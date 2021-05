Stand: 18.05.2021 16:22 Uhr Corona-News-Ticker: Gericht erlaubt Urlaub in Niedersachsen

Schleswig-Holstein führt neues System zur Vergabe von Impfterminen ein

Laut Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) können sich Impfwillige ab Anfang Juni auf dem Online-Portal des Landes (www.impfen-sh.de) registrieren - sie bekämen dann automatisch einen Impftermin zugewiesen, sobald einer verfügbar sei. Das neue Verfahren soll Schluss machen mit langen Warteschleifen-Telefonaten oder "Glücksspiel" bei Online-Anmeldungen. Für den bisherigen Verlauf der Impfkampagne in Schleswig-Holstein zog Garg eine positive Bilanz. Inzwischen seien mehr als eine Million Menschen im Land mindestens ein Mal geimpft. Vollen Impfschutz hätten 13,6 Prozent der Menschen, damit liege Schleswig-Holstein im bundesweiten Ranking der Länder auf Platz vier. Die nächste größere Vergabe von Impfterminen - allerdings noch nach dem bisherigen System - sei für den 20. Mai geplant. Dann seien 75.000 Termine für die beiden folgenden Wochen verfügbar, so Garg.

Gericht entscheidet: Touristen von überall dürfen in Niedersachsen übernachten

Das Oberverwaltungsgericht in Niedersachsen hat das Beherbergungsverbot für Touristen, die nicht aus dem Bundesland kommen, gekippt. Das Verbot trage nur wenig zur Eindämmung der Corona-Infektionslage bei, da Tagestouristen aus anderen Ländern auch bisher schon nach Niedersachsen kommen könnten, hieß es in einem Eilbeschluss des Gerichts. Außerdem führe das Verbot zu einer Ungleichbehandlung von Niedersachsen und Menschen aus anderen Bundesländern, die nicht gerechtfertigt sei. Denn einerseits dürften Gäste aus niedersächsischen Regionen mit einer hohen Inzidenz zu einem Urlaub anreisen, während dies Menschen aus Bundesländern mit geringer Inzidenz wie Hamburg oder Schleswig-Holstein verboten sei. Geklagt hatte ein Urlauber aus Nordrhein-Westfalen, der ab dem 22. Mai eine Ferienwohnung auf Borkum gebucht hatte. Er hatte argumentiert, dass die Öffnung des Tourismus zunächst nur für Einwohner Niedersachsens eine Ungleichbehandlung darstelle. Außerdem sei sie keine notwendige Infektionsschutzmaßnahme.

Bremen: Außengastronomie darf ab Freitag wieder öffnen

Im Bundesland Bremen dürfen Restaurants zu Pfingsten wieder ihre Außenbereiche öffnen. Dabei solle ein besonderes Schutzkonzept gelten, sagte Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) nach einer Senatssitzung: Bei einer tagesaktuellen Inzidenz von über 50 sei ein aktueller Corona-Test erforderlich, bei einer Inzidenz unter 50 nicht. Die Sieben-Tages-Inzidenz, also die Zahl neuer Infektionen auf 100.000 Menschen in einer Woche, lag heute in der Stadt Bremen bei 58,7, in Bremerhaven bei 73,9. Die Änderung soll ab Freitag gelten. Das Bundesland öffne auch Hotels und Pensionen wieder für negativ getestete Touristen, sagte Bovenschulte. Außerdem dürften zu Kultur-, Unterhaltungs- und Sportveranstaltungen unter freiem Himmel wieder bis zu 100 Zuschauer kommen. Auf Vorrat beschloss der Senat auch Lockerungen für den Fall, dass die Inzidenz dauerhaft unter 50 sinkt. Dann könnten auch Innengastronomie und Veranstaltungen mit bis zu 100 Personen in Innenräumen erlaubt werden.

Ab Donnerstag wieder Treffen zweier Haushalte in MV erlaubt

Mecklenburg-Vorpommern lockert die Kontaktbeschränkungen. Von Donnerstag an dürfen sich wieder Menschen aus zwei unterschiedlichen Haushalten treffen. Außerdem dürfen einheimische Dauercamper in ihren Wohnwagen. Das hat die rot-schwarze Landesregierung heute beschlossen. Bisher dürfen sich in Mecklenburg-Vorpommern nur Angehörige eines Haushaltes mit einer weiteren Person treffen. Da aber zum Pfingstsonntag (23. Mai) die Cafés und Restaurants im Land wieder innen und außen öffnen dürfen, galt diese Regelung als nicht mehr haltbar. Deshalb dürfen wieder zwei Haushalte zusammenkommen - in Cafés und Restaurants dann maximal mit zehn Personen. Kinder, Geimpfte und Genesene zählen dabei nicht mit.

