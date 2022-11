Stand: 24.11.2022 10:38 Uhr Corona-News-Ticker: Lauterbach rechnet mit Winterwelle

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 24. November 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Lauterbach rechnet mit Winterwelle und kritisiert Länder

BKA will neue Zahlen zu Partnerschaftsgewalt während der Pandemie vorstellen

MV: Urteil nach Klage gegen Corona-Fonds erwartet

Sieben-Tage-Inzidenzen der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 292,8 in Niedersachsen ; 175,9 in Schleswig-Holstein ; 192,1 in Hamburg

RKI: Bundesweite Inzidenz bei 186,9 - 38.090 Neuinfektionen registriert

Kassen verstärken Vorsorgeausgaben nach Corona-Rückgang wieder

Die gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) haben Angebote zur Gesundheitsvorsorge nach Einschränkungen wegen der Corona-Krise wieder verstärkt. Für Prävention ausgegeben wurden im vergangenen Jahr knapp 538 Millionen Euro, wie aus einem Bericht des GKV-Spitzenverbands hervorgeht. Im ersten Corona-Jahr 2020 waren die Ausgaben auf 414 Millionen Euro eingebrochen, nachdem es 2019 vor der Pandemie noch mehr als 630 Millionen Euro gewesen waren. Für Gesundheitsförderung in Unternehmen stiegen die Kassen-Ausgaben im vergangenen Jahr auf 247 Millionen Euro. GKV-Vize Gernot Kiefer erläuterte, den Kassen sei es gelungen, ihr Engagement dem Niveau vor der Pandemie wieder anzunähern. Gerade in herausfordernden Zeiten seien niedrigschwellige und bedarfsgerechte Angebote vor Ort und verlässliche Kooperationspartner wichtig.

Lauterbach rechnet mit Winterwelle und kritisiert Länder

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) rechnet mit steigenden Corona-Infektionszahlen im Winter. "Ich glaube, dass wir noch einmal eine Winterwelle bekommen werden", sagte der SPD-Politiker im Bayerischen Rundfunk. Er verstehe daher die Eile der Bundesländer bei den Lockerungen nicht. "Jetzt gibt es hier einen Überbietungswettbewerb: Welches Land kann zuerst lockern? Das ist ein Stück weit populistisch." Zudem gefährde es diejenigen, die sich selbst nicht gut schützen könnten, sagte Lauterbach. Er verwies auf rund 1.000 Menschen, die pro Woche mit dem Coronavirus sterben und eine unerwartet hohe Übersterblichkeit im Oktober. Die Überlegung Bayerns und Schleswig-Holsteins, in wenigen Wochen die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr abzuschaffen, kritisierte der Minister. Einer solchen "leichtsinnigen" Entscheidung werde man sich nicht anschließen. Mehrere Bundesländer haben zudem Isolationspflichten für Corona-Infizierte aufgehoben.

Der Virologe Christian Drosten hatte gestern mitgeteilt, dass es Anzeichen für ein baldiges Ende der Pandemie gebe. Ob der nächste Winter jedoch noch einmal hart werde, hänge davon ab, welche neue Omikron-Variante des Virus sich durchsetze, zitiert "Die Zeit" Drosten. Mit der Omikron-Variante BF.7 wäre man "im endemischen Zustand angekommen". Bei BQ.1.1 wäre das aber "noch nicht so klar festzustellen". Wenn diese Variante dominant würde, "könnte der Winter noch einmal schwierig werden".

China meldet Rekordwert an Corona-Fällen

China hat einen Rekordanstieg bei den Corona-Fällen gemeldet. Wie die Gesundheitsbehörde mitteilte, wurden gestern landesweit 31.444 Neuinfektionen erfasst - so viele wie noch nie seit Pandemie-Beginn vor fast drei Jahren. Verglichen mit Chinas riesiger Bevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen ist die Zahl aber immer noch gering. China verfolgt eine sehr strenge Null-Covid-Politik. Selbst kleine Corona-Ausbrüche können zu Lockdowns bis hin zur Abriegelung ganzer Städte und zu Betriebsschließungen führen, was die Wirtschaft und den Alltag der Menschen massiv belastet. Den bisherigen Höchstwert von 29.390 Neuinfektionen hatten die Behörden Mitte April verzeichnet. Daraufhin wurde für die Wirtschaftsmetropole Schanghai ein Lockdown verhängt.

