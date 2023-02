Stand: 13.02.2023 17:11 Uhr Corona-News-Ticker: Lauterbach will Notaufnahmen an Kliniken entlasten

Im Corona-News-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 13. Februar 2023 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Lauterbach will Notaufnahmen an Kliniken entlasten

Hannovers Messe AG hofft auf schwarze Zahlen ab 2025

Nach zwei Jahren Pause wieder "Dammer Carneval"

Niedersachsen stockt Corona-Forschungsmittel auf

Isolationspflicht in MV seit Sonntag außer Kraft

Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 89,3 in Niedersachsen , 48,5 in Schleswig-Holstein, 64,2 in Mecklenburg-Vorpommern, 34,7 in Hamburg und 82,9 im Bundesland Bremen

RKI: Bundesweite Inzidenz bei 92,1

Die Notaufnahmen in den deutschen Krankenhäusern arbeiten vielerorts nicht erst seit der Corona-Pandemie am Limit. Eine vom Bundesgesundheitsministerium eingesetzte Expertenkommission hat nun Vorschläge vorgelegt, wie Kliniken entlastet werden könnten. Im Zentrum stehen der Aufbau eines neuen Leitsystems für Notrufe und die Einrichtung sogenannter integrierter Notfallzentren an mehr als 400 Krankenhäusern. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) begrüßte die Vorschläge als "gute Grundlage" für eine Reform. Der "Leitgedanke" dabei sei, "dass Versorgung dort stattfindet, wo sie medizinisch auch sinnvoll ist. Dafür müssen wir vorhandene Strukturen aufbrechen und neu ordnen."

Wer die Notfallnummer 112 oder die Nummern des ärztlichen Bereitschaftsdiensts (116117) wählt, soll künftig nach Empfehlung der Experten zunächst bei einer neuen integrierten Leitstelle (ILS) landen. Diese Leitstelle soll die Anruferin oder die Anrufer dann an die "für sie am besten geeignete Notfallstruktur" vermitteln, wie das Ministerium erklärte. Medizinisch qualifizierte Fachkräfte sollen die Leitstellen besetzen.

Flughafenverband: Ein Drittel weniger Fluggäste als vor Corona

Deutschlands Flughäfen haben im vergangenen Jahr aufgeholt, hinken dem Niveau vor der Corona-Krise aber noch deutlich hinterher. Die Airports zählten zwar 165 Millionen Passagiere und damit doppelt so viele als 2021, wie der Branchenverband ADV mitteilte. Zum Vorkrisenniveau 2019 fehlten aber noch 34,1 Prozent. Ein Grund dafür ist, dass sich Billigflieger wie Ryanair etwas aus Deutschland zurückziehen und dies auch mit höheren Gebühren begründen. Der innerdeutsche Verkehr lag rund 60 Prozent unter dem Stand von 2019.

Nach zwei Jahren Pause wieder "Dammer Carneval"

Nach zwei Jahren Pause wegen Corona wird in Damme im Landkreis Vechta seit diesem Wochenende wieder groß Karneval gefeiert. Heute gibt es als Höhepunkt den "Dammer Rosenmontag". Denn die Karnevalisten in Damme feiern ihren "Rosenmontagsumzug" traditionell eine Woche vor dem eigentlichen Termin.

Weitere Informationen "Dammer Rosenmontag": Narren feiern mit Karnevalsumzug Im Landkreis Vechta starten die Karnevalisten eine Woche vor den Faschingshochburgen. Tausende Teilnehmende sind dabei. mehr

Niedersachsen stockt Corona-Forschungsmittel auf

Das Covid-19 Forschungsnetzwerk Niedersachsen stellt Fördermittel in Höhe von insgesamt 7,5 Millionen Euro für die Erforschung der Langzeitfolgen der Corona-Pandemie zur Ausschreibung. Ziel sei unter anderem, das Krankheitsbild "Long-/Post-Covid" zu erforschen, teilte die Universitätsmedizin Göttingen mit. Mit der aktuellen Förderung stocke das Land Niedersachsen seine Unterstützung für Projekte zur Erforschung von Corona-Spätfolgen auf insgesamt zehn Millionen Euro auf. Ein weiterer Schwerpunkt der neuen Programmlinie liege darauf, "Maßnahmen zur schnellen Identifizierung von Risikofaktoren zu etablieren, die sich in pandemischen Situationen negativ auf die Psyche und das Wohlbefinden von insbesondere Kindern und Jugendlichen auswirken". Ab sofort könnten Forschende in Niedersachsen Projektanträge einreichen.

