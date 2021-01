Stand: 26.01.2021 06:32 Uhr Corona-News-Ticker: Erste Zweitimpfungen im Hamburger Impfzentrum

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, den 26. Januar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Erste Zweitimpfungen im Hamburger Impfzentrum

"Coronavirus-Update" : Heute Nachmittag neue Podcast-Folge mit Virologin Sandra Ciesek

Schleswig-Holstein registriert 111 neue Coronavirus-Fälle

RKI: Bundesweit 6.408 Neuinfektionen und 903 weitere Todesfälle bestätigt

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Schleswig-Holstein will heute Fahrplan für Lockerungen vorlegen

Bund und Länder haben den Lockdown bis zum 14. Februar verlängert. Aber wie geht es danach weiter? Die Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein arbeitet an einer Öffnungsstrategie, die sie heute vorstellen will. D

RKI meldet 6.408 Neuinfektionen und 903 weitere Todesfälle

emnach soll es mehrere Lockerungsstufen geben, die sich an der Sieben-Tage-Inzidenz orientieren. Wird ein bestimmter Wert unterschritten, sind erste Öffnungen möglich - weitere könnten nach 14 Tagen folgen, wenn die Zahl stabil bleibt. Nach den heutigen Beratungen mit dem Kabinett will Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) in einer Pressekonferenz weitere Details bekannt geben. NDR.de überträgt die PK ab 15 Uhr im Video-Livestream

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 6.408 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Am vergangenen Dienstag waren 11.369 neue Fälle gemeldet worden. Der Trend sinkender Neuinfektionen setzt sich also fort. Außerdem bestätigte das RKI heute früh 903 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Insgesamt sind seit dem Beginn der Pandemie nun 52.990 Todesfälle registriert worden. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) ging laut RKI auf 107,6 zurück. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert liegt laut aktuellem RKI-Lagebericht bei 0,95 (Vortag: 1,01). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 95 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Lockdown schürt Ängste und Depressionen

Vielen Menschen macht die Krise psychisch zu schaffen. Das macht sich auch in Kliniken bemerkbar. Im Zentrum für Psychologische Psychotherapie der Uni Greifswald stehen beispielsweise fünfmal mehr Menschen auf der Warteliste als vor Beginn der Corona-Krise. Eine Kurzzeit-Therapie soll nun Abhilfe schaffen. Doch was kann man außerdem tun, um sich von einer Lockdown-Depression zu befreien?

VIDEO: Corona: Mehr Ängste und Depressionen durch Lockdown (11 Min)

Neue Folge vom Coronavirus-Podcast mit Virologin Ciesek

H

Weitere Informationen Coronavirus-Update: Alle Folgen Der Virologe Christian Drosten liefert im Podcast Coronavirus-Update Expertenwissen - zusammen mit Virologin Sandra Ciesek. Hier alle Folgen in der Übersicht. mehr

Erste Zweitimpfungen im Hamburger Impfzentrum

eute Nachmittag gibt es eine neue Folge des NDR Info Podcasts "Coronavirus-Update" . NDR Info Wissenschaftsredakteurin Korinna Hennig spricht mit der Virologin Sandra Ciesek aus Frankfurt/Main über aktuelle Entwicklungen in der Corona-Pandemie.

Drei Wochen nach der Inbetriebnahme des zentralen Hamburger Impfzentrums in den Messehallen werden dort heute die ersten Zweitimpfungen vorgenommen. Mit 500 dafür vorgesehenen Terminen pro Tag werde die Zahl der täglichen Impfungen damit verdoppelt, sagte ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg, die das Impfzentrum für die Stadt betreibt. Bislang wurden laut Kassenärztlicher Vereinigung etwa 11.000 Erstdosen verabreicht. Termine für Erst- und Zweitimpfungen sind bereits bis Mitte Februar vergeben. Wegen eines Lieferengpasses bei den Impfstoffherstellern werden derzeit keine neuen vergeben.

In Hamburger Pflegeeinrichtungen werden Zweitimpfungen bereits seit mehr als einer Woche durchgeführt. Experten gingen davon aus, dass eine erste Impfung nur einen etwa 50-prozentigen Schutz bringe, sagte ein Sprecher der Gesundheitsbehörde. Erst mit der Verabreichung der zweiten Dosis wird laut Hersteller der angegebene Wirkungsgrad von mehr als 90 Prozent erreicht.

Weitere Informationen Bislang knapp 40.000 Corona-Schutzimpfungen in Hamburg Die Impfquote in der Hansestadt stieg nach jüngsten Angaben des Robert Koch-Instituts auf zwei Prozent. mehr

111 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein bestätigt

In Schleswig-Holstein sind innerhalb eines Tages 111 neue Corona-Fälle registriert worden. Eine Woche zuvor waren 219 Neuinfektionen gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank von 94,1 auf 89,7. Das teilte das Gesundheitsministerium in Kiel mit. Die Zahl der Todesfälle stieg um 14 auf 769. Bislang gibt es in Schleswig-Holstein 33.957 nachgewiesene Corona-Infektionen seit Beginn der Corona-Pandemie vor knapp einem Jahr.

NDR.de-Ticker am Dienstag startet

Auch am heutigen Dienstag, 26. Januar 2021, hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen im Norden vom Montag: Schleswig-Holstein meldet 139 Fälle, Niedersachsen 457, Hamburg 201, Mecklenburg-Vorpommern 107 und das Bundesland Bremen 32. Bundesweit 6.729.