Niedersachsen will Maßnahmen mit Vorsicht lockern

Niedersachsen plant weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen stufenweise ab Ende Mai. In Erarbeitung sei bereits die neue Corona-Verordnung des Landes, die die weiteren Lockerungsschritte benennen solle, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen.Trotz stark rückläufiger Neuinfektionszahlen glaube sie nicht, dass es eine Zwischenstufe mit Lockerungen, beispielsweise im Tourismus, noch vor Pfingsten geben wird. Darauf werde verzichtet, um einen kurzfristigen Anstieg der Infektionen zu verhindern und die Sommersaison für den für Niedersachsen wichtigen Tourismussektor langfristig nicht zu gefährden.

Hansa Rostock darf vor 7.500 Fans spielen

Der FC Hansa Rostock kann am letzten Spieltag der Dritten Liga auf die Unterstützung seiner Fans im Stadion zählen. Zumindest 7.500 dürfen ins Ostseestadion. Dafür gilt ein strenges Sicherheits- und Hygienekonzept. Das Kabinett in Schwerin gab heute grünes Licht für das entscheidende Spiel gegen den VfB Lübeck (Sonnabend, 13.30 Uhr/live im NDR Fernsehen und bei NDR.de) in dem es um den Aufstieg in die Zweite Liga geht.

Vier Fälle der indischen Variante in Niedersachsen entdeckt

Auch in Niedersachsen sind inzwischen vier Fälle der indischen Variante des Coronavirus festgestellt worden - alle im Großraum Hannover. Das teilte die Vize-Chefin des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, Claudia Schröder, mit. "Das zeigt, dass sich die Varianten global bewegen und nicht aufzuhalten sind." Das Auftreten der indischen Variante beobachte der Krisenstab sehr intensiv gemeinsam mit dem Landesgesundheitsamtes. Besondere Vorkehrungen werden allerdings nicht getroffen, die gewöhnlichen Corona-Vorsichtsmaßnahmen reichten aus. Gestern waren bereits vier Fälle im Kreis Pinneberg (Schleswig-Holstein) registriert worden.

Neuer bundesweiter Impfgipfel findet am 27. Mai statt

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder wollen am 27. Mai über das weitere Vorgehen bei den Corona-Impfungen beraten. Dabei soll es nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa unter anderem um das Impfen von Schülern und Studenten, den geplanten digitalen Impfnachweis sowie die Impflogistik im Sommer gehen. Merkel und die Regierungschefs der Länder hatten sich zuletzt am 26. April zu einem Impfgipfel getroffen.

Hamburg beschließt weitere Öffnungsschritte

Hamburgs rot-grüner Senat hat weitere Lockerungen bei den Corona-Auflagen auf den Weg gebracht. So dürfen am Wochenende unter strengen Auflagen die Außengastronomie und der Einzelhandel wieder öffnen, wie Bürgermeister Peter Tschentscher sagte. Voraussetzung für das Shoppen ist jedoch eine nach Ladengröße begrenzte Kundenzahl und die Abgabe persönlicher Daten zur Kontaktnachverfolgung. Das gelte auch für die Außengastronomie, bei der maximal fünf Personen aus zwei Haushalten an einem Tisch sitzen dürfen. Negative Corona-Tests seien nicht erforderlich, sofern die Sieben-Tage-Inzidenz stabil bei unter 50 bleibe. Nach dem Stufenplan sollen zu Pfingsten auch wieder fünf Personen aus zwei Haushalten zusammenkommen können und die abstandsunabhängige Maskenpflicht in Parks und Grünanlagen wegfallen. Weitere Schritte und mehr Details lesen Sie hier:

Inzidenz in Hamburg sinkt weiter deutlich

Die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz ist in Hamburg erneut deutlich gesunken. Laut Gesundheitsbehörde kamen 58 neue Fälle hinzu (Vortag: 95, Vorwoche: 145). Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen sank von 48,1 auf 43,5 (Vorwoche: 78,2). Das Robert Koch-Institut gab den Wert für Hamburg auf anderer Berechnungsgrundlage mit 42,5 an - der zweitniedrigste unter den Bundesländern nach Schleswig-Holstein (33,3). Für den rot-grünen Hamburger Senat ist der eigene, strengere Wert maßgeblich.

