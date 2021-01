Stand: 12.01.2021 06:12 Uhr Corona-News-Ticker: Impfzentren in MV starten heute

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, den 12. Januar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze



Landkreis Gifhorn: Nächtliche Ausgangssperre ab heute

Impfzentren in Mecklenburg-Vorpommern nehmen heute Betrieb auf

Schleswig-Holstein vergibt wieder Impf-Termine

Neuinfektionen im Norden: 216 neue Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

RKI meldet bundesweit 12.802 Neuinfektionen und 891 neue Todesfälle

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

RKI meldet 12.802 Neuinfektionen und 891 neue Todesfälle

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut 12.802 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 891 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie das RKI am Morgen bekannt gab.

Landkreis Gifhorn: Nächtliche Ausgangssperre ab heute

Nächtliche Ausgangssperre, Kontaktverbot, zusätzliche Kontrollen: Der Landkreis Gifhorn reagiert auf das Überschreiten einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200. Ab heute Abend, 20 Uhr, dürfen die Bürger im Landkreis Gifhorn bis zum nächsten Morgen um 5 Uhr nicht mehr vor die Tür. Die nächtliche Ausgangssperre gilt zunächst bis zum 31. Januar.

Live auf NDR.de: Pressekonferenz des niedersächsischen Krisenstabs

Der Krisenstab der Landesregierung Niedersachsen informiert heute ab 13 Uhr über die aktuellen Entwicklungen. In der wöchentlichen Pressekonferenz des Corona-Krisenstabs geht es um das Vorankommen beim Impfen und besonders betroffene Landkreise wie Gifhorn. NDR.de überträgt die Pressekonferenz ab 13 Uhr live im Videostream.

Schleswig-Holstein: Neue Termin-Vergabe für Corona-Impfung

Ab 8 Uhr werden in Schleswig-Holstein wieder neue Termine für die Impfung freigegeben. Sie können unter der neuen landeseigenen Hotline 0800 45 56 550 oder unter 116 117 gebucht werden. Zudem steht eine Online-Buchung zur Verfügung. Wöchentlich stehen laut Gesundheitsministerium 15.000 Termine zur Verfügung.

Impfzentren in Mecklenburg-Vorpommern nehmen Arbeit auf

Der Start der Impfzentren in Mecklenburg-Vorpommern ist eher symbolischer Natur. In Rostock und Schwerin sind für heute nur je etwa 50 Impfungen geplant, in Trollenhagen bei Neubrandenburg 25. Die Zentren in Waren und Grevesmühlen öffnen nach Angaben des Gesundheitsministeriums später. Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) sagte, es würden für diese Woche 9.750 Impfdosen an die Impfzentren verteilt. Im Nordosten werden derzeit alle über 80-Jährigen angeschrieben. In der Vorwoche wurden die ersten 5.000 Einladungen verschickt. Anschließend kann telefonisch ein Termin vereinbart werden. Bis Montagmittag seien jeweils knapp 360 Termine für die erste und zweite Impfung vergeben worden, hieß es aus dem Gesundheitsministerium.

Hamburgs Schulsenator Rabe beantwortet Fragen

Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) beantwortet heute von 7 Uhr bis 8 Uhr live bei NDR 90,3 Fragen zur aktuellen Schulsituation in der Corona-Krise. Der Senator bekommt unterdessen politischen Druck: Es geht um den Corona-Ausbruch an der Heinrich-Hertz-Schule.

216 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 216 neue Corona-Fälle registriert worden. Die 7-Tage-Inzidenz sank leicht auf 98. Das geht aus Daten des Gesundheitsministerium in Kiel hervor. Die Zahl der Menschen, die mit oder an Corona gestorben sind, stieg um 15 auf 569.384 Menschen werden derzeit in Krankenhäusern behandelt.

NDR.de-Ticker am Dienstag startet

Auch am heutigen Dienstag, 12. Januar 2021, hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Am Montag wurden in Niedersachsen 369 Fälle gemeldet, in Hamburg 273, in Schleswig-Holstein 144, in Mecklenburg-Vorpommern 125 und in Bremen 18. Bundesweit 12.497 neue Corona-Fälle und weitere 343 Todesfälle bestätigt.