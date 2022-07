Stand: 27.07.2022 16:46 Uhr Corona-News-Ticker: Biontech testet neuen Impfstoffkandidaten

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 27. Juli 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Biontech und Pfizer starten Studie zu neuem Impfstoffkandidaten

Zwei neue Studien vermuten Ausbruch des Virus auf Tiermarkt in Wuhan

Lauterbach kündigt baldiges Corona-Konzept für Herbst an

Niedersachsen hält an fünftägiger Isolationspflicht fest

Krankenhausgesellschaft fordert Ende der Impfpflicht

Aktuelle Fallzahlen im Norden: 3.145 in Schleswig-Holstein , 597 in Hamburg, 12.488 in Niedersachsen , 1.620 in Mecklenburg-Vorpommern

Bundesweite Inzidenz liegt bei 652,0

Mecklenburg-Vorpommern verzeichnet 1.620 neue Fälle

Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen ist in Mecklenburg-Vorpommern seit Dienstag um 1.620 Fälle gestiegen. Den Angaben des Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) zufolge sind das 203 Fälle weniger als vor einer Woche. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie liegt bei 2.332 (+6), die Hospitalisierungsinzidenz bei 6,3 (+0,3). Demnach befinden sich derzeit 23 Personen (+1) mit Covid-19 auf einer Intensivstation. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche, liegt laut LAGuS bei 6,3 (+0,3).

Ersatzkassen-Verband kritisiert Kassenärztliche Vereinigung

Der Verband der Ersatzkassen (vdek) wirft der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) eine unverantwortliche Corona-Politik vor. "Ihr Vorschlag, positiv getestete, symptomfreie Personen nicht zu isolieren, gefährdet unnötig weitere Bevölkerungsgruppen, vor allem die Risikogruppen", schreibt der ehrenamtliche vdek-Vorsitzende Uwe Klemens in einem offenen Brief an KBV-Chef Andreas Gassen. Dieser hatte sich am Wochenende dafür ausgesprochen, die Isolationspflicht aufzuheben, um Personalengpässe zu entschärfen. Ähnlich hatte die FDP argumentiert. Die Vorstöße stießen auf Kritik, allen voran bei Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD)

Biontech und Pfizer starten Studie zu neuem Corona-Impfstoffkandidaten

Der Mainzer Corona-Impfstoffhersteller Biontech und sein US-Partner Pfizer haben eine Studie zur Wirksamkeit und Sicherheit eines neuen Impfstoffkandidaten gestartet. Das mögliche Vakzin basiert auf derselben mRNA-Technologie wie der bisherige Impfstoff und wird nun in einer klinischen Phase-2-Studie an rund 200 Teilnehmenden im Alter zwischen 18 und 55 Jahren in den USA untersucht, wie die Unternehmen mitteilten. Demzufolge sollen die Probanden mindestens 90 Tage vor der ersten Impfung im Rahmen der Untersuchung eine Auffrischungsdosis mit einem in den USA zugelassenen Corona-Vakzin erhalten haben. Die Dosierung beträgt wie bei dem bestehenden Impfstoff Comirnaty von Biontech und Pfizer für Erwachsene 30 Mikrogramm.

Für diesen "Impfstoffkandidaten der nächsten Generation" sei das Spike-Protein mit dem Ziel angepasst worden, den Umfang der Immunantwort zu erhöhen, um den Schutz vor Covid-19 zu erhöhen. Dies sei der erste einer Reihe von Impfstoffkandidaten mit einem angepassten Design, erläuterten die Unternehmen. Die beiden Partner sprachen von einer langfristigen und wissenschaftsbasierten Impfstoffstrategie, um "potenziell robustere, länger anhaltende und breitere Immunantworten" gegen Corona-Infektionen hervorzurufen. Die Studie soll sechs Monate laufen. Wann mit Ergebnissen zu rechnen ist, steht noch nicht fest.

Lauterbach: Corona-Konzept für Herbst "in sehr kurzer Zeit"

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat eine baldige Verständigung in der Koalition auf ein Konzept zu Corona-Schutzregelungen für den Herbst in Aussicht gestellt. Er rechne mit Ergebnissen "in sehr kurzer Zeit", sagte der SPD-Politiker in Berlin. Die Verhandlungen mit Justizminister Marco Buschmann (FDP) schritten sehr schnell voran. Forderungen nach einem Ende der Isolationspflicht für Corona-Infizierte erteilte Lauterbach erneut eine Absage, da dies die Pandemie nur beschleunigen würde. Es gebe derzeit "keinerlei Anlass, die Isolationsregeln zu verändern". Lauterbach und Buschmann verhandeln über eine Anschlussregelung für die Corona-Bestimmungen im Infektionsschutzgesetz, die am 23. September auslaufen. Sie sind Rechtsgrundlage für Maßnahmen in den Ländern und nennen mögliche Instrumente.

