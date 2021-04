Stand: 24.04.2021 07:07 Uhr Corona-News-Ticker: "Bundes-Notbremse" startet überall anders

Start der "Bundes-Notbremse": Länder setzen Regeln unterschiedlich um

HH: Lockerungen für geimpfte Bewohner von Altenheimen treten in Kraft

Mehr Nichtschwimmer wegen geschlossener Schwimmbäder

Neuinfektionen im Norden: 352 in Schleswig-Holstein

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Für die Hamburger Altenheime gelten von heute an gelockerte Kontaktbeschränkungen. Vollständig geimpfte Bewohner dürfen sich untereinander wieder ohne Maske und Mindestabstand treffen, wie aus der neuen Corona-Verordnung des Senats hervorgeht. Sie brauchen sich auch nicht mehr routinemäßig testen zu lassen. Das geimpfte Pflegepersonal muss nur noch einen Schnelltest pro Woche machen. Besucher müssen sich indes weiterhin testen lassen, dürfen aber wie vor der Pandemie täglich kommen. Bewohner haben das Recht, in der Regel zwei Besucher gleichzeitig zu empfangen. Diese müssen sich vorher anmelden. Bei vollständigem Impfschutz der Bewohner sind auch nähere körperliche Kontakte erlaubt. Nach Angaben der Sozialbehörde gibt es in Hamburg 150 stationäre Pflegeeinrichtungen für Senioren

352 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind 352 weitere Corona-Infektionen amtlich registriert worden. Das sind 68 weniger als gestern und 75 mehr als am Sonnabend vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner gibt das Land aktuell mit 75,8 an. Gestern lag der Wert bei 73,5. Schleswig-Holstein ist das einzige Bundesland, in dem die Zahl der Infektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche unter 100 liegt.

Geschlossene Bäder: Probleme für Nicht- und Rettungsschwimmer

Wegen Corona-bedingt geschlossener Schwimmbäder liegt auch die Schwimmausbildung brach - ebenso wie die Ausbildung von Rettungsschwimmern. In einigen Bädern können Familien für sich Schwimmzeiten buchen, damit die Kinder nicht alles wieder verlernen, was sie sich im Schwimmkurs schon angeeignet hatten.

VIDEO: Geschlossene Bäder: Probleme für Nicht- und Rettungsschwimmer (4 Min)

"Bundes-Notbremse": Länder setzen Regeln unterschiedlich um

Seit heute ist die "Bundes-Notbremse" in Kraft, die bei bestimmten Corona-Infektionszahlen automatisch Einschränkungen des öffentlichen Lebens vorschreibt. Doch da sich viele Bundesländer nicht an die Vorgaben des Bundes halten wollen, sondern an eigenen - in vielen Bereichen strengeren - Regeln festhalten, gibt es weiter Diskrepanzen. Uneinigkeit gibt es auch bei den maßgeblichen Inzidenzzahlen: Im Gesetz des Bundes steht als Referenz die vom Robert Koch-Institut ermittelte 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner. Hamburg will als Maßstab die vom Landesgesundheitsamt herausgegebenen Zahlen verwenden, die in der Regel höher liegen als die RKI-Zahlen. Ein Überblick über die Umsetzung der Bundes-Notbremse in Norddeutschland:

