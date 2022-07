Stand: 01.07.2022 12:45 Uhr Corona-News-Ticker: Masken laut Gutachten "wirksames Instrument"

Kassenärzte fordern Ende der "unsinnigen" Bürgertests

Schützenfest in Hannover startet mit Vorsicht

Schlagermove in Hamburg nach zwei Jahren Pause

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 14.617 in Niedersachsen , 5.753 in Schleswig-Holstein , 3.430 in Hamburg

RKI: Bundesweit 113.099 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 682,7

Tabellen, Grafiken und Karten zu Inzidenz, Impfquote und weiteren Daten

Studie: "Alt-Infektion" schützt kaum vor neuen Corona-Varianten

Corona-Patienten, die sich im Frühjahr mit den Omikron-Virusvarianten BA.1 oder BA.2 angesteckt haben, verfügen einer Studie zufolge über keinen nennenswert erhöhten Infektionsschutz gegenüber der aktuell vorherrschenden Variante BA.5. Forscher des Deutschen Primatenzentrums in Göttingen wiesen gemeinsam mit Kollegen der Medizinischen Hochschule Hannover und der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg nach, dass in "Alt-Infektionen" erworbene Antikörper eine Ansteckung mit BA.4 und BA.5 nur schwach oder gar nicht hemmen, teilte das Primatenzentrum mit. Somit handele es sich bei BA.4 und BA.5 um sogenannte Immunflucht-Varianten. Varianten von Krankheitserregern entstehen, weil Viren bei ihrer Vermehrung Fehler machen. Diese Fehler führen den Angaben zufolge zu Mutationen, die die viralen Proteine verändern, einschließlich des Oberflächenproteins Spike, das den zentralen Angriffspunkt für die Antikörperantwort darstellt. Führen diese Mutationen zu einer schlechteren Bindung von Antikörpern an das Spike-Protein, können sich diese Varianten auch in Bevölkerungen ausbreiten, die infolge von Impfung oder Impfung und zurückliegender Infektion bereits immunisiert wurden.

Expertenkommission: Masken in Innenräumen sind wirksames Instrument

Die Expertenkommission zur Bewertung der bisherigen Corona-Schutzmaßnahmen in Deutschland hat eine gemischte Bilanz gezogen. Die gegenwärtigen und zukünftigen Maßnahmen müssten sich auf den "Übergang zur Endemie" mit dem Schutz der "vulnerablen Gruppen" konzentrieren, geht aus dem Bericht des Sachverständigenausschusses hervor, der heute in Berlin vorgelegt wurde. Es müsste also bei einem fortwährenden Auftreten von Corona vor allem Menschen geschützt werden, die am stärksten von Krankheit bedroht sind. Zudem müssten die Maßnahmen auf eine Vermeidung einer Überlastung des Gesundheitswesens abzielen.

Die bisherigen Maßnahmen werden so bewertet:



Lockdown: "Wenn erst wenige Menschen infiziert sind, wirken Lockdown-Maßnahmen deutlich stärker." Je länger ein Lockdown dauere und je weniger Menschen bereit seien, die Maßnahme mitzutragen, desto geringer sei der Effekt. Ähnlich wie bei den Lockdown-Maßnahmen sei auch die Kontaktnachverfolgung vor allem in der Frühphase der Pandemie wirksam gewesen.

"Wenn erst wenige Menschen infiziert sind, wirken Lockdown-Maßnahmen deutlich stärker." Je länger ein Lockdown dauere und je weniger Menschen bereit seien, die Maßnahme mitzutragen, desto geringer sei der Effekt. Ähnlich wie bei den Lockdown-Maßnahmen sei auch die Kontaktnachverfolgung vor allem in der Frühphase der Pandemie wirksam gewesen. 2G/3G: Zugangsregelungen, die Geimpften, Genesenen und/oder Getesteten ermöglichen, z.B. Restaurants zu besuchen, messen die Expertinnen und Experten einen hohen Effekt bei - aber vor allem in den ersten Wochen nach der Boosterimpfung oder der Genesung. Der Schutz vor einer Infektion lasse mit der Zeit jedoch deutlich nach.

