Stand: 03.06.2021 13:28 Uhr Corona-Ticker: Bundesweit zweithöchster Tageswert bei Impfungen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 3. Juni 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:

Am Mittwoch bundesweit 1,2 Millionen Impfungen

Emden mit bundesweit höchster Inzidenz

Schleswig-Holstein: Neues Verfahren für Impftermin-Vergabe startet

RKI: Virusvariante Alpha bleibt dominierend

HSV muss 60 Millionen Euro Umsatzminus hinnehmen

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 320 Fälle in Niedersachsen, 74 in Schleswig-Holstein, 78 in Hamburg - 4.640 bundesweit

Ludwigslust: Kleines Fest im großen Park noch kleiner

Das Kleine Fest im großen Park in Ludwigslust - einer der stärksten Publikumsmagnete der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern - findet in diesem Jahr pandemiebedingt als "Kleines Bühnenfest" und an drei statt zwei Tagen statt. Auf drei separaten Bühnen im Ludwigsluster Schlosspark werden drei jeweils 90-minütige Programme gezeigt, wie Festspiele-Intendantin Ursula Haselböck am Donnerstag in Ludwigslust ankündigte. Die Shows sollen am 6. und 8. August zwei Mal am Tag laufen, am 7. August drei Mal. In normalen Jahren zählt das Fest etwa 18.000 Besucher. Im vergangenen Sommer fiel es aus. Karten von 2020 könnten für das Kleine Bühnenfest umgetauscht werden, sagte Haselböck. Die Tickets gälten dann für eine der drei Bühnenshows. Die Platzkapazität jetzt beträgt an allen drei Tagen zusammen 16.100.

Hamburg: Impfung im Jobcenter

Im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg findet heute eine Corona-Impfaktion im Jobcenter statt. Rund 600 Menschen, die dort Hartz IV beziehen, bekommen ihre Spritze von einem mobilen Impfteam direkt in der Behörde. Mit dem Pilotprojekt sollen mehr Menschen auch in ärmeren Vierteln erreicht werden.

Knapp 1,2 Millionen Deutsche an einem Tag geimpft

Am Mittwoch sind in Deutschland fast 1,2 Millionen Menschen gegen Corona geimpft worden. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts ist das der zweithöchste Wert an einem Tag. Der Tagesrekord liegt demnach bei rund 1,4 Millionen Dosen (12. Mai). Bislang wurden insgesamt 52,8 Millionen Impfdosen verabreicht. Demnach sind bisher 44,6 Prozent (37,1 Millionen) der Menschen mindestens einmal und 19,6 Prozent (16,3 Millionen) vollständig geimpft. Während die anderen Nordländer im Bundesvergleich der Erstimpfquoten die Plätze drei bis sechs belegen, ist Hamburg mittlerweile auf den drittletzten Platz abgerutscht, wie unsere Datentabelle zeigt.

78 neue Fälle in Hamburg - Inzidenz stagniert

In Hamburg sind innerhalb eines Tages 78 Corona-Infektionen gemeldet worden. Gestern waren es 49, heute vor einer Woche 79. Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt damit nach Angaben der Gesundheitsbehörde wie gestern bei 23.7 Neuinfektionen pro 100.00 Einwohner. Eine weitere infizierte Person starb, damit sind es nun insgesamt 1.566 Todesfälle in der Hansestadt. 86 Covid-19-Patientinnen und Patienten werden aktuell im Krankenhaus behandelt, 41 davon auf der Intensivstation.