Studien: Ursprung des Virus wahrscheinlich auf Tiermarkt in Wuhan

Zwei neue Studien im Wissenschaftsmagazin "Science" untermauern die Annahme, dass das Coronavirus von einem Tiermarkt der chinesischen Metropole Wuhan stammt. Eine Studie wertete verfügbare zeitliche und örtliche Daten über die allerersten bekannten Corona-Fälle in Wuhan aus. Demnach konzentrierten sich die ersten Fälle unter Händlern, die lebende Tiere verkaufen und deren Kunden. Das Forscher-Team um den renommierten Evolutionsbiologen Michael Worobey betrachtete zudem die Standorte von 155 der ersten Corona-Infektionen in Wuhan. Demnach gruppierten sie sich eng um den Huanan-Markt, während spätere Infektionen sich weit in der Millionen-Metropole verteilten. "Unsere Analysen der verfügbaren Beweise deuten eindeutig darauf hin, dass die Pandemie auf erste menschliche Infektionen von Tieren zurückzuführen ist, die Ende November 2019 auf dem Huanan Markt zum Verkauf standen", so Kristian Andersen, Mikrobiologe am kalifornischen Scripps-Institut, der an der Studie beteiligt war. In der zweiten Studie untersuchten Forscher die genetischen Daten von frühen Corona-Fällen. Auch hier kamen die Wissenschaftler zu dem Ergebnis, dass das Virus wahrscheinlich von Tieren des Huanan-Marktes auf Menschen übersprang.

Ein Expertenteam der Weltgesundheitsorganisation hatte nach einer Reise nach China keine eindeutige Antwort auf die Frage der Herkunft des Coronavirus geben können. Eine weitere Untersuchung vor Ort will China nicht zulassen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diskutieren, ob der Tiermarkt oder ein Labor, das mit Coronaviren experimentierte, der Ursprung der Epidemie sind.

Deutlich weniger Schnelltests in Zentren in Niedersachsen

Die Zahl der Schnelltests ist in Niedersachsen weiter rückläufig. In der vergangenen Woche wurden landesweit noch rund 342.500 Tests gemeldet, drei Wochen zuvor waren es noch knapp 800.000, wie das Landesgesundheitsamt auf dpa-Anfrage mitteilte. In der vergangenen Woche meldeten demnach noch 1.433 Zentren Testergebnisse, drei Wochen zuvor waren es noch 940 Orte mehr. Seit rund einem Monat gibt es kostenlose Bürgertests nur noch für Risikogruppen und einige Ausnahmefälle. Für Tests etwa für Familienfeiern, Konzerte oder Treffen mit Menschen ab 60 werden drei Euro Zuzahlung fällig. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums sagte, ein Großteil der genommenen Schnelltests sei weiterhin kostenlos - in der vergangenen Woche waren es demnach rund 80 Prozent. Die Einführung der Zuzahlung habe zu einem Rückgang der Corona-Tests geführt. Die Zahl der PCR-Tests sei hingegen weitestgehend stabil geblieben

Maskenverweigerer beschädigt Zug

Nach der Aufforderung, eine Maske zu tragen, ist ein Mann in der Nacht im Regionalzug von Kiel nach Neumünster ausgerastet. Nach Angaben der Bundespolizei soll der 36-Jährige die Zugbegleiterin und eine Kollegin aufs Übelste beleidigt, bedroht und sich äußerst aggressiv verhalten haben. Mehrfach zog er laut Polizei die Notbremse und schlug mit einem Nothammer drei Seitenscheiben ein. In Neumünster nahmen Beamte den polizeilich bekannten Mann in Empfang. Ihn erwarten jetzt Strafverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung, Nötigung, Sachbeschädigung und Missbrauch von Nothilfemitteln. Für den Bahnhof Neumünster erhielt er einen Platzverweis. Der Zug wurde so beschädigt, dass er nicht weiterfahren konnte.

Niedersachsen hält an fünftägiger Isolationspflicht fest

Wer sich mit dem Coronavirus infiziert, muss sich in Niedersachsen weiterhin in Isolation begeben. Diese Pflicht soll unverändert fünf Tage betragen, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Hannover sagte. Sollte man danach weiterhin einen positiven Test haben, wird dringend empfohlen, sich täglich zu testen und freiwillig in Isolation zu bleiben, bis ein negatives Testergebnis vorliegt. Die entsprechende Verordnung soll demnach bis zum 27. August verlängert werden. Sie sieht ebenfalls vor, dass ein positiver Corona-Test mit einem PCR-Test abzuklären ist.

Zehn Infektionen bei Vineta-Festspielen

Bei den Vineta-Festspielen auf Usedom mussten bisher zehn Darstellerinnen und Darsteller wegen einer Infektion ersetzt werden. Das teilte die Vorpommersche Landesbühne mit. Das oberste Prinzip sei, keine Vorstellung absagen zu müssen. Auch Regisseur Andreas Flick sei bereits eingesprungen. Die Organisatoren zeigten sich anlässlich der Halbzeitbilanz zufrieden mit den diesjährigen Vineta-Festspielen. Etwa 5.000 Zuschauer und Zuschauerinnen seien bisher gekommen. Man nähere sich den Zahlen von 2019 - vor der Pandemie - an. Wegen der aktuellen Infektionslage seien Zuschauerinnen und Zuschauer allerdings zögerlich beim Kartenkauf. Das Sommertheater auf der Ostseebühne in Zinnowitz läuft noch bis zum 27. August.