Zugangsregelungen, die Geimpften, Genesenen und/oder Getesteten ermöglichen, z.B. Restaurants zu besuchen, messen die Expertinnen und Experten einen hohen Effekt bei - aber vor allem in den ersten Wochen nach der Boosterimpfung oder der Genesung. Der Schutz vor einer Infektion lasse mit der Zeit jedoch deutlich nach. Masken : Sie können "ein wirksames Instrument" sein. Aber: "Eine schlechtsitzende und nicht eng anliegende Maske hat jedoch einen verminderten bis keinen Effekt." Da das Coronavirus drinnen eher übertragen werden könne als draußen, "sollte eine Maskenpflicht zukünftig auf Innenräume und Orte mit einem höheren Infektionsrisiko beschränkt bleiben", so das Gremium. "Eine generelle Empfehlung zum Tragen von FFP2-Masken ist aus den bisherigen Daten nicht ableitbar."

: Sie können "ein wirksames Instrument" sein. Aber: "Eine schlechtsitzende und nicht eng anliegende Maske hat jedoch einen verminderten bis keinen Effekt." Da das Coronavirus drinnen eher übertragen werden könne als draußen, "sollte eine Maskenpflicht zukünftig auf Innenräume und Orte mit einem höheren Infektionsrisiko beschränkt bleiben", so das Gremium. "Eine generelle Empfehlung zum Tragen von FFP2-Masken ist aus den bisherigen Daten nicht ableitbar." Schulschließungen: Weil an Schulen zeitgleich mehrere Maßnahmen eingeführt worden seien, könne der Effekt einzelner Schritte nicht gemessen werden, so die Experten.

TUI stottert Corona-Schulden beim Staat weiter ab

Der Reisekonzern TUI hat wie angekündigt die staatlichen Corona-Krisenhilfen weiter abgebaut. Am 30. Juni sei die Stille Einlage des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) über 671 Millionen Euro zurückgezahlt worden, teilte TUI mit. Einschließlich Zinsen belief sich der Betrag auf 725 Millionen Euro. Auch die bestehenden und nicht gezogenen Kreditlinien bei der Staatsbank KfW seien wie angekündigt von 2,4 Milliarden auf 2,1 Milliarden Euro reduziert worden. TUI hatte im Mai zum dritten Mal in der Corona-Krise Geld über eine Kapitalerhöhung eingesammelt, um die Schulden beim Staat zu reduzieren. Der Staat hatte TUI mit insgesamt 4,3 Milliarden Euro Finanzhilfen in der Corona-Krise vor dem Aus bewahrt.

Hamburger Konzert von Suzanne Vega wird verschoben

Wegen einer Corona-Erkrankung muss die amerikanische Sängerin Suzanne Vega (62) ihr für Dienstag geplantes Hamburg-Konzert verschieben. "Suzanne Vega geht es soweit gut, sie muss sich jedoch bis auf Weiteres in Quarantäne begeben", teilte River Concerts mit. Für das Konzert im Mojo Club konnte jedoch bereits kurzfristig ein neuer Termin gefunden werden. Es soll nun am 6. August nachgeholt werden, bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit. Die zweifache Grammy-Gewinnerin und Gitarrist Gerry Leonhard werden Songs aus Vegas jahrzehntelanger Musikkarriere auf die Bühne bringen.

Amtsärzte wollen ein robustes Infektionsschutzgesetz

Die Amtsärzte fordern für den Herbst eine möglichst weitreichende Ausstattung des Infektionsschutzgesetzes, um Deutschland auf alle Pandemie-Szenarien gut vorzubereiten. "Auch ein Lockdown muss als eines der letzten Instrumente grundsätzlich möglich sein", sagte der Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, Johannes Nießen, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Im absoluten Ernstfall müssten die 16 Landesregierungen wieder zügig Betriebe und Schulen schließen können.

Kassenärzte fordern Ende der "unsinnigen" Bürgertests

Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, fordert, die Corona-Bürgertests komplett abzuschaffen. Sie seien "unsinnig", sagte er der "Bild"-Zeitung. "Sie sind viel zu teuer, der bürokratische Aufwand ist riesig und die epidemiologische Aussagekraft ist Null." Es sei eine "völlig sinnfreie Veranstaltung, anlasslos gesunde Menschen mit fragwürdiger Qualität zu testen", so Gassen. PCR-Tests bei Patienten mit Symptomen dagegen seien wichtig, um Corona-Infektionen eindeutig nachzuweisen. Die Kassenärztlichen Vereinigungen kündigten laut "Bild" und anderen Medien in einem Brief an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) an, dass sie fortan keine Corona-Bürgertests mehr "abrechnen und auszahlen können". Man wolle "nicht verantworten, sehenden Auges Auszahlungen auf Abrechnungen zu leisten, deren Richtigkeit sie nicht ansatzweise prüfen können". Tatsächlich holpert es bei den Bürgertests, seit die neue Verordnung gilt.

