Umfrage: Mehrheit für strengere Corona-Regeln für Ungeimpfte

Mögliche striktere Beschränkungen für Ungeimpfte als für Geimpfte etwa beim Zugang zu Veranstaltungen in Innenräumen treffen laut einer Umfrage mehrheitlich auf Zustimmung. In der Befragung des Meinungsforschungsinstituts YouGov befürworteten es 58 Prozent, wenn für Ungeimpfte strengere Regeln gelten würden. 28 Prozent halten dagegen gleiche Regeln wie für Geimpfte und Genesene für richtig. Weitere 9 Prozent der Befragten gaben an, alle Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie abzulehnen. Mit Blick auf Herbst und Winter gilt für bestimmte Innenräume wie Veranstaltungen und die Gastronomie bundesweit die so genannte 3G-Regel: Zugang nur mit Nachweis als Geimpfter, Genesener oder negativ Getesteter. Im Gespräch ist aber auch die teils schon angewandte 2G-Regel, also Zugang nur für Geimpfte oder Genesene. Die Zustimmung hierzu steigt laut der Umfrage mit dem Alter. Demnach befürworten 71 Prozent der Befragten ab 60 Jahre strengere Regeln für Ungeimpfte - bei 18- bis 29-Jährigen sind es 36 Prozent.

Niederlande: 3G-Regel für Einreise aus Deutschland

Angesichts der verschlechterten Corona-Lage in Deutschland verschärfen die Niederlande von heute an die Einreiseregeln. Erforderlich ist ab dann der Nachweis einer Impfung, eines negativen Tests oder der Genesung, hatte das Außenministerium in Den Haag mitgeteilt. Ausgenommen sind Kinder unter zwölf Jahren. Flugreisende müssen eine Gesundheitserklärung ausfüllen.

Bremen beginnt mit Corona-Drittimpfungen in Pflegeeinrichtungen

Die Stadt Bremen beginnt heute mit Corona-Drittimpfungen in Alten- und Pflegeeinrichtungen. Als erstes würden "Hochrisikogruppen" in Pflegeeinrichtungen von mobilen Teams geimpft, heißt es aus dem Gesundheitsressort. Senatorin Claudia Bernhard (Die Linke) teilte mit, man rechne mit etwa 10.000 Auffrisch-Impfungen. Die Gesundheitsminister der Länder hatten Anfang August beschlossen, ab September Älteren und Pflegebedürftigen Auffrisch-Impfungen anzubieten. Studienergebnisse deuteten auf einen verminderten oder schnell nachlassenden Schutz nach einer Impfung bei diesen Gruppen hin.

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz auf 84,3 gestiegen

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen ist auf 84,3 gestiegen (Vortag: 83,1; Vorwoche: 75,8) Binnen 24 Stunden wurden 4.749 Neuinfektionen gemeldet (Vortag: 10.453; Vorwoche: 4.559). Acht weitere Menschen starben den Angaben zufolge im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Damit beträgt die Zahl der Todesopfer in Deutschland seit Beginn der Pandemie nun 92.354, insgesamt wurden laut RKI 4.010.390 Ansteckungen mit Sars-CoV-2 nachgewiesen. Die Zahl der Genesenen beträgt laut RKI rund 3.775.500. Die Inzidenz steigt seit Wochen kontinuierlich an.

293 Neuinfektionen in Niedersachsen bestätigt

Die Behörden haben in Niedersachsen 293 neue Corona-Fälle gemeldet (Vortag: 1.562; Vorwoche: 308). Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 72,5 (Vortag: 71,2; Vorwoche: 59,9). Ein weiterer Todesfall würde im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert.

54 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind 54 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Vor einer Woche waren es 80. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gibt die Landesmeldestelle aktuell mit 50,5 an. Die Lage in den Krankenhäusern hat sich im Vergleich zu den Vortagen nicht verändert: 20 Menschen liegen den Angaben zufolge in Schleswig-Holstein im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion auf einer Intensivstation. Es wurde ein weiterer Todesfall gemeldet.

Aktion "Deutschland spricht": Sollte es eine Impfpflicht für Erwachsene geben?

Mit Blick auf die Bundestagswahl am 26. September beteiligt sich der NDR an der Aktion "Deutschland spricht". Sie bringt Menschen für ein Gespräch zusammen, die bei politischen Themen unterschiedlicher Meinung sind. Sie wollen gerne mit jemandem diskutieren, dessen Ansichten sie bisher gar nicht nachvollziehen können? Machen Sie mit!

NDR.de Live-Ticker am Montag startet

Die Redaktion von NDR.de wünscht einen guten Morgen! Wir halten Sie auch am heutigen Montag, 6. September, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.