Krankenhausgesellschaft fordert Ende der Impfpflicht

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat eine Aufhebung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht gefordert. "Sie weiterzuführen, ist nach jetzigen Erkenntnissen weder sinnvoll noch vermittelbar", sagte die stellvertretende Vorstandsvorsitzende Henriette Neumeyer dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland". Man habe sich für die einrichtungsbezogene Impfpflicht ausgesprochen, weil man in der Delta-Welle von einer hohen Schutzwirkung auch für die vulnerablen Gruppen im Krankenhaus ausgegangen sei. Studien hätten eine weitgehende sterile Immunität erwarten lassen. "Mit der Omikron-Variante ist diese Erwartung hinfällig geworden", sagte Neumeyer. Die Impfung diene nur noch dem Selbstschutz. Auch der Präsident des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste (BPA), Bernd Meurer, sagte, mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht allein sei der Schutz der älteren und vulnerablen Personen nicht zu gewährleisten, solange Angehörige und Besucher nach wie vor ungeimpft in die Einrichtungen kommen dürften und damit das Virus immer wieder in die Einrichtungen trügen. Die Impfpflicht für das Pflege-und Gesundheitspersonal läuft laut Infektionsschutzgesetz am 1. Januar 2023 aus.

12.488 Neuinfektionen in Niedersachsen

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat heute 12.488 Neuinfektionen in Niedersachsen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche, liegt bei 723,9 und ist damit gesunken - gestern betrug der Inzidenz-Wert 798,3. Das RKI registrierte 19 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie liegt landesweit bei 9.945.

Karlsruhe: Verfassungsrichter befragen Experten zu Risiken des EU-Corona-Fonds

Das Bundesverfassungsgericht setzt am heutigen Mittwoch seine Verhandlung zum Hunderte Milliarden Euro schweren Corona-Wiederaufbaufonds der EU fort. Am zweiten Tag soll es insbesondere um die Haftungsrisiken für den Bundeshaushalt gehen. Dazu wollen die Karlsruher Richterinnen und Richter auch Sachverständige wie den Präsidenten des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest, und den früheren Wirtschaftsweisen Lars Feld befragen. Auch Vertreter des Bundesrechnungshofs sind geladen.

Die Kläger befürchten, dass am Ende womöglich Deutschland für die aufgenommenen Schulden geradestehen müsse. Das Geld soll den 27 EU-Staaten dabei helfen, nach der Pandemie wieder auf die Beine zu kommen. Dafür nimmt die EU-Kommission erstmals im großen Stil Geld an den Kapitalmärkten auf. Insgesamt geht es um ein Volumen von 750 Milliarden Euro zu Preisen von 2018 - das sind inzwischen knapp 807 Milliarden Euro. Einen Teil gibt es als Zuschüsse, einen Teil als Darlehen. Bis spätestens Ende 2058 soll das Geld zurückgezahlt sein. Die Kläger meinen, dass der Bundestag dem nie hätte zustimmen dürfen. Das Urteil wird in einigen Monaten verkündet.

RKI: 597 neue Corona-Fälle in Hamburg

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat für Hamburg binnen eines Tages 597 Corona-Neuinfektionen registriert (gestern: 2.580; Vorwoche: 2.310). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 399,8 neuen Fällen pro 100.000 Einwohner (gestern 476,9; Vorwoche: 521,5). Den RKI-Zahlen zufolge gab es zwölf weitere Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Bundesweit 121.780 Neuinfektionen - Inzidenz bei 652,0

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute früh mit mit 652,0 an. Gestern hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 678,7 gelegen (Vorwoche: 740,1; Vormonat: 591,9). Die Gesundheitsämter meldeten binnen eines Tages 121.780 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 140.999) und 181 Todesfälle (Vorwoche: 136) innerhalb eines Tages.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests aber fließen in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

SH: 3.145 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz sinkt auf 515,4

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist im Wochenvergleich weiterhin rückläufig. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen liegt nach Angaben der Landesmeldestelle nun bei 515,4. Vor genau einer Woche hatte die Inzidenz noch 614,2 betragen. Insgesamt wurden in Schleswig-Holstein 3.145 neue Corona-Fälle gemeldet, eine Woche zuvor waren es 3.889. In den Krankenhäusern wurden 475 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus behandelt (Vorwoche: 470). Auf den Intensivstationen lagen 34 Corona-Patienten, von denen 17 beatmet wurden. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 8,35. Sie gibt an, wie viele Patientinnen und Patienten pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche neu mit einer Corona-Infektion in Krankenhäusern aufgenommen wurden. Vor einer Woche hatte diese Zahl bei 8,24 gelegen. Außerdem wurden sieben weitere Todesfälle gemeldet.

