Corona-News-Ticker: Lauterbach kippt Pläne für freiwillige Isolation

Die zum 1. Mai geplante freiwillige Isolation von Corona-Infizierten soll es jetzt doch nicht geben. Das teilte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in der ZDF-Sendung "Markus Lanz" mit. Er werde den Vorschlag zurücknehmen, dass Infizierte selbst entscheiden, ob sie sich isolieren. Wenn sich jemand anstecke, werde es weiterhin eine Anordnung des Gesundheitsamtes geben. Allerdings soll die Isolationszeit auf fünf Tage verkürzt werden. Lauterbach begründete seine Kehrtwende mit dem - so wörtlich - negativen und verheerenden Signal, das von dieser Neuregelung ausgegangen sei. Der SPD-Politiker will sich heute noch einmal offiziell zu den Isolationsregeln äußern.

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Morgen mit 1.322,2 an. Am Vortag hatte der Wert bei 1.394,0 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1.663,0 (Vormonat: 1.231,1). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 214.985 Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 268.477 Ansteckungen.



Bei den Werten ist zu berücksichtigen, dass einzelne Länder nicht an jedem Wochentag Daten melden, am Wochenende zum Beispiel Baden-Württemberg, Niedersachsen und Brandenburg nicht oder nicht vollständig. Das wiederum führt zu Nachmeldungen an Folgetagen. Ein Vergleich von Tageswerten wird damit zunehmend schwierig. 340 neue Todesfälle wurden im Zusammenhang mit Covid-19 verzeichnet.

SIeben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen sinkt weiter

Für Niedersachsen wurden 25.028 neue Corona-Fälle gemeldet (Vortag: 33.011; Vorwoche: 33.071). Die SIeben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen sinkt weiter ist liegt nun bei 1.564,6 (Vortag: 1.658; Vorwoche: 1.975,7). 43 weitere Todesfälle wurden im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist leicht gesunken

Die Corona-Inzidenz ist in Schleswig-Holstein leicht gesunken. Der aktuell registrierte Wert der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt laut Landesmeldestelle bei 1.290,2 - nach 1.341,7 am Vortag und 1.478,8 vor einer Woche. In Kiel ist die Inzidenz mit 1.741,7 weiter am höchsten, am niedrigsten ist sie in Pinneberg (1.015,2). Im gesamten Bundesland sind binnen 24 Stunden 8.007 neue Infektionen registriert worden (Vortag: 7.715 / Vorwoche: 9.717). Mit neun weiteren gemeldeten Todesfällen im Zusammenhang mit Corona-Infektionen stieg die Gesamtzahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen auf landesweit 2.323.

Schützen Gurgeln und FFP2-Maske vor Omikron-Ansteckung?

Für die Vermehrung des Coronavirus spielt die Schleimhaut in Mund und Rachen eine entscheidende Rolle - besonders bei der hochansteckenden Subvariante Omikron BA.2. Neben dem Tragen von FFP2-Masken wird jetzt das Gurgeln empfohlen. Da sich Coronaviren gerade zu Beginn der Erkrankung im Rachenraum vermehren, lassen sie sich in dieser Phase durch Gurgeln mit Salzwasser, Tee oder Mundspüllösung von der Schleimhaut spülen. Wichtig ist, mindestens 30 Sekunden zu gurgeln und die Flüssigkeit bis in den Rachen vordringen zu lassen.