Bundesgesundheitsminister Lauterbach will trotz der Kritik der Kassenärzte an den Corona-Bürgertests festhalten. "Die Tests werden bleiben und ab heute korrekt abgerechnet", schrieb Lauterbach auf Twitter. Die Tests seien "nicht sinnfrei, sondern helfen, dass Infizierte andere nicht anstecken".

Welche Corona-Maßnahmen waren erfolgreich, wie läuft es mit den Bürgertests?

Die Sommerwelle ist schon da, eine Herbstwelle wird Experten zufolge kommen. Was sind die Erfahrungen der vergangenen zwei Jahre? Ein Gutachten der Expertenkommission der Bundesregierung soll bewerten, welche Auswirkungen die getroffenen Maßnahmen jeweils hatten. Doch wie aussagekräftig sind die vorliegenden Daten? Und wie läuft es mit den geänderten Bedingungen für Bürgertests?

AUDIO: Corona-Maßnahmen: "Man kann von einer Datenwüste sprechen" (8 Min) Corona-Maßnahmen: "Man kann von einer Datenwüste sprechen" (8 Min)

Epidemiologe: Vollauslastung in Fußball-Stadien vertretbar

Infektionsepidemiologe Andreas Podbielski hält die Vollauslastung in deutschen Fußball-Stadien trotz hoher Corona-Infektionszahlen für vertretbar. "Wenn man sich auf volle Arenen einlässt, sind Massenansteckungen zwar vorbestimmt", sagte der Professor für Mikrobiologie, Virologie und Hygiene an der Uni Rostock. Und auch die kursierenden Sars-CoV2-Varianten seien wohl ansteckender als viele Atemwegserreger. "Aber die gesundheitlichen Auswirkungen unterscheiden sind nicht mehr zu etwa denen der Influenza." Insofern müsse man sich die Frage stellen, warum Sars-CoV2 noch besonders herausgehoben werden müsste. "Ich persönlich denke, dass man die Infektionen inzwischen laufen lassen kann", erklärte Podbielski. Dies gelte, solange sich keine neuen, zu größeren gesundheitlichen Auswirkungen führenden Varianten durchsetzten. Am 5. August beginnt die neue Bundesliga-Saison mit der Partie des FC Bayern München bei Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt.

Herbst-Strategie: Expertenkommission legt Gutachten vor

In der Debatte um den Corona-Kurs für den Herbst legt eine Expertenkommission am Mittag eine Auswertung zu bisherigen staatlichen Beschränkungen vor. Die gesetzlich vorgegebene Evaluation soll vor allem die Vorgaben im Rahmen der mehrere Monate geltenden "epidemischen Lage von nationaler Tragweite" beleuchten. Die Ampel-Koalition hat vereinbart, die wissenschaftliche Beurteilung abzuwarten, ehe über mögliche weitergehende Alltagsauflagen für den Herbst entschieden werden soll. Die Gesundheitsminister der Länder wollen sich noch heute bei einer Sonderkonferenz positionieren. Dem Sachverständigenausschuss gehören Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen an.

Nach Corona-Pause: Schützenfest in Hannover mit Anpassungen

Nach zweijähriger Pandemie-bedingter Zwangspause beginnt heute das Schützenfest in Hannover - ohne Corona-Auflagen. Aber weil die Pandemie noch nicht vorbei ist, gibt es Anpassungen auf dem Festplatz. "Wir haben die Abstände zwischen den Fahrgeschäften vergrößert, die Laufwege sind breiter und es gibt viele offene Biergärten", sagte Schützenpräsident Paul-Eric Stolle vor dem Start. "Natürlich gibt es auch Festzelte." Jeder könne selbst entscheiden, ob er drinnen feiern wolle. Das zehntägige Volksfest in der niedersächsischen Landeshauptstadt lockte vor Corona jährlich etwa eine Million Besucherinnen und Besucher an. Nach dieser Durststrecke rechne man mit mindestens 800.000 Gästen, sagte Stolle.

