Corona-News-Ticker: Impftempo verlangsamt sich weiter

Inzidenz in Hamburg sinkt weiter

Die Behörden haben in Hamburg 5.409 neue Corona-Fälle gemeldet (Vortag: 3.056; Vorwoche: 6.663). Damit sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen zum dritten Mal in Folge auf nun 2.038,9 (Vortag: 2.104,8; Vorwoche: 1.994,4). In den Hamburger Krankenhäusern werden nach Angaben der Sozialbehörde 530 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt, das sind drei weniger als zuletzt gemeldet. Laut DIVI-Intensivregister liegen in der Hansestadt 74 Corona-Patientinnen und -Patienten auf Intensivstationen, drei weniger als am Vortag. Drei weitere Todesfälle wurden im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt.

RKI-Zahlen: Ziel der Impfquote verfehlt, Impftempo verlangsamt sich weiter

Bis einschließlich gestern, dem letzten Tag des Monats, haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 75,8 Prozent der Menschen in Deutschland mindestens eine Impfung gegen das Coronavirus bekommen. Das Ziel der Bundesregierung, bis Ende Januar 80 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal gegen Covid-19 zu impfen, ist damit endgültig verfehlt worden. Ursprünglich wollte die Regierung diese Quote sogar bereits bis zum 7. Januar erreichen. Nun sieht es so aus, als ob der Weg dort hin stetig steiniger wird, denn das Impftempo verlangsamte sich weiter. Rund 200.000 Spritzen wurden nach RKI-Angaben gestern bundesweit verabreicht. Am Montag vor einer Woche waren es noch rund 348.000, zwei Wochen zuvor, am 17. Januar, sogar knapp 473.000 Dosen. Die meisten der gestern verabreichten Spritzen waren den Angaben zufolge Auffrischungsimpfungen (rund 143.000) - es gab 39.000 Zweitimpfungen und nur 18.000 Erstimpfungen.

Über einen vollständigen Grundschutz mit der meist nötigen zweiten Spritze verfügen nach RKI-Angaben 61,6 Millionen Menschen (74 Prozent). Mindestens 44,1 Millionen Menschen (53 Prozent) haben zusätzlich eine Auffrischungsimpfung erhalten. Mindestens eine Impfdosis haben den Angaben zufolge 63 Millionen Menschen bekommen. Das RKI weist grundsätzlich seit längerem darauf hin, dass die ausgewiesenen Zahlen als Mindestimpfquoten zu verstehen sind. Eine hundertprozentige Erfassung durch das Meldesystem könne nicht erreicht werden.

Onlinehandel boomt - Handelsverband befürchtet Ladensterben

Der Handel in Deutschland hat im vergangenen Jahr einen Rekordumsatz erzielt. Laut Statistischem Bundesamt setzten die Einzelhandelsunternehmen real 0,7 Prozent mehr um als 2020 - dem bisher umsatzstärksten Jahr. Nach Angaben der Statistiker sind die Zahlen vor allem auf den boomenden Onlinehandel zurückzuführen. Der klassische Einzelhandel hatte dagegen zum Teil mit großen Umsatzeinbußen zu kämpfen. Der Handelsverband Deutschland (HDE) befürchtet, dass durch die Auswirkungen der Corona-Krise in diesem Jahr noch einmal fast 16.000 Geschäften das Aus droht. Vor allem die innerstädtischen Händler litten auch 2022 noch unter den Nachwirkungen der Pandemie, warnte der HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth.

Bremer Bürgermeister Bovenschulte fordert Ende von 2G im Einzelhandel

Der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) fordert ein Ende der 2G-Regelung im Einzelhandel. Bei den Corona-Regelungen brauche es "eine einheitliche Linie", sagte Bovenschulte heute im ARD-"Morgenmagazin". "Die muss aus meiner Sicht lauten: Kein 2G mehr, stattdessen eine durchgängige Maskenpflicht im Einzelhandel", sagte er. Noch sei zwar nicht der richtige Zeitpunkt für "Lockerungen im größeren Umfang", es sei aber an der Zeit, über "Lockerungen zu sprechen". Vor der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 16. Februar müsse eine öffentliche Debatte über mögliche weitere Schritte geführt werden. "Da müssen ja neue Beschlüsse gefasst werden und die können ja nicht einfach so aus dem Nichts kommen", sagte Bovenschulte. Er kritisierte die uneinheitlichen Regelungen, insbesondere im Einzelhandel. "Da haben wir jetzt einen reinen Flickenteppich", sagte er. Auch für eine Öffnung von Großveranstaltungen unter freiem Himmel für ein begrenztes Publikum zeigte sich der Bremer Bürgermeister offen. Die Lockerungen könnten demnach in Bremen bereits vor der nächsten Bund-Länder-Konferenz umgesetzt werden.

