Corona-News-Ticker: Lauterbach stellt sich Fragen zu Schutzmaßnahmen

Günther will Quarantäne nur noch für Infizierte mit Symptomen

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat eine deutliche Lockerung der Quarantäneregeln für Corona-Infizierte gefordert. "Aktuell müssen Infizierte fünf Tage in Isolation, auch ohne Symptome. Mein Vorschlag: Nur noch wer Symptome hat, bleibt zu Hause", sagte der CDU-Politiker der "Bild"-Zeitung. Es brauche derzeit "keine Regeln, die die Menschen verunsichern, sondern solche, die vulnerable Gruppen schützen." Bei einer Verschlechterung der Lage müsse die Möglichkeit zum schnellen Eingreifen bestehen. Dazu reichten die aktuellen Gesetze, meinte Günther.

Lauterbach stellt sich Fragen zum Corona-Herbst

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach stellt sich heute Vormittag in Berlin erneut Fragen zur Corona-Lage. Der SPD-Politiker war zuletzt wegen seiner Vorschläge zu den Corona-Schutzmaßnahmen für Herbst und Winter unter Rechtfertigungsdruck geraten, die er zusammen mit Justizminister Marco Buschmann (FDP) vorgelegt hatten. So ist eine Rückkehr zu Maskenpflichten vorgesehen, von denen es allerdings Ausnahmen für frisch Geimpfte geben soll. Bei den Bundesländern waren diese geplanten Ausnahmen auf teils scharfe Kritik gestoßen. Mit auf dem Podium der Bundespressekonferenz soll der Berliner Mediziner Leif Erik Sander sitzen. Vertreter des Robert Koch-Instituts (RKI) seien urlaubsbedingt diesmal nicht mit von der Partie, hieß es aus dem Gesundheitsministerium. Lauterbach hatte wie bereits sein Vorgänger Jens Spahn (CDU) bereits bisher regelmäßig in der Bundespressekonferenz zur Corona-Lage informiert.

RKI: Gipfel der Sommerwelle scheint überschritten

Das Robert Koch-Institut hat zuletzt ein Abflachen des Corona-Infektionsgeschehens beobachtet und sieht deshalb den Gipfel der Sommerwelle überschritten. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sei in der vergangenen Woche nach dem bereits deutlichen Rückgang in der Vorwoche erneut um insgesamt 27 Prozent gesunken - und in allen Bundesländern und Altersgruppen rückläufig. Dies geht aus dem aktuellen Wochenbericht des Instituts hervor. Zudem sind laut RKI die Anzahl Infizierter mit Symptomen einer akuten Atemwegsinfektion und die Zahl der Arztbesuche gesunken, "sodass der aktuelle Wellengipfel überschritten zu sein scheint". Auch bei den Todesfällen in Verbindung mit dem Virus spricht das RKI zuletzt von einem Rückgang: in der vergangenen Woche mit 372 übermittelten Todesfällen im Vergleich zu 444 in der Vorwoche.

167 Todesfälle bundesweit gemeldet

Deutschlandweit hat das Robert Koch-Institut die Sieben-Tage-Inzidenz mit 345,9 angegeben. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 49.839 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 59.506) und 167 Todesfälle (Vorwoche: 165) innerhalb eines Tages.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests aber fließen in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

5.800 neue Fälle in Niedersachsen

In Niedersachsen sind seit gestern 5.800 Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden (Vorwoche: 5.699). Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner und Woche beträgt laut Robert Koch-Institut 371,4 (Vorwoche: 451,0). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stieg um 27.

Hamburg: Inzidenz aktuell bei 228,9

Das Robert Koch-Institut hat für Hamburg 987 neue Infektionen mit dem Coronavirus verzeichnet, vor einer Woche waren es 1.122. Die Inzidenz liegt nun bei 228,9 (Vorwoche: 288,2). Es wurden drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 384,9

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist etwas gestiegen. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen einer Woche beträgt aktuell 384,9. Vor einer Woche hatte der Wert bei 377,0 gelegen. 1.823 Corona-Neuinfektionen wurden bekannt, eine Woche zuvor waren es 1.787. In den Kliniken wurden den Angaben zufolge 365 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus behandelt (Vorwoche: 413). Auf den Intensivstationen lagen demnach weiterhin 27 Corona-Patienten (Vorwoche: 32); 14 wurden beatmet.