Hannovers Messe AG hofft auf schwarze Zahlen ab 2025

Die Deutsche Messe AG in Hannover hält die größten Pandemie-Verwerfungen im Veranstaltungsgeschäft für überwunden und sieht nach eigenen Angaben gute Chancen, mittelfristig wieder profitabel zu arbeiten. "2022 war ein echtes Restart-Jahr", sagte Vorstandschef Jochen Köckler der Deutschen Presse-Agentur. "Wir merken, dass der direkte Austausch Konjunktur hat, gerade in Zeiten anderer Krisen." Der Verlust der Deutschen Messe AG im vergangenen Jahr liege aller Voraussicht nach bei unter 15 Millionen Euro, wie vorläufige Zahlen zeigten. Ursprünglich habe die Messegesellschaft für 2022 mit einem Minus von 52 Millionen Euro gerechnet. Bis die Messe AG wieder Gewinn macht, könnte es bei einem vergleichsweise günstigen weltwirtschaftlichen Trend wohl noch zwei Jahre dauern, schätzt er: "Spätestens 2025 wollen wir aber wieder eine schwarze Zahl sehen." 2019 hatte die Deutsche Messe AG noch rund 14,5 Millionen Euro verdienen können. Dann kam 2020 mit Corona, und fast alles fiel aus. So mussten zum Beispiel die wichtigste Industrieschau Hannover Messe und die vom Autoverband VDA organisierte IAA Nutzfahrzeuge abgesagt werden. Am Ende stand ein Fehlbetrag von gut 83 Millionen Euro.

Günther reist im Herbst nach Japan

Nach Corona-bedingter Pause in den vergangenen drei Jahren nimmt der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther wieder Fernreisen ins Visier. So plant der CDU-Politiker für den Herbst dieses Jahres eine Reise mit einer Delegation aus Wirtschaft und Wissenschaft nach Japan, wie die Deutsche Presse-Agentur aus der Staatskanzlei erfuhr. Ziel sei die Präfektur Hyogo, eine Partnerregion Schleswig-Holsteins. Anlass ist das 25-jährige Bestehen der Partnerschaftsbeziehung. Gleichzeitig handelt es sich laut Staatskanzlei um den Antrittsbesuch des Ministerpräsidenten. Bisherige Reiseplanungen hätten aufgrund der Corona-Pandemie mehrfach verschoben werden müssen.

Isolationspflicht in MV seit gestern außer Kraft

Mecklenburg-Vorpommern hat am Sonntag die fünftägige Isolationspflicht für Corona-Infizierte abgeschafft. Nun besteht die Regelung nur noch in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen zum Schutz der vulnerablen Gruppen. Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) begründete den Schritt mit der veränderten Corona-Lage "aufgrund der Verfügbarkeit wirksamer Impfstoffe und Arzneien sowie durch den hohen Immunitätsgrad in der Bevölkerung". Drese appellierte aber an die Eigenverantwortung der Bevölkerung: "Wer krank ist, sollte dennoch zu Hause bleiben".

Weitere Informationen Keine Corona-Isolationspflicht mehr in MV Mit der neuen Landesverordnung ist die Isolationspflicht weitgehend aufgehoben worden. Einige Regeln gelten dennoch. mehr

Keine neuen Corona-Fälle im Norden gemeldet - Inzidenzen gesunken

Das Robert Koch-Institut hat am Montagmorgen für die einzelnen Bundesländer keine Zahlen zu Corona-Neuinfektionen veröffentlicht. Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Neuinfektionen werden für die norddeutschen Bundesländer wie folgt angegeben:

Niedersachsen: 89,3 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen (am Freitag: 96,5)

Schleswig-Holstein: 48,5 (Freitag: 49,7)

Mecklenburg-Vorpommern: 64,2 (Freitag: 69,8)

Hamburg: 34,7 (Freitag: 37,6)

Bremen: 82,9 (Freitag: 79,2)

Bundesweit: 92,1 (Freitag: 95,0)

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern vermutlich kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Corona-Liveticker am Montag von NDR.de startet