Schlagermove in Hamburg nach zwei Jahren Pause

Wie die meisten Großveranstaltungen musste auch der Hamburger Schlagermove wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Nun gibt es nach zwei Jahren Abstinenz das Revival. Auf dem Heiligengeistfeld geht die Schlagerparty ab 19 Uhr los.

3.430 Neuinfektionen in Hamburg - Inzidenz bei 682,7

Auch für die Hansestadt Hamburg liegen die aktuellen Corona-Daten vor: Laut Robert Koch-Institut sind in Hamburg binnen 24 Stunden 3.430 Neuinfektionen registriert worden (Vortag: 2.818 / Vorwoche: 3.750). Die Sieben-Tage-Inzidenz wird mit 682,7 ausgewiesen - am vergangenen Freitag lag dieser Wert in Hamburg bei 631,4. Ein weiterer Mensch starb an oder mit Corona - die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Infektionen beträgt den Angaben zufolge 2.725.

Niedersachsen: Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 980,3

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat für das Bundesland Niedersachsen heute früh folgende Corona-Zahlen veröffentlicht: Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz der bestätigten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt zurzeit bei 980,3 - nach 965,8 gestern und 861,4 am vergangenen Freitag. Aktuell wurden 14.617 Neuinfektionen mit dem Virus registriert (Vortag: 18.450 / Vorwoche: 16.159). Mit vier weiteren Todesfällen im Zusammenhang mit Corona-Erkrankungen stieg die Gesamtzahl in Niedersachsen seit Pandemie-Beginn laut RKI auf 9.688.

Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 1.048,2

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein liegt den zweiten Tag in Folge über dem Wert 1.000. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen liegen demnach bei 1.048,2 (Vortag: 1.032,8). Eine Woche zuvor hatte die Inzidenz noch 882,8, betragen. Im bundesweiten Vergleich ist Schleswig-Holstein den Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) zufolge wieder das Land mit der höchsten Corona-Inzidenz - und das einzige mit einem Wert über 1.000. 5.753 neue Corona-Fälle wurden gemeldet, eine Woche zuvor waren es 6.163. In den Krankenhäusern wurden den Angaben zufolge nun 409 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus behandelt. Vor einer Woche waren es 339, zu Beginn des Monats nur 237. Auf einer Intensivstation lagen 32 Corona-Patienten - 22 waren es eine Woche zuvor. Von ihnen wurden 16 beatmet. Es wurden zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

RKI registriert 113.099 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 682,7

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute Morgen mit 682,7 angegeben (Vortag: 668,6 /Vorwoche: 618,2). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 113.099 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 108.190) und 84 Todesfälle (Vorwoche: 90) innerhalb eines Tages.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen aus den Ländern: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests aber fließen in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

In MV gelten nun neue Test-Regeln

In den Corona-Testzentren Mecklenburg-Vorpommerns haben sich die Regularien ändern. Eine der wichtigsten Neuerungen sei, das Erkrankte mit Covid-19-typischen Symptomen zum Arzt gehen sollen, um sich dort einem kostenlosen Test zu unterziehen, teilte das Gesundheitsministerium gestern in Schwerin mit. Die neue Verordnung des Bundes sehe zudem vor, dass unter anderem Bewohner, Betreute und Besucher in medizinischen und -Pflegeeinrichtungen oder Kinder unter fünf Jahren kostenlose Schnelltests in Teststationen in Anspruch nehmen können. Wer sich ohne Anlass dennoch im Testzentrum testen lassen möchte, müsse die vollen Kosten dafür tragen. Menschen, die am Tag der Testung Kontakt mit einer von dem Virus besonders gefährdeten Person haben oder am Tag der Testung eine Veranstaltung in einem Innenraum besuchen, haben demnach Anspruch auf einen sogenannten Drei--Euro-Bürgertest. "Dies gilt auch, wenn die Corona-Warn-App ein erhöhtes Risiko anzeigt", sagte Ministerin Stefanie Drese (SPD). Sie fügte hinzu, dass Selbsttests für zu Hause ein wichtiges Schutzinstrument seien. Bei Vorlage eines positiven Selbsttests sei ein PCR-Test kostenlos, der Gewissheit schaffe.

