Stand: 01.03.2021 06:00 Uhr Corona-News-Ticker: Friseure dürfen wieder Haare schneiden

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, den 1. März 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die gestrigen Ereignisse können Sie im Blog von Sonntag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Bundesweit dürfen Friseure wieder Haare schneiden

In MV und SH öffnen Gartencenter

Fünf Hausärzte in Niedersachsen beginnen mit Impfungen in Praxen

Vorpommern-Rügen: Impfungen an weiteren Standorten möglich

96 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

Öffnungen: Friseure bundesweit, Gartencenter in SH und MV

Die Zeit der Lockdown-Frisuren neigt sich dem Ende entgegen: Von heute an dürfen Friseure bundesweit Kunden wieder die Haare schneiden. Zudem können in Mecklenburg-Vorpommern in Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 und darunter auch Kosmetiker, Fußpfleger und Nagelstudios von heute an wieder Kunden empfangen. Im Nachbarland Schleswig-Holstein dürfen Zoos und Wildparks sogar wieder Besucher empfangen. Grünes Licht gibt es ebenso für bestimmte Sportmöglichkeiten - auch drinnen - sowie für Nagelstudios. Sowohl in Mecklenburg-Vorpommern als auch in Schleswig-Holstein öffnen Gartencenter ihre Türen für die Kunden.

Fünf Hausärzte in Niedersachsen beginnen mit Impfungen in Praxen

Niedersachsen geht neue Wege bei den Corona-Impfungen: Fünf Hausärzte erproben von heute an die Impfung von unter 65-jährigen Menschen in ihren Praxen. Gestartet wird in den Landkreisen Leer, Wesermarsch und Uelzen sowie in Stadt und Region Hannover. Bei welchen Ärzten genau geimpft wird, wollen die Kreise zunächst nicht öffentlich bekannt geben, damit die Abläufe dort nicht durch einen Run auf die Praxen durcheinander gebracht werden. Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) hatte dazu erklärt, die Probeläufe dienten dazu, Logistik und Lagerung der Impfstoffe und technische Abläufe durchzuspielen. Voraussichtlich ab April könnten dann deutlich mehr Praxen in Niedersachsen mit im Boot sein.

Vorpommern-Rügen: Impfungen an weiteren Standorten möglich

Ab heute nehmen im Landkreis Vorpommern-Rügen zusätzlich zum Impfzentrum Stralsund nacheinander vier Außenstellen den Betrieb auf. Den Auftakt macht heute der Standort in Bad Sülze. Am Dienstag folgt Bergen auf Rügen, am Mittwoch Grimmen, und am Donnerstag startet der Betrieb in der Außenstelle Ribnitz-Damgarten. Die neuen Standorte können laut Landkreis bereits über das Buchungssystem des Landes gebucht werden. Sie werden nach Angaben des Landkreises in Anwesenheit des ärztlichen Leiters nacheinander in Betrieb genommen, um organisatorischen Problemen vorzubeugen.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein wieder bei 50,0

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 96 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Vor einer Woche waren es am gleichen Tag 112 Fälle. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz liegt landesweit bei 50,0 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. 279 Patienten werden in schleswig-holsteinischen Krankenhäusern behandelt. Intensivmedizinische Behandlung brauchen 78 Menschen, 60 mit Beatmung.

Corona-Ticker am Montag startet

Auch am heutigen Montag, 1. März, hält Sie das Team von NDR.de über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem auch Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen im Norden vom Sonntag: 740 in Niedersachsen, 209 in Schleswig-Holstein, 126 in Hamburg, 67 in Mecklenburg-Vorpommern und 51 im Bundesland Bremen. Bundesweit: 7.890