Niedersachsens Vereine rufen zum Sporttreiben im Sommer auf

Eine gemeinsame Aktion niedersächsischer Sportvereine will Menschen nach monatelanger Corona-Pause wieder in Bewegung bringen. "Vom 17. Juli soll in diesem Jahr der Startschuss für einen ganzen Sommer des Sports ausgehen", sagte Sportminister Boris Pistorius als Schirmherr der Aktion. Er sei genauso wie alle Sportlerinnen und Sportler froh, dass es nach den Einschränkungen wieder losgehe, betonte der SPD-Politiker. Zum Auftakt des #sportVEREINtuns-Sommers am 17. Juli soll es Live-Übertragungen, einen Bewegungs-Flashmob sowie Online-Angebote verschiedener Vereine geben. Der ursprünglich für den 10. Juli geplante Tag des Sports in Cuxhaven wurde pandemiebedingt ins Jahr 2022 verschoben. Informationen zum Tag der Bewegung und zur gesamten Sommer-Aktion gibt es unter www.sportvereintuns.de.

Ein Jahr Corona-Konjunkturpaket: Was hat's gebracht?

Vor einem Jahr beschloss die Bundesregierung ein 130 Milliarden Euro schweres Konjunkturpaket, um die Corona-Folgen für die Wirtschaft zu lindern. Insgesamt ging es um mehr als 50 Maßnahmen, etwa öffentliche Investitionen in E-Mobilität, die Überbrückungshilfe für kleine Firmen oder 300 Euro Kinderbonus. Kernstück war die zeitweise Absenkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent. Was hat der von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) geprägte "Wumms" gebracht? Martin Polansky aus dem ARD-Hauptstadtstudio analysiert für tagesschau.de die Wirkung des Konjunkturpakets.

Corona-Karte jetzt mit veränderter Farbgestaltung

In eigener Sache: Wir haben die Einfärbung der Corona-Karte zu den Inzidenzwerten der Landkreise angepasst. Aufgrund der sinkenden Inzidenzzahlen war die Farbe stellenweise so hell, dass sowohl die Grenzen der Landkreise als auch die Zahlen, die beim Nutzen bei der "Mouse-over-Funktion" eingeblendet werden, zum Teil kaum noch sichtbar waren. Das haben wir nun verbessert.

HSV rechnet mit Umsatzminus von mehr als 60 Millionen Euro

Die Corona-Pandemie wird dem Fußball-Zweitligisten Hamburger SV die Bilanz des Geschäftsjahres 2020/21 verhageln. "Mittlerweile beträgt der durch Corona bereits realisierte oder noch zu erwartende Umsatzeinbruch für den HSV mehr als 60 Millionen Euro", sagte Finanzvorstand Frank Wettstein in einem Interview auf der Homepage des Vereins. In akuter Gefahr sieht Wettstein den einstigen Bundesliga-Dino aber nicht: "Bisher gelang uns der Ausgleich zu jeweils einem Drittel aus Finanzierungsmaßnahmen, aus Kostenreduktionen und zu Lasten unserer angesparten Reserven." Das lasse sich aber nicht "ins Unendliche" fortsetzen. Mit einem schnellen Ende der Corona-Auswirkungen auf den Profi-Fußball rechnet Wettstein nicht: "Zu Beginn der Pandemie habe ich die These aufgestellt, dass die Folgen über fünf Jahre nachwirken können. Diese Einschätzung hat sich nicht geändert, vielleicht war sie sogar zu optimistisch."

KVN befürchtet Andrang der Impfwilligen

Hausärzte in Niedersachsen blicken offenbar mit Sorge auf die Aufhebung der Impfpriorisierung in der Corona-Pandemie am kommenden Montag. Die Kassenärztliche Vereinigung in Niedersachsen (KVN) fürchtet einen Andrang in den Praxen, wie die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtet. Gleichzeitig würde für die erste Junihälfte nicht mehr Impfstoff in Niedersachsen erwartet. Dazu komme, dass auch das Impfangebot an Kinder und Jugendliche bereits am Montag greift, sagte KVN-Sprecher Detlef Haffke der Zeitung. Bereits jetzt sei die Nachfrage nach Covid-Schutzimpfungen in den Praxen riesig - bei 90 Prozent der Anfragen an die Ärzte gehe es um Impfwünsche, sagte Haffke.

