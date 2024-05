Tourismusbranche in MV zufrieden: Viele Urlauber über Pfingsten Stand: 20.05.2024 16:37 Uhr Der Landestourismusverband zieht nach dem langen Pfingstwochenende eine positive Bilanz. Demnach sei die Buchungslage gut gewesen. Das Wetter und viele Angebote im Kultur- und Eventbereich haben die Touristen nach MV gelockt.

Man erkennt es an den vielen unterschiedlichen Kennzeichen, die durchs Land fahren: Entlang der Ostseeküste waren über das lange Pfingstwochenende wieder viele Urlauber zu Gast. Auch die Zahlen sprechen eine ähnliche Sprache. Laut einer Umfrage bei den Hotels und Gaststätten zeigt sich eine Buchungslage von etwa 75 Prozent. Mit dem Ergebnis ist der Geschäftsführer des Landestourismusverbandes, Tobias Woitendorf, zufrieden.

Positive Bilanz trotz gestiegener Preise und Arbeitskräftemangel

Rund 350.000 Übernachtungsgäste hätten ihren Pfingsturlaub in Mecklenburg-Vorpommern verbracht, so Woitendorf. Das entspreche dem Niveau des vergangenen Jahres. Und das trotz gestiegener Preise. Urlauber müssten für Hotelzimmer, Fischbrötchen und Restaurantbesuche tiefer in die Tasche greifen. Außerdem fehlten vor allem in der Gastro-Branche weiter Arbeitskräfte, was den Tourismus im Land weiter vor große Herausforderungen stellt.

Auch Camping-Tourismus in MV läuft gut

Pfingsten gilt auch für Camper als Startschuss in die neue Saison. Laut Landestourismusverband ist auch der gut gelungen. Vor allem in den vergangenen zwei, drei Jahren, sei Mecklenburg-Vorpommern für Touristen mit dem eigenen Wohnmobil immer attraktiver geworden, so Woitendorf.

Viele Veranstaltungen über Pfingsten

Dass es über Pfingsten so viele Touristen nach Mecklenburg-Vorpommern verschlagen hat, liegt für Woitendorf zum einen an dem sommerlichen Wetter, aber auch an den vielen Kultur-Angeboten. So hätten sich auch viele kurzentschlossene Gäste für einen Besuch in MV entschieden. Neben der 30. Auflage von "KunstOffen", haben beispielsweise zum Deutschen Mühlentag an Pfingstmontag auch 22 Mühlen im ganzen Land geöffnet.

