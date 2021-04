Stand: 14.04.2021 08:32 Uhr Corona-News-Ticker: Nächtliche Ausgangssperren in MV starten

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 14. April 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse und Nachrichten von gestern können Sie im Blog nachlesen.

MV: Ausgangssperren wegen zu hoher Inzidenzwerte

"Coronavirus-Update" : Für Virologe Drosten ist verbindliche Notbremse nicht ausreichend

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 403 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 21.693 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz steigt auf 153,2

Überblick: Wo gelten in Niedersachsen Ausgangsbeschränkungen?

Im niedersächsischen Salzgitter sollte die Anordnung einer nächtlichen Ausgangsbeschränkung eigentlich gestern auslaufen. Die Stadt hat jedoch kurz vor Ablauf der Frist entschieden, die Regelung bis zum 27. April zu verlängern. Auch in drei Landkreisen gelten zurzeit noch Ausgangsbeschränkungen - anders ist das jetzt in Peine und Wolfsburg.

Deutliche Kritik aus der Wirtschaft an Pflicht für Testangebot

Trotz Widerstands aus der Wirtschaft sollen Unternehmen ihren Mitarbeitern, die nicht im Homeoffice arbeiten, künftig Corona-Tests bereitstellen müssen. Das sieht eine Verordnung aus dem Bundesarbeitsministerium vor, auf die sich das Kabinett gestern geeinigt hat. Niedersachsens Wirtschaftsverbände lehnen die Vorschrift zu verpflichtenden Testangeboten in Unternehmen ab. Gewerkschaften und Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) verteidigen sie aber. Kritik kommt auch von Unternehmensverbänden in Mecklenburg-Vorpommern.

Kassenärzte: Impfkampagne wird ins Stocken geraten

Die niedergelassenen Ärzte befürchten, dass die Impfkampagne in Deutschland stark ins Stocken geraten wird. Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, beklagt in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" eine deutliche Benachteiligung der Hausärzte gegenüber den Impfzentren. Diese erhielten offensichtlich vorrangig das Vakzin von Pfizer/Biontech. Die zugesagte Menge des Impfstoffs für die Hausärzte sei dagegen halbiert worden, so Gassen. Dafür solle es zwar mehr Dosen des Impfstoffs von AstraZeneca geben. Da dieser aber umstritten sei und vielen Menschen nicht gespritzt werden dürfe, gehe diese Rechnung nicht auf. Zum weiteren Umgang mit AstraZeneca haben die Gesundheitsminister von Bund und Ländern unterdessen entschieden, dass die Zweitimpfung für Menschen unter 60 Jahren mit einem anderen Präparat erfolgen soll.

Pandemie-Bekämpfung: Drosten fordert weitere Maßnahmen

Der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité hält neben der geplanten bundesweiten Notbremse weitere Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie für notwendig. In der aktuellen Ausgabe des NDR Info Podcasts "Coronavirus-Update" sagte er, anhand der sich jetzt einstellenden Situation in den Krankenhäusern müsse noch einmal anders reagiert werden. Dies müsse in allernächster Zeit geschehen. Er erwarte nicht ohne Weiteres, dass die Lage in der Intensivmedizin kontrolliert werden könne, so Drosten.

MV: Corona-Pandemie erneut Thema im Landtag

Die Corona-Pandemie ist von heute an ein bestimmendes Thema der dreitägigen Sitzung des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin. Die ursprünglich zum Auftakt geplante Regierungserklärung von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie wurde aber auf übermorgen verschoben. Dann ist auch der nächste MV-Gipfel geplant, bei dem die Regierung mit Kommunen, Wirtschaft und Medizinern über Konsequenzen aus der wachsenden Zahl von Neuinfektionen und den Änderungen im Bundesinfektionsschutzgesetz ("Bundesnotbremse") beraten will.

RKI registriert 21.693 Corona-Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 21.693 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 342 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verzeichnet. Am Mittwoch vor einer Woche hatte das RKI 9.677 Neuinfektionen und 298 Todesfälle registriert. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner beziffert das RKI bundesweit auf 153,2. Gestern hatte das RKI die Sieben-Tage-Inzidenz mit 140,9 angegeben, vor einer Woche lag sie bei 110,1. Wegen der Osterfeiertage sind die aktuellen Zahlen mit denen der Vorwoche laut RKI nach wie vor nur bedingt vergleichbar.

MV: Ausgangssperren wegen zu hoher Inzidenzwerte

In Mecklenburg-Vorpommern ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen zum Teil drastisch angestiegen. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald überschritt gestern die Marke von 200 (201,2). Von heute an gilt dort eine nächtliche Ausgangssperre. Private Treffen dürfen nur noch mit einer Person außer dem eigenen Hausstand stattfinden. Außerdem dürfen Menschen ohne triftigen Grund nicht mehr in den Landkreis einreisen. Über der Inzidenz von 150 liegen die Landkreise Mecklenburgische Seenplatte (184,1) und Ludwigslust-Parchim (174,2) sowie die Stadt Schwerin (150,5). Für die Landeshauptstadt wurden ebenfalls Ausgangsbeschränkungen verhängt. In Teilen des Landkreises Rostock gilt eine nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 6 Uhr und verschärfte Kontaktbeschränkungen. Mit 89,5 lag der Landkreis Vorpommern-Rügen gestern als einziger Kreis in MV unter der Marke 100.

Niedersachsenmetall stellt Umfrage vor

Die Folgen der Corona-Krise für Ausbildung und Berufseinstieg sind Thema einer Umfrage des Arbeitgeberverbandes Niedersachsenmetall. Gemeinsam mit seiner gleichnamigen Stiftung hat der Verband mehr als 300 Unternehmen befragt und stellt die Ergebnisse heute vor. Ziel war es herauszufinden, wie stark sich die Corona-bedingten Einschnitte im Schulunterricht auf dem Bewerbermarkt auswirken. Dem Verband zufolge haben viele Schülerinnen und Schülern fehlendes Fachwissen und Defizite in der persönlichen Entwicklung.

403 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

Für Schleswig-Holstein wurden binnen eines Tages 403 neue Corona-Fälle gemeldet. Vor einer Woche waren es 237, gestern 197. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 77,7 (Vortag: 70,8). Besonders hoch ist der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen im Herzogtum Lauenburg (157,8), wo von heute an eine verschärfte Allgemeinverfügung gilt.

Modellprojekte trotz steigender Corona-Zahlen?

Schleswig-Holstein will ab dem 19. April Modellprojekte wagen. So dürfen etwa Gastronomen in Eckernförde in Innenräumen Gäste empfangen, Hotels können Touristen beherbergen. Sport und Kultur sind ebenfalls an einigen Orten wieder möglich - auch drinnen. In Rostock hat es all das bereits gegeben, doch nun liegt dort die Inzidenz bei 124.

Corona-Live-Ticker am Mittwoch startet

Guten Morgen aus der NDR.de-Redaktion! Auch am heutigen Mittwoch, 14. April, halten wir Sie über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Gemeldete Neuinfektionen in Norddeutschland am Dienstag: 615 in Niedersachsen, 197 in Schleswig-Holstein, 506 in Mecklenburg-Vorpommern, 269 in Hamburg, 110 im Land Bremen und 10.810 bundesweit