Corona-Hotspot Ischgl: Infizierte warten auf Gerichtsentscheidung

Gibt es Schadenersatz für die Menschen, die sich in Ischgl mit Corona infiziert haben? Es geht nicht mehr um die Schuldfrage, sondern um die Frage, ob es überhaupt Rechtsansprüche auf Schadenersatz gibt. In Österreich wird auf eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs (OGH) gewartet, ob die Rechtsgrundlagen ausreichen, um sogenannte Amtshaftungsklagen gegen die Republik Österreich führen zu können. Es muss geprüft werden, ob das Epidemie-Gesetz die Allgemeinheit schützt oder jeden Einzelnen. Der Verbraucherschutzverein will die Zivilprozesse für knapp 150 Musterkläger durchfechten - hofft aber aber einen abkürzenden Vergleich. Den Opfern gehe es nicht nur um Geld, sie würden auch gern mal eine Entschuldigung von den damals Verantwortlichen hören, so Obmann Peter Kolba. Das käme einem Schuldeingeständnis gleich.

Bundeskriminalamt stellt neue Zahlen zu Partnerschaftsgewalt vor

Das Bundeskriminalamt (BKA) veröffentlicht heute die neueste Statistik zur Gewalt in Partnerschaften. Betrachtet werden Fälle aus dem Jahr 2021, dem zweiten Jahr der Pandemie, etwa zu sexuellen Übergriffen, häuslicher Gewalt oder zu Tötungsdelikten. In einer gemeinsamen Pressekonferenz wollen BKA-Präsident Holger Münch, Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sowie Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) die Sonderauswertung zur Polizeilichen Kriminalstatistik vorstellen. Geladen ist auch die Leiterin des Hilfetelefons "Gewalt gegen Frauen", Petra Söchting. Seit 2015 erhebt die Polizei Daten zu Gewalt in der Partnerschaft. Laut den zuletzt verfügbaren Daten war die Zahl der angezeigten Gewalttaten unter Paaren und Ex-Partnern im ersten Corona-Jahr 2020 im Vergleich zu den Vorjahren wieder stärker gestiegen.

Klage gegen Corona-Fonds - Entscheidung von Landesverfassungsgericht

Das Landesverfassungsgericht in Greifswald will heute seine Entscheidung über eine Klage im Zusammenhang mit dem Corona-Schutzfonds von Mecklenburg-Vorpommern verkünden. Die AfD-Landtagsfraktion und ihre Abgeordneten hatten gegen den zweiten Nachtragshaushalt vom Dezember 2020 und die damit verbundene Aufstockung des Fonds von 700 Millionen auf 2,85 Milliarden Euro geklagt. Die Kläger sahen unter anderem teilweise keinen hinreichenden Zusammenhang zwischen den durch die Kredite zu finanzierenden Maßnahmen und der Corona-Pandemie. Kritik an der Milliarden-Ausstattung des Schutzfonds war auch von anderer Seite gekommen, etwa vom Landesrechnungshof, der FDP oder dem Bund der Steuerzahler.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 175,9

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche in Schleswig-Holstein liegt aktuell bei 175,9, wie Daten der Landesmeldestelle zeigen. Gestern hatte die Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 183,2 gelegen, vor einer Woche betrug sie 234,8. Es wurden 896 Neuinfektionen gemeldet. Außerdem wurden zwei weitere Todesfälle verzeichnet.

Niedersachsen: Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 292,8

In Niedersachsen beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen aktuell 292,8. Das belegen die neuesten Daten des Robert Koch-Instituts. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 213,2 gelegen, in der Vorwoche betrug sie noch 296,6. Es wurden 10.891 Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden 54 weitere Todesfälle gemeldet, so viele wie in keinem anderen Bundesland.

Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg liegt bei 192,1

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche in Hamburg liegt nun bei 192,1, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts hervorging. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 188 gelegen, in der Vorwoche betrug sie 191,1. Es wurden 760 Neuinfektionen und sechs weitere Todesfälle gemeldet.

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 186,9

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute früh mit 186,9 angegeben. Gestern hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche bei 177,9 gelegen (Vorwoche: 199,2; Vormonat: 493,4). Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI seit gestern 38.090 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 33.306). Es wurden 163 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen registriert (Vorwoche: 162).

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