Mehr Corona-Patienten in Niedersachsens Kliniken

In der Omikron-Welle des Coronavirus wächst die Zahl der Infizierten und Kranken in den Krankenhäusern in Niedersachsen weiter. Die Hospitalisierungsinzidenz stieg heute auf 8,6 nach 8,4 am Vortag, wie das Land mitteilte. Der Wert gibt an, wie viele Corona-Patienten innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner in den Krankenhäusern aufgenommen wurden. Der Wert legt seit einigen Tagen zu. Bis Mitte Januar hatte die Zahl relativ konstant bei etwa 4,7 gelegen. Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten sank weiter leicht von 4,9 Prozent auf 4,7 Prozent.

Arbeitsmarkt fast wieder auf dem Niveau von vor der Pandemie

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Januar auf 2,462 Millionen gestiegen. Das sind zwar 133.000 mehr als im Dezember, aber 439.000 weniger als im Januar 2021. Die Arbeitslosenquote stieg von 5,1 Prozent auf 5,4 Prozent. Der Arbeitsmarkt in Deutschland hat damit wieder das Niveau von vor der Corona-Pandemie erreicht. Im Januar dieses Jahres waren nur noch 37.000 mehr Menschen ohne Beschäftigung als im Vergleichsmonat 2020, als die Corona-Krise in Deutschland noch keine Auswirkungen auf das öffentliche Leben hatte. "Der Arbeitsmarkt ist gut in das Jahr 2022 gestartet. Die Zahl der arbeitslosen Menschen ist im Januar zwar gestiegen, aber bei Weitem nicht so stark wie sonst üblich", sagte Daniel Terzenbach, Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit (BA).

Auch in den norddeutschen Bundesländern ist die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vorjahresmonat gesunken. Detaillierte Zahlen dazu finden Sie hier:

Höchste Inzidenz Niedersachsens: Testpflicht für Kitakinder startet in Salzgitter früher

Ab Mitte Februar gilt in ganz Niedersachsen eine Corona-Testpflicht in Kindergärten. Angesichts der hohen Inzidenzen will die Stadt Salzgitter aber nicht so lange warten - und führt die Testpflicht schon ab diesem Donnerstag ein. "Es gilt, frühzeitig Infektionsquellen zu entdecken und Infektionsketten zu unterbrechen", sagte Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU). Kinder ab drei Jahren müssen dann grundsätzlich auf Corona getestet werden, bevor sie in einer Kindertagesstätte abgegeben werden. Entsprechende Nachweise soll die jeweilige Einrichtung kontrollieren. Die Kosten für die Tests übernimmt zunächst die Stadt. In Salzgitter lag die Sieben-Tage-Inzidenz mit 1.429 erneut landesweit am höchsten.

Spargelbauern planen Impfangebote für osteuropäische Erntehelfer

Die Spargel- und Beerenanbauer in Deutschland wollen für ihre osteuropäischen Erntehelfer Impfangebote auf den Höfen anbieten. Entsprechende Planungen liefen bereits, sagte der Geschäftsführer des Netzwerks der Spargel- und Beerenverbände, Frank Saalfeld. "Wir haben schon eine Krankenkasse, mit der wir zusammenarbeiten." Im Moment suche man noch nach Partnern, die Impfbusse zur Verfügung stellten. Es gebe auch noch Fragen zum Impfstoff. "Es lohnt sich nicht, jemanden, der für zwei oder drei Monate hier ist, mit Biontech zu impfen, weil er damit keinen vollständigen Impfschutz bekommt." Es bleibe der Impfstoff von Johnson & Johnson, bei dem es aber noch viel Klärungsbedarf gebe.

Gesundheitsministerkonferenz: Anspruch auf PCR-Test und Genesenenstatus bleiben unverändert

Auch wenn PCR-Tests künftig priorisiert werden, soll der Anspruch auf diese Tests für alle Menschen bestehen bleiben. Das sagte Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) gestern Abend nach einer Videoschalte mit ihren Länderkollegen und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Sie hoffe, dass die Testverordnung vom Bundesgesundheitsministerium noch in dieser Woche veröffentlicht werde, so Grimm-Benne, die aktuell Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz ist. Ein Antrag Bayerns, den Genesenenstatus von aktuell drei auf sechs Monate wieder zu verlängern, lehnten die Ressortchefs ab. Lauterbach hatte laut Grimm-Benne in der Schalte bekräftigt, dass die Verkürzung des Genesenenstatus auf Grundlage wissenschaftlicher Ergebnisse erfolgt sei. Über Lockerungen der Corona-Maßnahmen hätten die Gesundheitsminister nicht beraten, sagte Grimm-Benne. Öffnungsperspektiven seien feste Absicht, diese könne man jedoch erst nach dem Höhepunkt der Omikron-Welle Mitte Februar eröffnen.