Emden mit bundesweit höchster Inzidenz

Die kreisfreie Stadt Emden in Ostfriesland verzeichnet heute den höchsten Corona-Inzidenzwert in ganz Deutschland. Zwar liegt die Sieben-Tage-Inzidenz mit 128,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner etwas niedriger als gestern (138,2) - im Landkreis Hildburghausen in Thüringen mit dem bisherigen Höchstwert fiel der Rückgang aber noch stärker aus (126,6). Nach Angaben der Emder Stadtverwaltung sind viele Fälle vor allem drei Infektionsherden zuzuordnen. Darunter sind etwa Ansteckungen in einer Pflegeeinrichtung und in einem Betrieb. Die Stadt mit 50.000 Einwohnern, die seit Längerem mit einem auffallend starken Infektionsgeschehen zu tun hat, verwies zuletzt auch auf die rechnerischen Schwankungen der hochgerechneten Inzidenz. Bis auf Emden und den Landkreis Diepholz (51,1) registrierten alle Kommunen in Niedersachsen Werte unter der Schwelle von 50.

Aktion "Deutschland spricht" auch zum Impfen von Jugendlichen

Mit Blick auf die Bundestagswahl am 26. September beteiligt sich der NDR an der Aktion "Deutschland spricht". Sie bringt Menschen für ein Gespräch zusammen, die bei politischen Themen unterschiedlicher Meinung sind. Die Idee: Wir können eine andere Person nur verstehen, wenn wir mit ihr reden. Argumente der Gegenseite können wir nur nachvollziehen, wenn wir die Gegenseite kennenlernen. Sie wollen gerne mit jemandem diskutieren, dessen Ansichten sie bisher gar nicht nachvollziehen können? Machen Sie mit!

RKI: Virusvariante Alpha bleibt dominierend

Die vor einigen Wochen als besorgniserregend eingestufte Corona-Variante Delta (B.1.617.2) spielt in Deutschland nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) weiter eine untergeordnete Rolle. Ihr Anteil an untersuchten Proben aus der Woche vom 17. bis 23. Mai betrug 2,1 Prozent. In den Wochen zuvor hatte der Anteil leicht, aber beständig zugenommen, auf bis zu 2,4 Prozent. Die zuerst in Indien festgestellte Mutante hat damit den RKI-Daten zufolge in Deutschland den zweitgrößten Anteil, allerdings mit enormem Abstand: Alpha (B.1.1.7) kommt auf rund 93 Prozent. Diese in Großbritannien entdeckte Variante breitete sich seit Ende 2020 international stark aus.

MV: Tourismusbranche bereitet sich auf morgige Öffnung vor

Ab morgen können die Hoteliers und Ferienwohnungsanbieter in Mecklenburg-Vorpommern wieder Gäste aus anderen Bundesländern empfangen. Die Branche bereitet sich vor, der ADAC warnt bereits vor Staus.

Inzidenz in Niedersachsens sinkt auf 24,4

In Niedersachsen sind binnen eines Tages 320 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Das Robert Koch-Institut meldete zudem 14 weitere Todesfälle registriert. Die Gesamtzahl der Menschen, die in Niedersachsen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, steigt damit auf 5.645. Seit dem Beginn der Pandemie wurden in Niedersachsen 258.893 Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landesdurchschnitt sinkt von 26,2 am Vortag auf 24,4 Fälle je 100.000 Einwohner.

Weitere Informationen Corona in Niedersachsen: Inzidenz sinkt wieder auf 24,4 Wir sind noch nicht durch mit Corona: Das Robert-Koch-Institut meldet 320 neue Infektionen und 14 weitere Todesfälle. mehr

Mobiler Freizeitpark in Lingen wird eröffnet

Mit einem mobilen Freizeitpark soll in Lingen in einer der ersten Städte in Deutschland wieder Jahrmarktatmosphäre herrschen. Von heute (15 Uhr) bis zum 27. Juni ist der Park geöffnet. Knapp 50 Schausteller und Marktbeschicker hätten ihre Geschäfte direkt neben den Emslandhallen aufgebaut, sagte Marktmeister Carsten Schüer. Für einen mobilen Freizeitpark gelten in Niedersachsen die gleichen Regeln wie für einen festen Freizeitpark. Im Unterschied zu einem Jahrmarkt oder einer Kirmes muss das Gelände komplett eingezäunt sein. Außerdem gelten die aktuellen Corona-Vorschriften - Abstandsregeln müssen eingehalten werden und Masken dort getragen werden, wo Abstand nicht möglich ist.

