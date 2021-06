Stand: 22.06.2021 05:59 Uhr Corona-News-Ticker: Ab heute weitere Lockerungen in Hamburg

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 22. Juni 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog vom Montag nachlesen.

Hamburg lockert Corona-Beschränkungen weiter

MV: Landesregierung berät über weitere Lockerungsschritte

Niedersachsen stellt Regeln für Schulbetrieb nach Sommer vor

"Restart Culture Parade": Protest-Umzug durch Hamburgs Innenstadt

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 21 in Schleswig-Holstein

Hamburg lockert Corona-Beschränkungen weiter

Angesichts einer stabilen Infektionslage lockert der Hamburger Senat die Corona-Beschränkungen weiter. Ab heute könnten sich wieder zehn Personen aus verschiedenen Haushalten auch in Innenräumen treffen, teilte der Senat am Montag mit. Auch private Feiern werden ermöglicht. Wenn mehr als zehn Personen daran teilnehmen, müssen aber Abstandsregeln und Maskenpflicht eingehalten werden. Außerdem besteht eine Testpflicht im Innenbereich. Für Veranstaltungen gelten neue Höchstzahlen: Im Freien mit festen Sitzplätzen sind bis zu 500 Teilnehmende zulässig, ohne feste Sitzplätze dürfen bis zu 250 Personen dabei sein. In gastronomischen Betrieben - unter anderem Bars und Kneipen - ist der Verzehr von Speisen und Getränken nun auch an Stehplätzen unter Auflagen zulässig.

21 neue Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind 21 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden (Vortag: 0; Vorwoche: 4). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 4,7 (Vortag: 4,4; Vorwoche: 8,1). Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt nun 63.779. Im Zusammenhang mit Covid-19 wurde kein neuer Todesfall gemeldet - die Gesamtzahl liegt bei 1.619.

"Restart Culture Parade": Protest-Umzug durch Hamburgs Innenstadt

Mit einem Lastwagen-Korso durch die Hamburger Innenstadt und zum Hafen will die Kultur- und Eventbranche heute ab 15 Uhr gegen die Corona -Einschränkungen protestieren. Die Demonstration zur Rettung der Veranstaltungswirtschaft soll als "Restart Culture Parade" die erste größere Musikparade unter Corona-Bedingungen werden. Die Veranstalter gehen davon aus, dass der Truck-Umzug etwa drei Stunden dauern wird. Der Polizei zufolge werden rund 650 Teilnehmer erwartet. Auf den drei Trucks dürfen Menschen mitfahren, die sich vorher angemeldet und einen Schnelltest gemacht haben. Vor und hinter den Lastwagen sollen die übrigen Demoteilnehmer mit einem Zwei-Meter-Abstand zueinander in 50er-Gruppen mitlaufen. Die Parade ist eine der vielen Aktionen zur bundesweiten Protestaktion "Night of Light 2021". Damit will die Branche auf sich und ihre Forderungen aufmerksam machen. Die Veranstalter hoffen vor allem auf den Wiederbeginn der Kultur, Hilfsleistungen bis 2022 und Starthilfe für Unternehmen sowie Insolvenzschutz.

Niedersachsen stellt Regeln für Schulbetrieb vor

Die geplanten Corona-Regeln für den Schulbetrieb nach den Sommerferien stellt Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) heute in Hannover vor. Es gehe um ein Maximum an Planungssicherheit für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Schulen, sagte Tonne. "Bei allen Unwägbarkeiten: Wir möchten Orientierung geben, wie es nach den Sommerferien weitergehen könnte." Außerdem will Tonne das zu Ende gehende zweite Schulhalbjahr unter Corona-Bedingungen bewerten. Zuvor bereits hatte der Minister den Beschluss der Kultusministerkonferenz begrüßt, dass es im kommenden Schuljahr keine monatelangen Schulschließungen mehr geben wird. Das Schuljahr 2021/2022 solle nach den Sommerferien im vollständigen Regelbetrieb beginnen, sofern es das Infektionsgeschehen zulässt. Es sei aber klar, dass es weiterhin Sicherheitsvorkehrungen geben wird. Der Krisenstab Niedersachsens informiert zudem über die Corona-Lage im Land. NDR.de zeigt die Pressekonferenz live ab 13 Uhr.

MV: Landesregierung berät über weitere Lockerungsschritte

Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns berät heute über weitere Lockerungsschritte in der Corona-Pandemie. Dabei geht es nach Angaben eines Regierungssprechers etwa um das weitestgehende Abschaffen der Maskenpflicht im Freien. Diesen Schritt hatte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) bereits in der vergangenen Woche angekündigt. Auch das Aufheben der Testpflicht in einigen Bereichen, etwa in der Innengastronomie, steht im Raum. Dies hatten Branchenverbände gefordert. Außerdem soll ein neues Corona-Ampelsystem vorgestellt werden, anhand dessen weitere Maßnahmen oder Lockerungen abgeleitet werden sollen. Es soll laut Schwesig nicht allein die Sieben-Tage-Inzidenz, also den Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, beinhalten, sondern zudem etwa die Krankenhausauslastung mit Covid-19-Patienten.