Mit Reha gegen Corona-Spätfolgen

Auch lange nach dem Abklingen einer Covid-19-Erkrankung ist oftmals die Lungenfunktion noch nicht wiederhergestellt. Eine geringere körperliche Leistungsfähigkeit kann die Folge sein. Einige Erkrankte leiden unter massiven Spätfolgen - nicht nur in der Lunge, sondern auch in anderen Organen. Um sie wieder auf den Alltag vorzubereiten, benötigen sie eine intensive Nachsorge. Für eine spezielle Reha gibt es gewisse Voraussetzungen, in der Klink erfolgt zunächst ein Belastungstest.

17 Neuinfektionen im Land Bremen verzeichnet - Inzidenz leicht gestiegen

Im Land Bremen stieg die Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI leicht auf 62,8 (Vortag: 63,2). Für die Stadt Bremen lag der Wert bei 58,7, in Bremerhaven bei 73,9. Es wurden 17 neue Infektionen und ein Todesfall gezählt.

Indische Mutation in SH: Infizierte in verschärfter Quarantäne

Gestern wurde bekannt, dass in Schleswig-Holstein erstmals die indische Mutation des Coronavirus festgestellt worden ist. Ein Reiserückkehrer aus Indien sowie drei Familienmitglieder haben sich mit der Virusvariante infiziert. Alle vier sind in einer verschärften Qurantäne. Die Sprecherin des Kreises Pinneberg, Silke Linne, sagte: "Es wird nochmal ganz genau geguckt, dass es wirklich gar keine Kontakte gibt." Weitere Ansteckungen habe es offenbar nicht gegeben.

Amrum ab Pfingstmontag wieder Drehkreuz für Ausflüge nach Helgoland

Urlauber etwa auf Föhr, Hooge, Amrum und Sylt haben von Pfingstmontag an weitere Möglichkeiten, einen Tagesausflug nach Helgoland zu unternehmen. Montags bis freitags bringt der Katamaran «Adler Cat» Gäste auf Deutschlands einzige Hochseeinsel, wie die Reederei Adler-Schiffe mitteilte. Wittdün auf Amrum diene dabei als Drehkreuz für die Tagesausflüge mit Schiffen der Reederei ab Dagebüll, Nordstrand, Hooge, Föhr, Sylt und Amrum. Corona-bedingt ist etwa der Zustieg ausschließlich mit einem tagesaktuellen, negativen Corona-Test oder einem nachgewiesenen, vollständigen Impfschutz möglich. Außerdem besteht Maskenpflicht. Zudem müssen unter anderem die Kontaktdaten aller Fahrgäste vor Fahrtantritt angegeben werden.

Ärzteverband in Tokio fordert Absage der Olympischen Spiele

Der Ärzteverband in Tokio plädiert wegen der Corona-Pandemie dafür, die Olympischen Sommerspiele (23.7. bis 8.8.) abzusagen. Die Krankenhäuser der japanischen Hauptstadt hätten nahezu keine Kapazität mehr, teilte der Verband mit. "Wir rufen die Regierung dringend auf, das Internationale Olympische Komitee davon zu überzeugen, dass das Abhalten der Spiele schwierig ist und es zu dem Schluss kommen sollte, sie abzusagen", heißt es in einem Brief an Ministerpräsident Yoshihide Suga. Japans Regierung hatte den Corona-bedingten Notstand unter anderem in Tokio bis zum 31. Mai verlängert.

238 neue Fälle in Niedersachsen - Inzidenz bei 56

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat 238 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Niedersachsen gemeldet (Vortag: 242, Vorwoche: 465). Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landesdurchschnitt sinkt auf 56,3 Fälle je 100.000 Einwohner (Vortag: 59,1, Vorwoche: 84,3). Landesweit wurde laut RKI innerhalb eines Tages 17 weitere Todesfälle registriert. Die Gesamtzahl der Menschen, die in Niedersachsen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, steigt damit auf 5.491. Seit dem Beginn der Pandemie wurden in Niedersachsen 252.575 Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen.