Impfaktion auf MV Werft Wismar geplant

Die Schiffbaugruppe MV Werften hat für Sonntag kommender Woche (13. Juni) zu einer Impfaktion auf ihrer Werft in Wismar eingeladen. Es sei ein öffentlicher Termin mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson, sagte ein Sprecher. Jeder Bürger könne sich auf einem Internetportal für einen Termin anmelden. Den Angaben zufolge stehen knapp 1.900 Impfdosen zur Verfügung. Die Impfungen sollen in der Betriebskantine stattfinden. Beim Impfstoff von Johnson & Johnson ist nur eine Impfung notwendig.

RKI: 4.650 Neuinfektionen - Inzidenz nun bei 34,1

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 4.640 Corona-Neuinfektionen gemeldet (Vortag: 4.917 / Vorwoche: 6.313). Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit bundesweit 34,1 an (Vortag: 36,8; Vorwoche: 41). Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 166 neue Todesfälle verzeichnet (Vorwoche: 269 / gesamt: 88.940). Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.692.468 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI bei 0,83 (Vortag: 0,77). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 83 weitere Menschen anstecken.

SH: Neues Verfahren für Impftermin-Vergabe startet

Die Vergabe der Termine in den Impfzentren hat für viel Frust in Schleswig-Holstein gesorgt: Zehntausende Nutzer gingen immer wieder leer aus. Heute startet deshalb ein neues Verfahren. Interessierte können sich ab 9 Uhr verbindlich für ein Impfzentrum registrieren. So entsteht für jedes Impfzentrum eine Liste. Wenn neue Termine zu vergeben sind, wird diese Liste abgearbeitet. Das heißt: Wer dran ist, bekommt per E-Mail einen Termin in seinem Wunsch-Impfzentrum zugewiesen.

Pro und Kontra: Braucht es ein Homeoffice-Gesetz?

Unternehmer-Verbände lehnen einen gesetzlichen Anspruch auf Homeoffice nach der Corona-Pandemie ab. Jeder Betrieb solle selbst entscheiden, was am besten funktioniert. Gewerkschaften hingegen fordern verbindliche Regeln.

Hamburg öffnet Hallenbäder nur für Schwimmkurse

Ab Montag öffnen die Hamburger Hallenbäder für Schwimmkurse für Kinder und Jugendliche. In der Corona-Zeit habe ein ganzer Jahrgang nicht schwimmen gelernt, sagte Heiko Mählmann, Chef der DLRG Hamburg, im Gespräch mit dem Hamburg Journal. "Schon bevor die Corona-Pandemie gestartet ist, hatten wir Wartezeiten von einem Jahr und länger. Jetzt muss man vielleicht zwei Jahre warten." Laut Bäderland sollen in der Sommerzeit viermal mehr Kurse stattfinden als im Normalfall. Die Hallenbäder dürfen ausschließlich für Schwimmlernkurse von der Wassergewöhnung bis Bronze öffnen. Die Freibäder sind für alle geöffnet.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 16,9

In Schleswig-Holstein ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Zahlen auf 16,9 gesunken. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervor. Am Vortag hatte der Wert bei 18,0 gelegen, vor einer Woche bei 21,8. Landesweit kamen innerhalb eines Tages 74 neu gemeldete Infektionen hinzu, eine Woche zuvor waren es 104. Zwei weitere Todesfälle wurden verzeichnet - damit stieg die Zahl auf 1.597.

Corona-Live-Ticker am Donnerstag startet

Schönen guten Morgen! Die Redaktion von NDR.de hält Sie auch heute, am Donnerstag, 3. Juni, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Blog finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.