Stand: 28.09.2022 08:00 Uhr Corona-News-Ticker: Inzidenz in Niedersachsen und SH gestiegen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 28. September 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog vom Dienstag nachlesen.

Hamburg: Medizinische Maske reicht wohl bald in Bussen und Bahnen

Anstieg der Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein und Niedersachsen - Rückgang in Hamburg

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 2.820 in Schleswig-Holstein , 10.454 in Niedersachsen, 558 in Hamburg

RKI: Bundesweit 95.811 neue Fälle - Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 379,6

Corona: "Viel bessere Voraussetzungen als im letzten Herbst"

Der Trend ist eindeutig: Die bundesweiten Corona-Infektionszahlen steigen wieder. Steht uns also erneut ein ungemütlicher Corona-Herbst bevor? Nicht unbedingt, sagt NDR Wissenschaftsredakteurin Korinna Hennig. Denn die Voraussetzungen seien anders als vor einem Jahr. "Die Impfungen machen einen deutlichen Unterschied", so Hennig. Zudem hätten viele bereits eine oder mehrere Infektionen durchgemacht. Dies mache widerstandsfähiger gegen das Virus, auch wenn es sich verändert.

AUDIO: Corona: "Viel bessere Voraussetzungen als im letzten Herbst" (6 Min) Corona: "Viel bessere Voraussetzungen als im letzten Herbst" (6 Min)

Hamburg: Medizinische Maske reicht wohl bald in Bussen und Bahnen

Ab Oktober haben die Bundesländer freie Hand, ob im öffentlichen Nahverkehr weiter eine Maskenpflicht gilt. Das neue Infektionsschutzgesetz regelt nur, dass es bei der Maskenpflicht in den Fernzügen bleibt. Nun heißt es: Der Hamburger Senat will nicht auf die Maske verzichten, allerdings soll es wohl eine kleine Änderung geben. Weil in den angrenzenden Bundesländern im Verkehrsverbund bereits heute eine medizinische Maske ausreichend ist, werde zur Vereinheitlichung künftig auch in Hamburg das Tragen einer medizinischen Maske vorgeschrieben - statt wie bislang einer FFP2-Maske. Dies teilte die Gesundheitsbehörde mit.

Die geltenden Corona-Regeln in Hamburg sollen weitestgehend unverändert bleiben. "Wir gehen jetzt auf Monate zu, in denen Corona-Infektionen natürlich weiter eine Rolle spielen - aber wir haben Anlass zu der Vermutung, dass sie nicht mehr unseren gesamten Alltag dominieren", sagte Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard. Die neue Hamburger Corona-Verordnung wird spätestens am Freitag veröffentlicht und soll ab Sonnabend gelten.

Maskenpflicht in Bussen und Bahnen: Wohl kleine Änderung in Hamburg Bald können die Bundesländer über viele Corona-Regeln entscheiden. In Hamburg wird es wohl eine Änderung bei der Maskenpflicht in Bus und Bahn geben.

RKI: Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg gesunken

In Hamburg ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner laut Robert Koch-Institut gesunken - auf 163,8. Gestern lag der Wert bei 177, vor einer Woche bei 141,8. Es wurden 558 neue Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet, gestern waren es 1.306.

Niedersachsen: Inzidenz steigt laut RKI auf knapp 400

In Niedersachsen ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner laut Robert Koch-Institut gestiegen - auf 399,6. Gestern lag der Wert bei 352,8, vor einer Woche bei 305. Es wurden 10.454 neue Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet, gestern waren es 7.775.

RKI: Bundesweite Inzidenz bei 379,6

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner aktuell mit 379,6 an. Am Vortag hatte der Wert bei 334,9 gelegen, vor einer Woche bei 264,6. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 95.811 Neuinfektionen innerhalb eines Tages.

Anstieg der Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist im Vergleich zur Vorwoche weiter gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner und Woche liegt nun bei 326,4, wie die Landesmeldestelle mitteilte (Vorwoche: 250,8). Einen Anstieg gab es auch bei der Hospitalisierungsinzidenz, die angibt, wie viele Patienten pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche neu mit einer Corona-Infektion in Krankenhäusern aufgenommen wurden. Hier liegt die Inzidenz aktuell bei 5,95 (Vorwoche: 4,84). Es wurden 2.820 Corona-Neuinfektionen gemeldet, eine Woche zuvor waren es 2.098.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Corona-Liveticker am Mittwoch startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Auch heute - am Mittwoch, 28. September 2022 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