AUDIO: Gesundheitsminister-Konferenz: PCR-Tests bleiben für alle (3 Min) Gesundheitsminister-Konferenz: PCR-Tests bleiben für alle (3 Min)

Ärztekammerpräsident: Situation in Dänemark und Deutschland nicht vergleichbar

Dänemark hebt heute alle Corona-Beschränkungen auf. Ist Deutschland zu vorsichtig? Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, sagt im Interview mit NDR Info: "Nein, wir haben andere Verhältnisse als in Dänemark, weil die Impfquote bei uns geringer ist. (…) Dadurch ist die Grundimmunität nicht vergleichbar. (…) Deshalb sollten wir unsere Maßnahmen noch eine Weile aufrecht erhalten."

AUDIO: Corona: Dänemark lockert - Kann Deutschland das auch? (8 Min) Corona: Dänemark lockert - Kann Deutschland das auch? (8 Min)

Blutspenden in MV: Hoher Bedarf, geringe Reserven

Zu Jahresbeginn sind die mengen der Blutkonserven in Kliniken oft gering. Doch dieses Jahr kommen aufgrund der Pandemie noch weniger Menschen zum Blutspenden. Ein Beispiel aus der Universitätsmedizin in Rostock, deren Bedarf sogar höher ist als in vergangenen Jahren.

VIDEO: Akuter Mangel an Blutkonserven (3 Min)

Niedersachsen: Krisenstab informiert ab 13 Uhr

Der Krisenstab der niedersächsischen Landesregierung informiert heute wieder über die aktuelle Situation in der Corona-Pandemie. NDR.de überträgt an dieser Stelle live ab 13 Uhr. Neben der stellvertretenden Krisenstabs-Leiterin Claudia Schröder und Regierungssprecherin Anke Pörksen wird auch Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) in der Landespressekonferenz erwartet. Ein Thema könnte diesmal der mögliche Wegfall des Lohnausgleichs in der Quarantäne für Nicht-Geboosterte sein, wie ihn Behrens jüngst angeregt hat. Lockerungen oder Verschärfungen der Maßnahmen werden nicht erwartet.

Ungeimpfte im Gesundheitssektor können trotz Impfpflicht vorerst weiterarbeiten

Ungeimpfte können auch nach dem offiziellen Inkrafttreten der einrichtungsbezogenen Impfpflicht am 16. März bis zu einer Behördenentscheidung weiter in ihren Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen arbeiten. Ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums sagte dem Nachrichtenportal "Business Insider": "Bis das Gesundheitsamt die Entscheidung über ein Betretungs- bzw. Tätigkeitsverbot getroffen hat, dürfen die betroffenen Mitarbeitenden grundsätzlich weiterbeschäftigt werden." Das zuständige Gesundheitsamt entscheide bei der Impfpflicht "über das weitere Vorgehen und die zu ergreifenden Maßnahmen im Rahmen seines Ermessens". Dabei würden alle "Umstände des Einzelfalles" berücksichtigt. Eigentlich gilt ab 16. März, dass alle Mitarbeiter in Pflege- und medizinischen Berufen entweder genesen oder vollständig geimpft sein müssen. Einzige Ausnahme: medizinische Gründe sprechen gegen eine Impfung.

MV: Polizei schreitet gegen gewaltbereite Demo-Teilnehmende ein

Mehrere Tausend Menschen sind bei neuerlichen Protesten gegen die Corona-Politik in Mecklenburg-Vorpommern auf die Straße gegangen. Es blieb weitgehend störungsfrei - außer in Rostock und Grimmen.

EU-Impfnachweise ohne Booster noch neun Monate gültig

Reisen ohne Booster-Impfung in der EU ist für viele Menschen nun deutlich schwieriger. Denn die EU-Impfnachweise ohne Auffrischungsimpfung sind von heute an nur noch rund neun Monate (270 Tage) gültig. Nach Ablauf dieser Frist werden Menschen ohne diesen zusätzlichen Schutz bei Grenzübertritten wie Ungeimpfte behandelt. Das bedeutet in der Regel, dass sie bei grenzüberschreitenden Reisen in der EU einen aktuellen negativen Test brauchen oder sogar in Quarantäne müssen. "Dies spiegelt den nachlassenden Schutz des Impfstoffs wieder und unterstreicht, wie wichtig eine Auffrischung ist", sagte EU-Justizkommissar Didier Reynders. Wie lange die Grundimmunisierung in den jeweiligen Ländern - etwa für Restaurantbesuche oder Veranstaltungen - anerkannt wird, kann sich jedoch weiterhin unterscheiden.