RKI meldet 4.209 Neuinfektionen bundesweit - Inzidenz unter 80

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist erneut leicht gesunken. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden in den vergangenen sieben Tagen bundesweit 79 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner nachgewiesen (Vortag: 83,1,). Sachsen (105) und Thüringen (118) sind die einzigen Bundesländer über der Schwelle von 100, ab der die "Bundes-Notbremse" gilt. Wie das RKI weiter mitteilte, wurden innerhalb eines Tages 4.209 Neuinfektionen registriert -2.713 weniger als vor einer Woche. Außerdem wurden 221 neue Todesfälle nach Infektionen mit dem Coronavirus verzeichnet (gesamt: 86.381).

Ärzte fordern mehr Impfstoff und Geduld

Aufgrund des zum 7. Juni angekündigten Endes der Impfpriorisierung rücken die niedergelassenen Ärzte in den Fokus. Sie fordern mehr Impfstoff, um die jetzt schon riesige Nachfrage bedienen zu können. So hofft der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, auf deutlich steigende Liefermengen. Das Ende der Priorisierung mache "die Arbeit der niedergelassenen Kolleginnen und Kolleginnen leichter". Grundvoraussetzung sei aber, "dass ausreichend Impfstoffe da sind", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ähnlich argumentiert der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbands, Ulrich Weigeldt: "Ansonsten nämlich geht die Rechnung nicht auf." Er bat die Patienten um Geduld und um Nachsicht, "dass es auch künftig höchstwahrscheinlich zu Wartezeiten kommen wird".

MV-Gesundheitsminister begrüßt Ende der Impfpriorisierung

Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) hat das angekündigte Ende der Impfpriorisierung zum 7. Juni begrüßt. Er sprach von einer "zum jetzigen Zeitpunkt notwendigen Entscheidung". Bald könne die breite Masse der Bevölkerung erreicht werden. Es gebe nun immer mehr Menschen im Land, die ein Impfangebot bekommen hätten beziehungsweise ein Angebot bekommen würden. "Unser Ziel ist es, Herdenimmunität herzustellen", sagte Glawe. Noch sei allerdings Geduld gefragt.

Bürgerbeauftragter von MV: "Mehr Freiheit ist möglich"

Der Bürgerbeauftragte von Mecklenburg-Vorpommern, Matthias Crone, fordert mehr Lockerungen von Corona-Beschränkungen. Weniger Infektionen mit dem Coronavirus und eine zunehmende Zahl von Impfungen würden mehr Freiheiten erlauben, sagte Crone. So sollten etwa alle Schüler wieder in den Regelunterricht zurückkehren. Auch die Einreise nach MV solle erleichtert und die Kontaktbeschränkungen gelockert werden. Crone berichete von einer "anhaltenden Flut von Beschwerden" über die Einschränkung von Rechten, die ihn erreichten.

Hamburger Museen und Ausstellungshäuser öffnen wieder

Nach monatelanger Schließung dürfen die Hamburger Museen und Ausstellungshäuser heute wieder für Besucher öffnen. Voraussetzungen sind neben einem umfassenden Hygienekonzept auch Test- oder Impfnachweise sowie die Sicherstellung einer Kontaktnachverfolgungsmöglichkeit, teilte die Kulturbehörde mit. Besucher müssen einen negativen PCR-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf, oder einen höchstens 12 Stunden alten Schnelltest. Kinder unter sechs Jahren sind davon ausgenommen. Es gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Auch muss die Zahl der Besucher entsprechend der Größe der Fläche begrenzt werden.

Inzidenzwert in SH sinkt auf unter 35

In Schleswig-Holstein ist die Sieben-Tage-Inzidenz weiter gesunken. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt nun bei 33,3, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorging (Vortag: 35,1, Vorwoche: 50,2). Die Regionen mit der höchsten Inzidenz sind Kiel (62,4) und der Kreis Herzogtum Lauenburg (47,0). Am niedrigsten sind die Werte in Flensburg (14,4) und im Kreis Schleswig-Flensburg (16,9). 73 Neuinfektionen wurden gemeldet, sieben mehr als am Vortag, aber 63 weniger als in der Vorwoche. Es gibt einen weiteren gemeldeten Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19.

