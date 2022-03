Stand: 05.03.2022 09:08 Uhr Corona-News-Ticker: Lauterbach warnt vor Sommerwelle

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, 5. März 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog von Freitag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Lauterbach: Müssen mit einer Sommerwelle rechnen

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 17.162 in Niedersachsen, 4.565 in Schleswig-Holstein - bundesweit: 192.210

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Lauterbach: Müssen mit einer Corona-Sommerwelle rechnen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat vor steigenden Corona-Infektionszahlen im Sommer gewarnt. Er hält die Beibehaltung von Schutzmöglichkeiten über den 20. März hinaus für erforderlich. "Wir müssen mit einer Sommerwelle rechnen", sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Sowohl die Delta- als auch die Omikron-Variante des Virus seien so infektiös, dass es selbst bei gutem Wetter durch viele Kontakte und den nachlassenden Impfschutz wieder zu steigenden Infektionszahlen kommen könnte, wenn es gar keine Einschränkungen mehr gäbe. Darauf müsse das Infektionsschutzgesetz ausgerichtet werden. Die Bundesländer müssten die Möglichkeit haben, frühzeitig zu reagieren. Dazu gehörten Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen und Zutrittsregeln etwa für die Gastronomie. Diese Instrumente sollten nur dann zum Einsatz kommen, wenn sie tatsächlich notwendig seien.

Ab dem 20. März sollen die meisten Corona-Auflagen wegfallen. Die bundesweite Rechtsbasis für solche Maßnahmen läuft am 19. März aus.

Inzidenzwert in Niedersachsen steigt an

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) weiter angestiegen. Mittlerweile liegt der Wert bei 1.171,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Am Freitag war ein Inzidenzwert von 1.148,6 registriert, vor einer Woche 1.157,0. Binnen 24 Stunden wurden ans RKI 17.162 neue Corona-Fälle übermittelt, deutlich weniger als am Freitag (28.890), allerdings hatten nach Angaben des Gesundheitsministeriums am Freitag tausende Altfälle aus Göttingen die Zahl verzerrt. Vor einer Woche waren 15.676 Neuinfektionen gemeldet worden. Weitere 36 Menschen im Land sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben.

Zahl der Corona-Demos in Niedersachsen geht zurück

Niedersachsens Polizei hat im Februar deutlich weniger Demos gegen die Corona-Schutzmaßnahmen registriert als noch zu Jahresbeginn. Im Vergleich zum Januar ging die Zahl von 1.177 auf 773 Demos zurück - ein Minus von gut einem Drittel. Die Zahl der eingesetzten Polizisten reduzierte sich von knapp 26.500 auf rund 16.200. Das hat das Innenministerium in Hannover mitgeteilt. Weniger Demos bedeuteten auch weniger Verstöße seitens der Teilnehmer: Gab es im Januar noch 95 Angriffe auf die Polizei mit 29 verletzten Polizisten, waren es im Februar lediglich 19 Angriffe, bei denen keine Polizisten verletzt wurden. Insgesamt fiel die Zahl der Strafverfahren und Ordnungswidrigkeiten von 4.289 auf 930.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 971,6

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist den fünften Tag in Folge gestiegen - auf 971,6 (Vortag: 954,8 / Vorwoche: 883,2). Insgesamt wurden 4.565 Corona-Neuinfektionen registriert (Vorwoche: 3.777). Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Patientinnen und Patienten mit Corona je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche liegt bei 5,81 (Vorwoche: 6,42). 392 Patienten liegen im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Krankenhäusern - das sind 49 mehr als am Vortag. Von ihnen werden 43 auf einer Intensivstation behandelt und 27 dort beatmet. Die Zahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie stieg im Vergleich zum Vortag um 5 auf 2.141.

In sechs Städten und Kreisen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz über der Schwelle von 1.000: in Flensburg (.), Nordfriesland (1.515,4), Schleswig-Flensburg (1.408,4), Dithmarschen (1.306,6), Steinburg (1.029,8) und Neumünster (1.026,2). Am niedrigsten ist der Wert weiterhin im Kreis Pinneberg (584,4).

RKI registriert 192.210 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 1.220,8

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am dritten Tag in Folge einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Morgen mit 1.220,8 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1.196,4 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1.253,3 (Vormonat: 1388,0). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 192.210 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 175.833 Ansteckungen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 255 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 250 Todesfälle.

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Ein neuer Corona-Live-Ticker startet

Das Team von NDR.de wünscht einen guten Morgen. Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Sonnabend, 5. März 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Freitag nachlesen.