AUDIO: Ab 1. Februar: EU-Impfnachweis ohne Boostern nur noch neun Monate gültig (3 Min) Ab 1. Februar: EU-Impfnachweis ohne Boostern nur noch neun Monate gültig (3 Min)

Impfpflicht in der Pflege: Patientenschützer fordern Aufschub

Die Stiftung Patienschutz hat eine Verschiebung der Corona-Impfpflicht für Beschäftigte von Kliniken und Pflegeheimen gefordert. "Die Impfpflicht für medizinisch-pflegerische Berufe darf nicht mit der Brechstange eingeführt werden", sagte der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) müsse die Sorgen vor Ort ernst nehmen. "Gesundheitsämter, Ordnungsbehörden und Arbeitgeber sehen sich nicht in der Lage, das Mammutwerk bis zum 15. März ohne schwere Verwerfungen durchzusetzen", sagte Brysch. Lauterbach müsse wissen, dass die Versorgung von bis zu 200.000 Pflegebedürftigen und Kranken in Gefahr sei. "Ein Aufschub ist dringend geboten."

Aufhebung aller Corona-Beschränkungen in Dänemark

Trotz Rekord-Fallzahlen werden in Dänemark heute alle Corona-Maßnahmen aufgehoben. Damit fallen unter anderem die Gesundheitspass-Pflicht, die Maskenpflicht und verkürzte Öffnungszeiten für Lokale weg. Dänemark ist das erste EU-Land, das in der Omikron-Welle ein Ende aller Corona-Beschränkungen beschließt. Nur einige Einreise-Beschränkungen sollen noch vier Wochen länger gelten. Die Regierung begründete ihr Vorhaben mit der hohen Impfquote in Dänemark. Mehr als 60 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Booster-Impfung erhalten.

Allerdings gilt Dänemark aus deutscher Sicht weiterhin als Hochrisikogebiet. Hier lesen Sie, was bei der Ein- und Ausreise zu beachten ist.

12.035 Neuinfektionen in Niedersachsen registriert

Die Behörden haben in Niedersachsen 12.035 neue Corona-Fälle gemeldet (Vortag: 4.462; Vorwoche: 10.005). Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen steigt auf einen neuen Höchstwert: 949,9 (Vortag: 910,5; Vorwoche: 752,2). Es wurden zehn weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf mehr als 1.200

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat einen weiteren Höchstwert erreicht. Sie liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bundesweit bei 1.206,2 (Vortag: 1.176,8; Vorwoche: 894,3). 162.613 Neuinfektionen wurden bestätigt (Vortag: 78.318; Vorwoche: 126.955). Wie das RKI weiter mitteilte, wurden 188 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet.

Stufe Orange: Lockerungen in Vorpommern-Rügen

Im Landkreis Vorpommern-Rügen gelten von heute an lockerere Corona-Maßnahmen. Entsprechend der Corona-Warnstufe Orange dürfen etwa Zoos und Tierparks ihre Innenbereiche unter Auflagen für Besucher öffnen. Ebenso dürfen Indoor-Spielplätze wieder öffnen und Schwimm- und Spaßbäder den Betrieb auch jenseits bisher geltender Ausnahmen wieder aufnehmen. Für den Zugang gilt die 2G-plus-Regelung. Das bedeutet Zugang nur für Geimpfte oder Genesene und - sofern keine Auffrischungsimpfung erfolgt oder die Grundimmunisierung frisch ist - mit negativem Test. Der Landkreis sei zuvor an fünf aufeinander folgenden Tagen einer niedrigeren Stufe als Rot zugeordnet worden, teilte der Landkreis gestern mit.

Schleswig-Holstein: Sieben-Tage-Inzidenz bleibt unter 1.000

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein liegt weiter weiter unter dem Wert 1.000. Landesweit liegt sie aktuell bei 918,9. Am Vortag waren es 944,3. Überschritten wurde die 1.000er-Schwelle jedoch erneut in fünf Kreisen und Städten: Stormarn, Flensburg, Neumünster, Lübeck und Pinneberg. 5.014 Corona-Neuinfektionen wurden im Land gemeldet. Ungewöhnlich hoch ist die Zahl der gemeldeten Corona-Todesfälle: Es sind elf, damit stieg die Gesamtzahl der Toten in Schleswig-Holstein seit Beginn der Pandemie auf 1.975.

